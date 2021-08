Yousician lanza la nueva serie de cursos Spotlight

- Yousician lanza Spotlight, una nueva serie de cursos con una lista diversa que incluye a Jason Mraz, Juanes & Duolingo y Metallica

Spotlight ofrece a los artistas de todos los géneros acceso a millones de nuevos seguidores a través de la plataforma digital líder en el mundo para aprender y reproducir música.

Jason Mraz para Yousician Spotlight, disponible exclusivamente en Yousician el 27 de agosto

NUEVA YORK, 27 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Yousician está lanzando Spotlight, su primera serie de cursos de asociación de artistas dentro de la aplicación, la última inversión de marca después del cierre reciente de una ronda de financiación de la Serie B de 28 millones de dólares. Los cursos de Spotlight arrojarán luz sobre artistas de una amplia variedad de géneros, algunos en colaboración con otras marcas. Cada uno se adaptará al estilo de la música y la personalidad de los artistas, con un tema constante: conectar artistas y seguidores para aprender y tocar juntos.

El primer curso que se lanzará cuenta con Jason Mraz, cantante y compositor ganador de dos premios Grammy y miembro del Salón de la Fama de los Compositores. La capacidad de Mraz para hacer fáciles incluso las partes más complejas de guitarra y ukelele lo convierte en el artista perfecto para lanzar esta innovadora serie.

A través de Spotlight, Mraz compartirá interpretaciones de canciones completas, dará consejos y trucos para tocar, hablará sobre su trayectoria musical, proceso de composición y será sincero sobre su experiencia de aprendizaje e interpretación. Mraz inspirará a los usuarios a aprender, practicar y jugar mientras se mantienen motivados en su trayectoria musical, además de ofrecer tutoriales personalizados para algunas de sus canciones más conocidas, incluida "I'm Yours", una de las canciones más reproducidas en la plataforma "93 millones de millas" y" No me rendiré".

"Me he asociado con Yousician porque espero que cualquier persona de cualquier edad sienta que ahora es el momento adecuado para aprender", dijo Mraz. "Yousician hace que sea muy fácil aprender y tocar. Es como tener un amigo que te guíe personalmente en tu trayectoria musical".

Bajo Spotlight, Yousician también presentará a Juanes & Duolingo este octubre, seguido de una asociación con Metallica a principios de 2022. El curso de Juanes, en colaboración con la mejor aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo, se centrará en aprender a "hablar música" a través de instrumentos musicales e idiomas diferentes. El curso Spotlight de Metallica contará con una ventana única en su proceso de composición de canciones, incluidos tutoriales que muestran a los usuarios cómo tocar sus canciones más solicitadas, directamente de la banda. Esta es una novedad en el mercado de la educación y el entretenimiento: ninguna otra plataforma ofrece cursos interactivos de artistas con una ruta estructurada inmediata para que los usuarios aprendan, practiquen y jueguen.

"Una y otra vez, nuestros usuarios nos han dicho cuánto les encanta tocar canciones de sus artistas favoritos. Creamos Spotlight para brindarles una ventana sin precedentes a sus canciones favoritas, directamente de los propios artistas", dijo Hadley Spanier, director de Marketing de marca y Relaciones artísticas en Yousician. "Nuestros socios artistas están encantados con esta nueva forma de conectarse con los fans, y sabemos que a nuestros usuarios les encantará este nuevo enfoque práctico. Estamos muy emocionados por lo que Spotlight tiene por delante".

Como incentivo para unirse a Mraz en Spotlight, los usuarios podrán canjear una oferta de descuento del 25% de descuento en las suscripciones Premium + y Family Plan usando este enlace especial. En septiembre, Mraz también hará un sorteo con ukeleles firmados a cinco afortunados usuarios que completen su curso Spotlight. Más información sobre Spotlight de Mraz aquí.

