Yuca costarricense: el sabor natural que conecta bienestar, calidad y sostenibilidad

Costa Rican Cassava - ESSENTIAL COSTA RICA/PR NEWSWIRE

El tubérculo costarricense llega a Europa como un alimento natural y versátil.

Descubra recetas, consejos y su historia en www.procomer.com/yuca

SAN JOSÉ, Costa Rica, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Desde el corazón verde de Costa Rica, la yuca llega al mundo como un recordatorio de que los sabores más auténticos nacen de la tierra y del trabajo de las manos que los cosechan. Este tubérculo, cultivado en las regiones tropicales del Norte y el Caribe costarricense, forma parte del portafolio de productos que hoy inspiran una nueva forma de consumir: más consciente, más natural y más conectadacon el bienestar.

La yuca costarricense ha conquistado las cocinas del mundo gracias a su textura suave, su sabor versátil y sus múltiples beneficios nutricionales. Es libre de gluten, rica en fibra, potasio, antioxidantes, y se adapta a una amplia variedad de preparaciones que combinan tradición y creatividad. Hoy, este producto forma parte de "The Natural Choice", una campaña de esencialCOSTA RICA en colaboración con Amazon Ads Brand Innovation Lab, que invita a los consumidores europeos a descubrir lo mejor de la producción costarricense a través de experiencias digitales y degustaciones.

En el Amazon Brand Store deesencialCOSTA RICA, los usuarios pueden acceder a recetas, consejos saludables y un mapa interactivo que muestra cómo se cultivan la yuca, la piña, el café y el banano en las distintas regiones del país. Esta propuesta celebra a los productores de bienestar: hombres y mujeres que cultivan con propósito, cuidando el futuro de sus comunidades.

"La yuca costarricense no es solo un alimento, es una historia de dedicación, equilibrio con la naturaleza y respeto por el entorno. Detrás de cada raíz hay productores que entienden que la sostenibilidad y la excelencia van de la mano", expresó Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). "A través de esencialCOSTA RICA, compartimos con el mundo una forma diferente de producir: una que prioriza el bienestar de las personas y del planeta".

Cultivada en suelos fértiles y bajo estándares reconocidos internacionalmente como GLOBALG.A.P y Rainforest Alliance, la yuca costarricense representa la unión entre agricultura responsable e innovación. Más de 81 mil personas dependen de actividades agrícolas como esta, que aportan desarrollo y oportunidades a las zonas rurales, mientras fortalecen la reputación del país como líder en producción sostenible.

Hoy, la yuca de Costa Rica está presente en 25 destinos internacionales, siendo Estados Unidos, Países Bajos y Francia sus principales compradores. En Europa, mercados como España y el Reino Unido han aumentado su demanda, incorporando este producto a la gastronomía contemporánea y al creciente interés por alimentos saludables, naturales y libres de gluten.

Como parte de su presencia en Europa, esencialCOSTA RICA está llevando la experiencia de la yuca costarricense a degustaciones en distintas ciudades, invitando al público a descubrir su sabor auténtico y su versatilidad en la cocina. En España, la yuca fresca se presentará en Tesco, a partir del 10 de diciembre, alcanzando más de 40 puntos de venta.

Cada una de estas experiencias busca acercar a los consumidores europeos al sabor natural de Costa Rica, mostrando cómo un alimento tradicional puede convertirse en una opción moderna y versátil. Desde chips crujientes hasta purés suaves, croquetas o preparaciones vegetarianas, la yuca costarricense refleja la creatividad y la autenticidad que caracterizan a la gastronomía tropical del país.

En paralelo, los consumidores pueden conocer más sobre la yuca, su origen y sus formas de preparación en el sitio web www.procomer.com/yuca , un espacio digital que conecta el sabor con la sostenibilidad.

"Cuando se eligen los productos costarricenses, se elige el bienestar. La yuca es un símbolo de cómo un alimento puede ser saludable, delicioso y al mismo tiempo reflejar los valores de un país que produce pensando en el mañana", concluyó López.

