Zabeel House by Jumeirah se instala en el vecindario The Greens en Dubai

- Zabeel House by Jumeirah, The Greens se inaugura en Diciembre con 210 habitaciones, dos restaurantes, un nuevo concepto de gym/club de salud, piscina exterior con camas balinesas y dos cines exteriores desde solo 90 dólares.

Próximamente en The Greens, Zabeel House by Jumeirah, The Greens es el tercer hotel que se abre como parte de la marca chic, sofisticada y casual de Jumeirah Group.

Elemento principal de las torres Onyx, el hotel es sinónimo de alto diseño al igual que otros hoteles dentro de la colección Zabeel House by Jumeirah; y está inspirado en el estilo loft de Nueva York, con arte y diseño contemporáneo.

Onyx es una estiloso complejo situado en el corazón de Dubai, compuesto por tres torres de edificios residenciales, comerciales y hoteleros, así como un centro comercial de 32 tiendas, negocios y restaurantes.

Zabeel House by Jumeirah, The Greens es un hotel que encantará al viajero intrépido, y es perfecto para aquellos que buscan alojarse en una zona social en el corazón del nuevo Dubai, sin y disfrutar de todaslas comodidades de un hotel respaldado por Jumeirah, todo a un fantástico precio.

El hotel cuenta con:

- 200 habitaciones y 10 apartamentos divididos en 10 plantas - Bicis, monopatines y patines para explorar el vecindario de The Greens (disponibles para alquilar gratuitamente en la recepción del hotel) - Un mapa de ruta del vecindario The Greens, que ubica los lugares más cool de la zona, con un equipo de expertos guías locales.

Mucho más que una habitación de hotel. Diseñado por LW Design, Zabeel House by Jumeirah, The Greens se convertirá en el lugar favorito de reunión de los residentes locales de The Greens.

- Dos restaurantes: LAH LAH un restaurante Pan-Asiático y Social Company, abierto desde la mañana y con los mejores desayunos del vecindario. - Native Club, un nuevo club de deporte y ocio para socios y huéspedes del hotel - Piscina exterior y dos pantallas de cine exteriores - Admite perros, y también tiene una zona infantil, Play House. - Espacios de trabajo conjuntos y taquillas para que los autónomos puedan guardar sus cosas cuando estén fuera o salgan a una reunión - Un centro de negocios con cuatro salas de reunión y su propia cocina

Inspirado en Dubai, el arte y el diseño distinguen a este hotel, que cuenta con arte comisariado por los consultores 17a Art y mobiliario diseñado y creado localmente en Dubái por Tashkeel y otras marcas locales.

Sobre el arte en el hotel:

- Arte encargado a pequeños negocios locales con divertidas características para compartir en Instagram - Arte interactivo, esculturas en 3D y piezas localmente comisionadas, así como mobiliario contemporáneo diseñado con un toque de Oriente Medio - Iluminación y accesorios eclécticos y extravagantes. Una paleta de colores neutros de robles, metal negro y blanco acentuado con divertidas notas de color

Explorar el vecindario: The Greens se sitúa en el corazón del "Dubai social",la parada ideal a medio camino entre áreas tan populares como Dubai Marina y Jumeirah Lake Towers, justo en la cúspide de Sheikh Zayed Road.

Zabeel House by Jumeirah, The Greens se ubica justo enfrente de Dubai Media City, Barsha Heights y otros vecindarios como Emirates Hills y The Springs, así como Dubai Marina, Palm Jumeirah y Jumeirah Beach Residence. La zona está habilitada para familias y mascotas y es el perfecto escapeurbano. A corta distancia de parques, lagos y el Emirates Golf Club, es el sitio para relajarse con un libro, correr escuchando música o simplemente quedar con amigos que viven en el vecindario o cerca de él.

Uno de los pocos proyectos Freehold en Sheikh Zayed Road, Onyx es una estiloso complejo situado en el corazón de Dubai, con énfasis en calidad de vida, interiores premium e increíbles vistas.

