YFORE presenta un sistema de detección por radar UWB multiescenario para vehículos de próxima generación

(Información remitida por la empresa firmante)

SUWANEE, Ga., 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- YFORE Technology, proveedor de automoción global de primer nivel, presentó su avanzada cartera de sensores de radar de banda ultraancha (UWB) y sus aplicaciones multiescenario ampliadas en sus instalaciones de Suwanee, Georgia. Gracias a algoritmos propios de alta precisión, YFORE ofrece una multifuncionalidad versátil desde el hardware UWB del vehículo hasta la seguridad en el habitáculo, el acceso al vehículo y el estacionamiento automatizado.

Protección integral de la vida en el habitáculo

Sin verse afectado por las limitaciones de la línea de visión óptica, el sistema de monitorización en cabina UWB de YFORE utiliza señales de pulso de alta penetración para detectar la respiración mínima y la presencia de niños (CPD). Con una tasa de detección de vida superior al 99 % y una fuga de señal a través de las ventanas inferior a 20 cm, el sistema previene de forma fiable las falsas alarmas y cumple con los estándares de seguridad Euro NCAP (tiempo de respuesta inferior a 13 s). Paralelamente, el sistema de detección de ocupantes UWB determina las coordenadas espaciales de múltiples objetivos para informar del número exacto de pasajeros y facilitar la respuesta a llamadas de emergencia. YFORE también presentó su sistema de monitorización de ocupantes y conductor (ODMS), que combina radar con espejos retrovisores inteligentes para eliminar los puntos ciegos visuales detrás de los asientos.

Interacción inteligente y seguridad de vigilancia vehicular

La gama de productos amplía las capacidades del radar UWB a escenarios exteriores del vehículo:

Acceso con sensor de patada: Permite el acceso manos libres al portón trasero con una tasa de activación superior al 98 % y una tasa de falsas alarmas inferior al 0,5 % durante la lluvia, lavados o movimiento de animales.

Detección de intrusiones: Monitorea las ventanas laterales y el portón trasero para emitir alertas instantáneas ante accesos no autorizados.

Modo centinela de bajo consumo: Utiliza un radar de proximidad para activar las cámaras de alto consumo energético solo cuando es necesario, ahorrando hasta 2 kWh por noche.

Sistema de asistencia al estacionamiento integrado en el parachoques

El sistema de asistencia al estacionamiento UWB identifica con precisión los espacios de estacionamiento en paralelo, perpendicular y en ángulo, a la vez que detecta obstáculos de bajo perfil y filtra la suciedad del suelo. Al funcionar de forma invisible detrás de los paneles del parachoques, permite un exterior del vehículo limpio y sin orificios para sensores, sin depender de sensores ultrasónicos convencionales.

Acerca de YFORE

YFORE es un proveedor global de electrónica para el sector de la automoción de primer nivel, dedicado a impulsar el futuro de la movilidad inteligente. En colaboración con más de 30 fabricantes de equipos originales (OEM) líderes del sector de la automoción en todo el mundo, YFORE ofrece soluciones de alto rendimiento y aptas para el sector de la automoción en los ámbitos del acceso inteligente, los retrovisores inteligentes y los sistemas de detección. Con presencia operativa en Norteamérica, Europa y Asia, YFORE combina su amplia experiencia en ingeniería a nivel mundial con la ejecución a nivel local para impulsar la próxima era de los vehículos conectados.

Para más información, visite www.yftech.com/en o siga YFORE en LinkedIn.

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