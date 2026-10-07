xFusion se une a la Linux Foundation para apoyar la innovación de código abierto

(Información remitida por la empresa firmante)

xFusion aportará su experiencia en infraestructura a las comunidades de código abierto de la Linux Foundation

PRAGA, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Open Source Summit Europe — xFusion, proveedor líder mundial de infraestructura de computación para IA, ha dado a conocer hoy su incorporación a la Linux Foundation, la organización líder mundial en colaboración de código abierto, como miembro Plata. Como parte de su participación, xFusion también forma parte de la SODA Foundation, la comunidad de la Linux Foundation que está centrada en datos e infraestructura de IA. A través de su membresía, xFusion tiene previsto colaborar con comunidades de código abierto que trabajan en infraestructura de nube e IA, y aportar conocimientos técnicos basados en su experiencia en sistemas informáticos, eficiencia de infraestructura y operaciones.

Como proveedor de infraestructura de IA y colaborador activo de código abierto, xFusion tiene previsto además profundizar su colaboración con las comunidades de código abierto que proporcionan soporte a la infraestructura de IA y la nube. Este trabajo contribuirá al desarrollo continuo y la interoperabilidad de FusionOS, a la vez que creará oportunidades para que los ingenieros de xFusion participen en proyectos relevantes liderados por la comunidad. Al tiempo que las empresas implementan entornos de IA cada vez más heterogéneos —que abarcan desde múltiples aceleradores, modelos base, motores de inferencia y llegan hasta plataformas de software—, la industria sigue desarrollando metodologías comunes y abiertas para medir, gestionar y optimizar la infraestructura de IA. Por medio de la Linux Foundation y sus comunidades, xFusion va a colaborar junto a las empresas tecnológicas, investigadores y usuarios empresariales de todo el mundo con el objetivo de ayudar a desarrollar puntos de referencia abiertos, arquitecturas de referencia y mejores prácticas operativas para la infraestructura de IA empresarial.

La participación de xFusion en el código abierto se fundamenta en el Laboratorio Abierto de xFusion Singapur, el centro global de innovación abierta de la compañía. Situado en Singapur y siendo uno de los principales centros tecnológicos y empresariales del mundo que conecta Oriente y Occidente, el Laboratorio Abierto proporciona una plataforma neutral desde la cual el hardware de IA, los modelos fundamentales, las plataformas de software, los investigadores, las empresas y las comunidades de código abierto de diferentes ecosistemas de innovación pueden llevar a cabo la colaboración, evaluación y comparación de tecnologías gracias al uso de metodologías abiertas.

"La infraestructura de IA solo puede alcanzar su máximo potencial gracias a la colaboración abierta. La industria necesita disponer de metodologías independientes de proveedores para medir, gestionar y optimizar entornos de IA que sean cada vez más diversos", afirmó Fan RuiQi, responsable tecnológico y presidente del Departamento Central de Investigación de xFusion. "Unirnos a la Linux Foundation nos permite colaborar junto a la comunidad global con el fin de construir esas bases y, a través de nuestro Laboratorio Abierto de Singapur, proporcionar una plataforma neutral donde las innovaciones de los ecosistemas tecnológicos de todo el mundo avanzan de forma conjunta".

"xFusion desarrolla la infraestructura sobre la que se ejecuta la IA y está integrando su trabajo de evaluación comparativa y capacidad de observación por medio de proyectos abiertos donde otros pueden desarrollar sobre ellos", declaró Michael Dolan, vicepresidente sénior de asuntos legales y programas estratégicos de la Linux Foundation. "Les damos la bienvenida a la Linux Foundation y les invitamos a seguir desarrollando colaboraciones previas como la de SODA Foundation".

Al basarse en su investigación sobre la evaluación comparativa de la inferencia de IA, xFusion está llevando a cabo el desarrollo de un marco abierto para la eficiencia e inteligencia de la infraestructura de IA, aportando capacidad de observación estandarizada, evaluación comparativa, medición de la eficiencia e inteligencia operativa destinada a entornos de IA heterogéneos. Aitra, una plataforma de referencia abierta que se encuentra en fase de incubación bajo SODA Foundation, es una de las primeras implementaciones de esta visión.

A través de sus miembros, xFusion pretende:

Contribuir a los proyectos y grupos de trabajo de la Linux Foundation que están centrados en las operaciones, la capacidad de observación y la evaluación comparativa de la infraestructura de IA, incluyendo la SODA Foundation.

Aportar conocimientos técnicos y código a proyectos relevantes.

Involucrar a la comunidad de la SODA Foundation por medio de enfoques abiertos para la eficiencia y las operaciones de la infraestructura de IA.

Utilizar el Laboratorio Abierto xFusion de Singapur con el objetivo de prestar apoyo para la investigación colaborativa, las pruebas y la evaluación comparativa.

Promover metodologías de evaluación comparativa abiertas destinadas al rendimiento de la inferencia de IA y la eficiencia de la infraestructura.

Continuar desarrollando Aitra como una implementación de referencia abierta bajo el gobierno de la SODA Foundation.

Acerca de xFusion

XFUSION INTERNATIONAL PTE. LTD. (xFusion) es un proveedor líder mundial de infraestructura informática, soluciones de energía inteligente y servicios relacionados. Impulsada a través de la visión "Que la informática le sirva mejor", xFusion se centra en crear valor para sus clientes y socios, acelerando la transformación digital en una amplia gama de industrias. Con sede en Singapur, xFusion cuenta con una importante presencia global, que incluye 8 centros de investigación, 7 oficinas regionales y 6 Centros Globales de Asistencia Técnica (GTAC). El compromiso de xFusion con las soluciones innovadoras de informática y energía le ha permitido atender a más de 10.000 clientes en más de 110 países y regiones, incluyendo los sectores de telecomunicaciones, finanzas, internet, transporte y energía.

El Centro de Suministro Global de xFusion en Penang, Malasia, está diseñado para una capacidad de producción anual de 200.000 servidores, abarcando la cartera completa de productos de xFusion. La logística y la capacidad de entrega optimizadas del centro garantizan un servicio puntual y eficiente a clientes de todo el mundo. Esta ubicación estratégica permite a xFusion optimizar sus operaciones, garantizando los más altos estándares de calidad y una entrega eficiente de sus productos y servicios.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/xfusion-se-une-a-la-linux-foundation-para-apoyar-la-innovacion-de-codigo-abierto-302899710.html