Zero Latency lanza Outbreak, la aventura de zombi en RV libre más emocionante y avanzada jamás creada

Outbreak trae acción intensa y momentos impresionantes a una escala gigantesca en el juego de zombis de realidad virtual más avanzado jamás creado.

MELBOURNE, Australia, 5 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Zero Latency , el líder mundial en entretenimiento inmersivo y creador de la red de realidad virtual libre más grande del mundo, se complace en anunciar el escalofriante Outbreak, el juego de zombies de realidad virtual libre más avanzado jamás creado.

Outbreak, una emocionante aventura de disparos de zombies a una escala verdaderamente gigantesca, tendrá a los jugadores luchando contra hordas de muertos vivientes, luchando por la supervivencia y corriendo contra el tiempo para salvar a la humanidad, con un final de batalla de jefe épico como nunca antes se había visto en realidad virtual. Con zombis ultrarrealistas desarrollados a partir de la captura de movimiento de actores en vivo y momentos de juego memorables y llenos de acción para hasta 8 jugadores en los campos de juego de realidad virtual más grandes que jamás haya visto, tendrá más de 2.000 metros cuadrados de mundo para explorar.

"Outbreak es nuestra aventura más épica hasta el momento, y no podemos esperar a que todos jueguen este aterrador y emocionante juego que no se parece a ningún otro en el mercado", dijo Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency. "Nuestro dedicado equipo de desarrollo ha trabajado duro trabajando para hacer de Outbreak la experiencia más refinada y emocionante posible. Basándonos en lo aprendido en más de 3 millones de juegos jugados en 7 experiencias, entendemos profundamente lo que hace que una gran aventura inmersiva cruce la línea entre el miedo y la euforia. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y sentimos que este juego realmente va a dejar boquiabiertos a la gente".

La historia de Outbreak le ve embarcarse en un viaje lleno de adrenalina, donde su equipo de soldados debe correr contra el tiempo para encontrar una cura para el virus zombie. Cuando entren en el edificio y roben la cura, tendrá que navegar por tejados traicioneros y participar en batallas épicas con los no-muertos. Poniendo a prueba sus habilidades, trabajo en equipo y determinación, ¡el destino del mundo está en sus manos!

Outbreak ahora está disponible en cualquiera de las más de 80 ubicaciones de Zero Latency en todo el mundo, y los jugadores reciben un video personalizado de su experiencia con Outbreak después de jugar.

Para encontrar una ubicación de Zero Latency o reservar una entrada, visite https://booking.zerolatencyvr.com/book-now .

Para más información sobre Zero Latency, visite https://zerolatencyvr.com/ .

ACERCA DE ZERO LATENCY:

Zero Latency es un líder mundial en entretenimiento inmersivo que trabaja a la vanguardia de la realidad virtual y las experiencias basadas en la ubicación. Con más de 80 lugares en más de 27 países, Zero Latency es la red de realidad virtual libre más grande del mundo. Desde que abrió el primer lugar de realidad virtual libre del mundo en 2015, Zero Latency ha emocionado a más de 3 millones de jugadores en todo el mundo.

Hace ocho años, Zero Latency presentó al mundo la realidad virtual libre, una nueva forma de entretenimiento inmersivo que nos permitía explorar mundos alucinantes sin cables, conexiones ni otras limitaciones.

