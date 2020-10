- Xinhua Silk Road: Evento de promoción del turismo cultural celebrado en Zhongxian County en Chongqing, al suroeste de China

PEKÍN, 30 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El evento de promoción, que muestra productos turísticos destacados y también algunos culturales, se celebró el lunes en Zhongxian County, en el municipio de Chongqing, situado al suroeste de China. El condado dirigido por Huang Zuying ha servido como promotor del turismo cultural, presentando el encanto único del Zhongxian County a los ciudadanos de la red a través del streaming en directo.

"La lealtad está en el centro espiritual de la cultura de Zhongxian", indicó Huang, añadiendo que el país es el único de su clase que ha sido nombrado "lealtad" en la historia de China.

"Si estás interesado en la historia y las humanidades, recomiendo visitar la Shibao Stockaded Village, la Huanghua Island, el Zhongzhou Museum, el Baigong Temple y la Zhongzhou Ancient Street. Si prefieres lugares emocionantes e innovadores, te sugiero ver la actuación de Flames and Fumes: Three Kingdoms, visitar el Huatian Valley y la E-sports Town, y disfrutar de perderse por el Río Dongxi. Si buscas un lugar de ocio y pacífico, te recomiendo visitar el Three Gorges Orange County Pastoral Complex, la Golden Flower y la Fruit Mountain, el Tianchi Forest Park y el Guanhu Water Village en Maguan Town", recomendó Huang a los ciudadanos de la red, indicando varias rutas turísticas de alta calidad.

Hay que mencionar que la Shibao Stockaded Village, que da al Río Yangtze y que se ha construido en las rocas, es uno de los ocho edificios más fantásticos del mundo. La puesta en escena de Flames and Fumes: Three Kingdoms es un escenario de la vida real de alto prestigio que se basa en los cuentos históricos.

Además, Huang ha presentado las exquisiteces locales a los ciudadanos de la red, incluyendo crema de judías fermentada Zhongzhou, naranjas Zhongxian, bolos dulces rellenos y más.

