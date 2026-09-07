XiamenAir lanza una nueva ruta intercontinental con el vuelo inaugural Xiamen-Londres

(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El vuelo inaugural MF821 de XiamenAir aterrizó en el aeropuerto de Heathrow el 6 de septiembre, marcando el inicio del servicio directo de ida y vuelta entre Xiamen y Londres. El vuelo, de 12 horas de duración, partió del aeropuerto internacional de Xiamen Gaoqi con 263 pasajeros. Al ser el primer servicio directo de pasajeros de Fujian a Londres, esta nueva ruta elimina la necesidad de escalas en terceros destinos y facilita la conexión entre ambas ciudades.

La nueva ruta es operada por aviones Boeing 787 Dreamliner tres veces por semana: los miércoles, viernes y domingos. El vuelo MF821 sale de Xiamen a las 00:50 y llega a Londres a las 06:35, mientras que el vuelo de regreso MF822 sale de Londres a las 12:35 y aterriza en Xiamen a las 07:00 del día siguiente (hora local).

El horario optimiza la conectividad y la comodidad de los pasajeros. Los viajeros pueden conectarse fácilmente a la extensa red de XiamenAir y disfrutar de un control de aduanas inteligente de 15 segundos en el aeropuerto de Xiamen.

La llegada a Londres a primera hora de la mañana permite a los viajeros de negocios comenzar su jornada laboral con ventaja y disponer de tiempo suficiente para conectar con otros vuelos a ciudades europeas. La salida al mediodía permite a los pasajeros conectar con vuelos nacionales y minimizar el desfase horario.

Bajo el lema "La brisa marina de la isla Egret y el encanto británico", el vuelo inaugural ofreció a los pasajeros un servicio inmersivo que combinaba el encanto costero de Xiamen y el atractivo cultural de Gran Bretaña.

En la zona de facturación, se exhibían imágenes del paisaje costero de Xiamen junto a lugares emblemáticos británicos como el Big Ben, autobuses rojos de dos pisos y cabinas telefónicas londinenses. La zona fotográfica temática de la puerta de embarque atrajo a estudiantes y familias deseosos de inmortalizar su viaje. También se organizó un concurso de preguntas y respuestas como actividad interactiva previa al vuelo.

A bordo del vuelo MF821, los pasajeros recibieron tarjetas conmemorativas en 3D y etiquetas para el equipaje, mientras disfrutaban de una fragancia relajante y música británica. Tras alcanzar la altitud de crucero, la tripulación sirvió dos cócteles sin alcohol especialmente preparados. Los viajeros también posaron para fotos para inmortalizar la ocasión y celebrar un nuevo hito en la conectividad aérea entre Fujian y el Reino Unido.

Los lazos bilaterales entre China y el Reino Unido continúan fortaleciéndose. Fujian alberga una importante comunidad china en el Reino Unido y cuenta con una gran demanda de viajes por parte de estudiantes de la provincia. La nueva ruta Xiamen-Londres ampliará aún más la red intercontinental de XiamenAir e impulsará la proyección internacional de Fujian.

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