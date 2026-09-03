Zendure presenta Agentic HEMS en IFA 2026: "El centro de energía doméstica de la era de la IA"

(Información remitida por la empresa firmante)

Zendure lleva la gestión de la energía doméstica más allá de la programación mediante IA, ofreciendo una inteligencia a nivel de sistema capaz de predecir, planificar y actuar de forma autónoma, gracias al modelo de previsión patentado ZenPulse, los agentes de IA ZENKI™ y la plataforma abierta Zen+OS.

BERLIN, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, empresa pionera a nivel mundial en sistemas de gestión energética doméstica enchufables (HEMS), presentó hoy su visión de "El centro de energía doméstica de la era de la IA" antes de IFA 2026. En la feria, la compañía presentará Agentic HEMS, un sistema innovador que lleva el hogar inteligente más allá de la programación puntual mediante IA, hacia una gestión energética doméstica que predice, planifica y actúa de forma autónoma. Los visitantes podrán conocerlo en el pabellón 2.2, stand 124, del 4 al 8 de septiembre.

De la programación con IA a Agentic HEMS

La energía doméstica ha entrado en una era de coordinación en tiempo real entre múltiples fuentes de energía y dispositivos. La generación solar, las baterías, los vehículos eléctricos, las bombas de calor, las tarifas eléctricas dinámicas y las cargas domésticas están cada vez más interconectadas, y el sistema debe equilibrar simultáneamente el ahorro, el confort, la vida útil de la batería y la seguridad. La programación tradicional con IA solo responde qué cargar o descargar en el momento, lo cual ya no es suficiente para una gestión energética verdaderamente autónoma a largo plazo.

Agentic HEMS es la respuesta de Zendure. En lugar de añadir una función de IA más, convierte el sistema energético del hogar en un agente inteligente que detecta su entorno, predice lo que sucederá, comprende el hogar, planifica con anticipación, actúa de forma autónoma y aprende de cada resultado. Se basa en tres capas que funcionan como una sola: ZenPulse, un modelo propietario de series temporales extensas que pronostica la generación fotovoltaica, los precios, las cargas y el clima; los agentes ZENKI™ AI, que transforman esos pronósticos en decisiones y acciones para optimizar el ahorro, el confort, la duración de la batería y la seguridad; y Zen+OS, una plataforma abierta que conecta esas decisiones en todo el hogar.

Un ecosistema abierto en constante evolución

La apertura es la base de la plataforma. Zen+OS se basa en API abiertas y un ecosistema abierto, lo que permite a usuarios, desarrolladores, instaladores y socios crear sus propias estrategias energéticas. Actualmente, se integra con las principales plataformas de hogar inteligente, como MQTT, Home Assistant y Homey; admite más del 90 % de las cargas domésticas comunes; se conecta con más de 870 proveedores de energía en toda Europa, que dan servicio a más de 150 millones de usuarios; y es compatible con más de 5.000 modelos de bombas de calor, los principales inversores solares para tejados y los principales cargadores de vehículos eléctricos. Además de estas integraciones abiertas, Zendure también ofrece ZenWave™, su propia tarifa eléctrica dinámica, para que el sistema pueda comprar energía automáticamente cuando los precios sean más bajos.

Con Agentic HEMS, Zendure busca definir una nueva categoría en la industria: energía para el hogar que no solo responde, sino que se anticipa. Predice. Decide. Actúa. Automáticamente.

En el stand de IFA 2026

En el stand, Zendure presentará la fachada ZEN + Home, una visión integral de la energía inteligente para el hogar, basada en tres productos:

SolarFlow Mix series — La línea de almacenamiento enchufable para toda la casa de Zendure combina la capacidad y la potencia de un sistema de almacenamiento doméstico con la simplicidad de la conexión enchufable, escalando modularmente desde una sola unidad hasta una capacidad para toda la casa.

PowerHub — La puerta de enlace central del ecosistema, que coordina múltiples unidades SolarFlow Mix, paneles fotovoltaicos en el tejado, cargadores para vehículos eléctricos y bombas de calor en un único sistema para toda la casa con respaldo de nivel UPS.

SolarFlow 2400 series — Balcón compacto y fácil de instalar de Zendure, con estante de almacenamiento para adaptaciones, para una instalación rápida y sencilla.

Integrada con PowerHub, la serie SolarFlow Mix muestra la gestión energética de todo el hogar en acción, junto con la serie SolarFlow 2400. Zendure también llevará la energía limpia desde el hogar a la carretera con su experiencia Eco-Mobility, que incluye la bicicleta Zendure Cargo "RangeFlow" y la carga inteligente de vehículos eléctricos con la caja de pared inteligente EVFlow AC Series, ambas integradas con HEMS 2.0, para que las familias puedan alimentar bicicletas eléctricas y vehículos eléctricos con energía generada en casa. Y a través de la combinación de RangeFlow y carga inteligente de vehículos eléctricos, Zendure completa formalmente su ciclo de generación, almacenamiento y uso de energía limpia. Los visitantes pueden probar el Cargo en IFA Mobility Track (Stand MT-113) o unirse al juego interactivo E-cargo en el stand principal.

Acerca de Zendure

Impulsados por nuestro propósito de acelerar un futuro sostenible, Zendure es un pionero mundial en sistemas HEMS enchufables. Con centros de I+D y operaciones en importantes centros tecnológicos como Silicon Valley y el Área de la Bahía, además de Japón y Alemania, nuestra visión es convertirnos en el centro de energía doméstica de la era de la IA. La misión de Zendure es brindar a cada hogar del mundo la máxima libertad en el control de su energía. Lo logramos a través del ecosistema SolarFlow, que combina almacenamiento modular, gestión inteligente de energía y entrada flexible de energía solar. SolarFlow se adapta sin problemas desde el almacenamiento plug-and-play y la modernización hasta la gestión integral de la energía en el hogar, maximizando el autoconsumo, reduciendo la dependencia de la red eléctrica y garantizando un respaldo confiable.

Este ecosistema se basa en el sistema Agentic HEMS de Zendure, un sistema multicapa que integra hardware, software, modelos predictivos y agentes inteligentes. Al utilizar datos de consumo, energía solar, clima y precios dinámicos, automatiza las decisiones energéticas en cuanto a almacenamiento, uso y compra. En definitiva, esta plataforma inteligente optimiza la eficiencia energética, traslada las cargas a los períodos de menor coste y reduce significativamente los costes de electricidad.

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