-El galardonado escritor Xue Mo expondrá en la Frankfurt Buchmesse 2022 obras literarias que retratan la vida en China occidental

FRANKFURT, Alemania, 19 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El escritor chino Xue Mo ha traído más de treinta libros, entre ellos su célebre obra Into the Desert, para presentar una exposición temática en el stand de la China International Book Trading Corporation ("CIBTC") en la 74ª edición de la Frankfurter Buchmesse, y tiene previsto mantener conversaciones con editoriales y organizaciones internacionales para discutir la cooperación sobre los derechos de autor de los libros.

Frankfurt Buchmesse, que se celebrará del 19 al 23 de octubre en Alemania, es el mayor centro de comercio de contenidos digitales e impresos del mundo, y la extravagancia anual del libro está considerada como "el indicador de las culturas del mundo". En el stand 6.2 B110, CIBTC expondrá algunos de los libros más conocidos del gigante literario chino, junto con Selected Stories by Xue Mo, una colección de maravillosas historias sobre la cultura, la vida y el espíritu de la China occidental, que ha sido traducida a más de 20 idiomas.

Estudioso de la cultura y prolífico escritor, autor de más de cien obras literarias y culturales, Xue Mo, cuyo nombre real es Chen Kaihong, crea en sus libros una miríada de personajes con su singular espiritualidad y su poderosa imaginación, que transportan a sus lectores al corazón de las zonas rurales del oeste de China para ser testigos de su lucha, su amor, su muerte y su fe en busca de la esperanza y la eternidad.

Xue Mo ha sido nominado en tres ocasiones al Premio de Literatura Mao Dun, uno de los más prestigiosos de China, y entre sus obras más conocidas a nivel mundial figuran Desert Rites u White Tiger Pass. Su Suosalang, un poema épico de ochenta mil versos y más de un millón de palabras, surgido de su propio estudio y de la práctica de toda su vida, ayuda a suplir la falta de poesía épica en la historia literaria china, que también es aclamada por la crítica literaria como una de las mayores fantasías épicas cuyo majestuoso alcance se equipara a The Lord of the Rings y A Song of Ice and Fire.

Into the Desert , una historia incluida en la novela completa de Xue Mo White Tiger Pass, está impregnada de simbolismo. Es una fábula sobre el destino humano, una historia de dos mujeres interdependientes -Lanlan y Ying'er- que se aventuran en un desierto en busca de una nueva vida. Los caracteres dicotómicos de las dos heroínas representan la mentalidad contradictoria con la que todo el mundo puede identificarse ante las luchas y los dolores de la vida, y su enfrentamiento con las monstruosas bestias del desierto, los dholes, simboliza los inevitables peligros que acechan en el camino hacia la libertad. Su perseverancia, compostura e intrepidez les permiten finalmente salir del peligro, y son también estas cualidades las que ayudaron a Xue Mo, y a todos los relacionados con la historia, a navegar por su propio desierto. La sabiduría que fluye de las yemas de sus dedos ilumina los corazones de innumerables lectores.

"El deseo de buscar la esperanza no se limita a las personas que viven en el oeste de China o en el país, sino que es compartido por toda la humanidad. Puede que esperen cosas diferentes y encuentren la esperanza a través de diferentes medios, pero una palabra puede definir lo que realmente persiguen: la eternidad. Todos los seres humanos tratan de perseguir la eternidad, ya sea la salud eterna, la felicidad, la relación o el amor. Para ello, cada uno se aventura en su propio desierto", añadió.

