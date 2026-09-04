El Yidan Prize 2026 reconoce a los agentes de cambio en educación, salud, nutrición y economía (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El Yidan Prize2026 reconoce a los agentes de cambio que están redefiniendo la educación y la atención en la intersección de la salud, la nutrición y la economía

HONG KONG, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Yidan Prize Foundation, una organización filantrópica global, anunció hoy en una conferencia de prensa en Hong Kong a los galardonados del Yidan Prize 2026, conmemorando así el décimo aniversario del premio, que reconoce a los agentes de cambio en la educación a nivel mundial. Presidido por Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, el Comité de Evaluación independiente seleccionó al profesor Paul W. Glewwe como ganador del Yidan Prize 2026 a la Investigación Educativa por su labor en la superación de barreras al aprendizaje mediante la formulación de políticas e intervenciones eficaces a través de una investigación rigurosa, el desarrollo del potencial de los niños en comunidades vulnerables y la construcción de un futuro más saludable y próspero. El Comité también seleccionó a la profesora Susan P. Walker, la profesora Sally Grantham-McGregor y la doctora Susan M. Chang-Lopez como ganadoras del Yidan Prize 2026 al Desarrollo Educativo por el desarrollo de un modelo de atención a la primera infancia basado en la evidencia que transforma el desarrollo y las trayectorias vitales de los niños en comunidades con escasos recursos, desplazadas e indígenas.

Los galardonados de cada premio recibirán 30 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,8 millones de dólares estadounidenses), que incluyen un premio en efectivo de 15 millones de dólares de Hong Kong y un fondo para proyectos sin restricciones de 15 millones de dólares de Hong Kong para impulsar su trabajo y ampliar su alcance. Desde 2017, la Yidan Prize Foundation ha otorgado un total de 600 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 77 millones de dólares estadounidenses) a 25 galardonados, apoyando su labor en casi 60 países y regiones.

"El trabajo y el impacto colectivo de nuestros galardonados durante la última década han convertido al Yidan Prize en un faro que ilumina el camino hacia el futuro de la educación global. Cada galardonado refuerza este compromiso, aporta ideas transformadoras y amplía las formas en que damos forma al futuro de la educación", declaró el doctor Charles CHEN Yidan, fundador del Yidan Prize.

El Yidan Prize reconoce a los agentes de cambio cuyo trabajo es innovador, transformador y con visión de futuro. El plazo de presentación de candidaturas para el Yidan Prize 2027 estará abierto del 27 de octubre de 2026 al 2 de marzo de 2027.

Poner de relieve lo que funciona y derribar las barreras al aprendizaje infantil a gran escala

Paul W. Glewwe, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Minnesota, recibe el Yidan Prize 2026 a la Investigación Educativa por demostrar cómo factores socioeconómicos, de salud y nutrición, más allá de los insumos tradicionales en el ámbito escolar, influyen en los resultados del aprendizaje infantil. Fue fundamental en la introducción de indicadores de alfabetización, aritmética y razonamiento abstracto, tanto de niños como de padres, en las encuestas de hogares del Banco Mundial, lo que permitió a los responsables políticos comprender mejor la relación entre pobreza, desigualdad y educación. También fue pionero en el uso de ensayos controlados aleatorios (ECA) para evaluar la eficacia de los programas y políticas educativas, ayudando a gobiernos y organizaciones de desarrollo a dirigir recursos hacia enfoques que han demostrado mejorar el aprendizaje. Además, fue uno de los primeros economistas en incorporar las habilidades socioemocionales en los análisis económicos de la educación y el desarrollo. Su innovadora investigación, realizada en más de 15 países en desarrollo, ha influido en las políticas y prácticas educativas de todo el mundo.

La doctora Elizabeth M. King, presidenta del jurado del Yidan Prize de Investigación Educativa, destacó la importancia del trabajo de Paul. Afirmó: "La transformación de los sistemas y resultados educativos se logra cuando el rigor científico inquebrantable se combina con un firme compromiso para marcar la diferencia en la vida de las personas. Durante casi 40 años, Paul Glewwe ha aportado ese rigor. Ha brindado a los gobiernos la evidencia que necesitan para invertir con prudencia, a los docentes las herramientas necesarias para impartir clases de manera eficaz y a millones de niños vulnerables la oportunidad de aprender, prosperar y escapar del ciclo de la pobreza intergeneracional".

Apoyar a los padres y cuidadores en los años más críticos del desarrollo infantil

La profesora Susan P. Walker, la profesora Sally Grantham-McGregor y la Dra. Susan M. Chang-Lopez han sido galardonadas con el Yidan Prize 2026 al Desarrollo Educativo por su intervención temprana basada en la evidencia, Reach Up. Son profesora emérita de Nutrición del Instituto Caribeño de Investigación en Salud de la Universidad de las Indias Occidentales; profesora emérita de Salud y Desarrollo Infantil Internacional del University College de Londres; y profesora titular del Instituto Caribeño de Investigación en Salud de la Universidad de las Indias Occidentales, respectivamente. Al iniciar sus carreras de investigación en salud y nutrición, descubrieron el papel fundamental de la estimulación temprana y la interacción de calidad en el desarrollo y la trayectoria vital de los niños. Partiendo de esta evidencia, desarrollaron soluciones prácticas para ampliar la capacidad de los cuidadores para proporcionar estimulación desde los 0 hasta los 4 años. Mediante actividades de bajo coste, culturalmente adaptables y basadas en las rutinas cotidianas, Reach Up apoya a los cuidadores en el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y confianza para hablar, jugar y responder de maneras que fomenten el desarrollo cognitivo de los niños. Actualmente, el programa se implementa en más de 21 países del Caribe, América Latina, Asia, África y Oriente Medio, a través de los sistemas existentes de salud, protección social, educación y ayuda humanitaria. El plan de estudios y los materiales de Reach Up están disponibles de forma gratuita y se evalúan y adaptan continuamente para mejorar la eficacia del programa.

Dorothy K. Gordon, presidenta del jurado del Yidan Prize al Desarrollo Educativo, aplaudió la contribución de los galardonados a la educación infantil. Declaró: "Reach Up brinda a los niños mejores oportunidades para un comienzo equitativo en el aprendizaje, la educación y la vida. Los galardonados han demostrado cómo se puede lograr un cambio duradero mediante la combinación de evidencia, colaboración y liderazgo local. El inmenso impacto global de su trabajo está vinculado a la calidad y el rigor de su innovadora investigación multidisciplinaria, junto con un conjunto de intervenciones bien diseñadas".

Dando forma al futuro del aprendizaje en la Cumbre del Yidan Prize 2026

Los galardonados de 2026 participarán en tres días de estimulantes conversaciones en la Cumbre del Yidan Prize, que se celebrará en Hong Kong del 3 al 5 de diciembre de 2026. Partiendo del debate del año pasado sobre el futuro de la educación en una encrucijada, la Cumbre del Yidan Prize 2026 destacará un cambio en marcha: concebir la educación no solo como un lugar, sino como un motor para el desarrollo de ecosistemas prósperos basados en la conexión humana, la creatividad y el aprendizaje profundo en la era de la IA. La ceremonia de entrega del Yidan Prize 2026 tendrá lugar el último día, donde los galardonados recibirán sus premios.

Nota a los redactores

Descargue aquí las imágenes de los galardonados y del jurado del Yidan Prize 2026.

Lea la cita completa de la doctora Elizabeth M. King, presidenta del jurado del Yidan Prize a la Investigación Educativa.

Lea la cita completa de Dorothy K. Gordon, presidenta del jurado del Yidan Prize al Desarrollo Educativo.

Acerca de la Yidan Prize Foundation

El Yidan Prize es el máximo galardón mundial en educación, que reconoce a los innovadores cuya investigación y desarrollo transforman vidas y sociedades. El premio consta de dos galardones: el Yidan Prize a la Investigación Educativa y el Yidan Prize al Desarrollo Educativo. Cada galardón incluye una medalla de oro y un total de 30 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales la mitad corresponde a un premio en efectivo de 15 millones de dólares de Hong Kong y la otra mitad a un fondo para proyectos sin restricciones de 15 millones de dólares de Hong Kong, destinado a ayudar a los galardonados a impulsar sus proyectos.

Fundada en 2016, la Yidan Prize Foundation trabaja por un mundo mejor a través de la educación. Centrada en sus galardonados, la fundación reúne a una comunidad global de agentes de cambio —investigadores, profesionales, legisladores y filántropos— que aprenden unos de otros, promueven estándares de excelencia compartidos, contribuyen a definir la agenda del sector y aceleran el cambio a gran escala.

Para obtener más información, visite yidanprize.org o póngase en contacto con media@yidanprize.org.

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