Yunji Technology presentará robótica impulsada por IA en EquipHotel Paris 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Yunji Technology presentará robótica impulsada por IA y soluciones para el sector de la hostelería en entornos reales durante EquipHotel Paris 2026

PARIS, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo de la celebración de EquipHotel Paris 2026, Yunji Technology (HKEX: 02670), una empresa cotizada especializada en robots de servicio comercial y agentes de inteligencia artificial, presentará sus sistemas más recientes en el stand P7.3-R044, del 2 al 5 de noviembre.

Yunji mostrará cómo sus soluciones robóticas se integran con los sistemas de gestión hotelera existentes para abordar problemas operativos habituales. Los hoteleros de toda Europa siguen enfrentándose a una persistente escasez de personal y al desafío de mantener un servicio al huésped uniforme en diversos establecimientos. La tecnología de Yunji está diseñada para responder a estas necesidades diarias mediante la automatización de tareas rutinarias y la optimización de la logística interna.

La feria incluirá demostraciones en vivo de robots realizando flujos de trabajo cotidianos en hoteles. Los visitantes podrán observar cómo estos sistemas gestionan tareas que van desde la entrega de artículos en las habitaciones y la orientación a los huéspedes hasta la gestión integral de las instalaciones. Lejos de funcionar como unidades aisladas, los robots de Yunji operan como una red conectada, garantizando la fluidez de las operaciones incluso en los momentos de mayor afluencia. Asimismo, Yunji presentará el modelo GORA C40, destinado a la limpieza de las zonas comunes de los hoteles.

Diseño de limpieza integral: El C40 combina fregado, barrido, mopeado y aspirado en una sola unidad, lo que reduce considerablemente el mantenimiento del equipo y el tiempo necesario para la formación del personal. Cabe destacar que C40 puede desplazarse de forma autónoma entre plantas al integrarse con los sistemas de ascensores de los hoteles, garantizando así una limpieza continua sin necesidad de traslado manual.

Esta tecnología ya está ofreciendo resultados prácticos a nivel mundial. Yunji ha implementado sus soluciones en más de 20 países y regiones, colaborando estrechamente con grupos hoteleros internacionales. Al encargarse de tareas repetitivas, como la entrega de artículos de aseo o el transporte de ropa de cama, los robots permiten que el personal del hotel disponga de más tiempo para centrarse en la atención directa a los huéspedes. Asimismo, el sistema genera datos operativos que ayudan a los responsables de los hoteles a identificar cuellos de botella y optimizar sus flujos de trabajo.

"En EquipHotel Paris, nuestro objetivo principal es escuchar a los hoteleros europeos", afirmó Jake Ma, director de marketing de Yunji Technology. "Al mostrar cómo nuestra flota impulsada por inteligencia artificial y nuestras soluciones de limpieza actualizadas se integran en las operaciones diarias, buscamos ofrecer soluciones escalables que aborden los desafíos específicos de mano de obra y eficiencia a los que se enfrenta el sector hoy en día".

Yunji Technology invita a grupos hoteleros, gestores de instalaciones y socios a visitar el stand P7.3-R044 para ver los sistemas en funcionamiento y explorar oportunidades de colaboración.

Acerca de Yunji Technology

Yunji Technology (HKEX: 02670) es una empresa que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, con sede en Pekín, especializada en la investigación, el desarrollo y la comercialización de robots de servicio y agentes de inteligencia artificial. Bajo su misión "Robots para hacer a la humanidad más feliz", Yunji ofrece soluciones robóticas inteligentes y fiables para los sectores de la hostelería, el comercio minorista y el ámbito comercial. Para más información, visite https://www.yunjichina.com.cn.

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