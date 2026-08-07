Xiong'an: una ciudad mejor, una vida mejor

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia de China.org.cn sobre Xiongan:

En muchos idiomas, la palabra civilización tiene el mismo origen: el término latino civitas, que significa ciudad. Las ciudades son, sin duda, la máxima expresión de la civilización, con su diversidad y su extraordinaria vitalidad. Hoy en día, la definición de ciudad se ha redefinido, apuntando hacia una mejor forma de vida.

En el norte de China, la ciudad de Xiong'an está creciendo rápidamente para hacer realidad la gran visión de China para el desarrollo a largo plazo.

La ciudad ha adoptado plenamente el principio de crear zonas verdes antes de construir. Ha puesto en marcha la iniciativa Bosque del Milenio, en la que el término milenio refleja la ambición de construir un ecosistema forestal resiliente que se regenere de forma natural y se mantenga vibrante para las generaciones venideras. En los últimos nueve años, se han plantado unos 483 000 mu (32 200 hectáreas) de árboles en toda Xiong'an, lo que ha ampliado su cobertura forestal del 11 % al 35,1 %. Poco a poco va tomando forma una exuberante ciudad-parque.

En el ámbito digital, 40 000 millones de datos sobre el funcionamiento de la ciudad constituyen la columna vertebral de esta ciudad basada en la nube. La ciudad física y su contraparte digital crecen al unísono, lo que permite que los sistemas vitales de Xiong'an sean visibles en la nube. Los autobuses sin conductor detectan con precisión las condiciones de la carretera. Las farolas inteligentes y los sensores LIDAR situados en los laterales de la carretera supervisan el flujo de tráfico en tiempo real, enviando datos al centro de datos de la ciudad para ajustar la sincronización de los semáforos en consecuencia. Los contenedores de basura desbordados se vacían en un plazo de 10 minutos tras ser detectados por las cámaras. Aquí, las tecnologías de vanguardia se convierten en herramientas prácticas para atender mejor las necesidades de los residentes.

El objetivo último del desarrollo ecológico y digital es servir a la población. La ciudad se ha diseñado desde el principio para ofrecer servicios cómodos dentro de círculos de vida de 15 minutos, que abarcan la educación, la sanidad, la atención a las personas mayores, las compras, la restauración y el ocio. En la actualidad, la ciudad cuenta con 105 escuelas primarias, secundarias y guarderías, 80 centros de atención a personas mayores y 43 centros comunitarios que ofrecen servicios públicos acogedores y de alta calidad para que las personas puedan vivir y prosperar.

El rápido auge de Shenzhen y Pudong sorprendió en su día al mundo entero. Ahora le toca el turno a Xiong'an. Tras pasar de ser un terreno tranquilo y poco conocido a convertirse en un proyecto visionario y, finalmente, en una ciudad llena de vida, Xiong'an es más que un símbolo del desarrollo urbano. Constituye un legado de la nueva era para las generaciones venideras.

Xiong'an: una ciudad mejor, una vida mejorhttp://www.china.org.cn/video/2026-08/05/content_118633984.shtml

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