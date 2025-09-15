Zero Latency lanza HAUNTED, una experiencia de terror totalmente inmersiva diseñada para asustar

(Información remitida por la empresa firmante)

Haunted es una experiencia de terror social diseñada para brindar sustos y momentos memorables a grupos que buscan una descarga de adrenalina

MELBOURNE, Australia, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , el líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y la mente maestra detrás de la mayor red de realidad virtual de libre recorrido basada en la ubicación del mundo, ha anunciado el lanzamiento de HAUNTED, su primera experiencia de terror totalmente inmersiva y su título más atmosférico hasta la fecha.

Ambientado en una misteriosa casa cambiante que parece estar viva y respirando, HAUNTED ofrece a los jugadores una intensa experiencia de terror cinematográfica. Con una jugabilidad inalámbrica a escala de almacén, visuales de 5K y audio espacial responsivo, el título sumerge a hasta ocho jugadores en una narrativa psicológicamente inquietante donde la supervivencia nunca está garantizada.

"Esta es una experiencia que perdura", declaró Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency VR. "HAUNTED es una historia profundamente inmersiva y sensorialmente rica, diseñada para permanecer con los jugadores mucho después de que abandonen la arena. Invoca el miedo de formas inesperadas. A veces es ruidosa y caótica. A veces es silenciosa e íntima. En cualquier caso, los valientes participantes salen de ella hablando, riendo y, a menudo, un poco conmocionados".

Creado con un enfoque en la narrativa ambiental y la intensidad emocional, HAUNTED invita a los jugadores a explorar un espacio donde las sombras se mueven, las habitaciones se distorsionan y la propia casa se convierte en el enemigo. La dinámica de grupo se pone a prueba a medida que los jugadores se separan, guiados por susurros, risas y una presencia que siempre parece ir un paso por delante.

HAUNTED amplía la oferta de género de Zero Latency, añadiendo una nueva y audaz dimensión a su creciente catálogo de experiencias de realidad virtual de libre exploración. El título estará disponible en las salas de Zero Latency de todo el mundo a partir del 3 de octubre.

