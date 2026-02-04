(Información remitida por la empresa firmante)

- Zeta Network Group describe su enfoque estratégico en la tokenización de activos del mundo real como parte de su estrategia de tesorería digital institucional

NUEVA YORK, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Zeta Network Group ("Zeta") presentó hoy su enfoque estratégico en la tokenización de activos reales como una posible extensión de su enfoque institucional de tesorería de activos digitales, lo que refleja su evaluación de los nuevos desarrollos en las prácticas de gestión de balances y capital.

A medida que los activos digitales ganan mayor aceptación entre las empresas que cotizan en bolsa, Zeta ha observado que las estrategias de tesorería evolucionan cada vez más allá de la simple tenencia de activos, hacia una mayor diversificación, eficiencia de capital y un despliegue alineado con la gobernanza. En este contexto, la tokenización de activos reales puede proporcionar un marco para representar instrumentos financieros conocidos en la cadena de bloques en formatos compatibles con los estándares institucionales de riesgo, cumplimiento normativo y presentación de informes.

La perspectiva de Zeta sobre la tokenización de activos reales se basa en sus actividades actuales con activos digitales en diferentes partes de la cadena de valor. La compañía opera en la fase inicial mediante la minería de Bitcoin y gestiona una importante posición de tesorería en activos digitales. A medida que las estrategias de tesorería maduren, el enfoque se centrará naturalmente en cómo la liquidez digital puede combinarse con instrumentos más estables y rentables. En ese contexto, la tokenización de activos reales representa un área natural de evaluación estratégica, en lugar de una desviación de las actividades existentes.

"Bitcoin ha demostrado su papel como activo digital líquido y transparente", afirmó Patrick Ngan, director de inversiones de Zeta. "Con el tiempo, el desarrollo de activos reales tokenizados tiene el potencial de complementar esa liquidez al introducir mayor previsibilidad, estabilidad de rendimiento y gestión de la duración dentro de un marco de tesorería disciplinado".

Zeta considera la tokenización de activos reales como una extensión de las prácticas de tesorería establecidas, en lugar de un sustituto de las finanzas tradicionales. Al permitir la exposición a clases de activos familiares a través de formatos digitales más eficientes, este enfoque puede respaldar la resiliencia del balance y, al mismo tiempo, preservar los estándares de gobernanza y control interno esperados en entornos de mercado público.

La compañía está evaluando actualmente posibles clases de activos, modelos de infraestructura y consideraciones operativas relacionadas con la tokenización de activos en el mundo real. Cualquier iniciativa futura se evaluará de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables, las normas contables y las expectativas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa.

Zeta indicó que continuará monitoreando la evolución del mercado y el progreso regulatorio a medida que avanza en su estrategia institucional de tesorería de activos digitales, con un enfoque en la disciplina de capital, la transparencia y la gestión del balance a largo plazo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según se define en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, formuladas de conformidad con las disposiciones de "seguridad" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones, que reflejan las proyecciones de la compañía sobre su futuro rendimiento financiero y operativo, emplean términos como "cree", "estima", "anticipa", "espera", "planea", "proyecta", "intenta", "potencial", "objetivo", "apunta", "predice", "perspectiva", "busca", "meta", "objetivo", "asumir", "contempla", "continuar", "posicionado", "pronostica", "probable", "puede", "podría", "podrá", "debería", "aproximadamente" y expresiones similares para transmitir la incertidumbre de eventos o resultados futuros. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, suposiciones y proyecciones actuales de la compañía, que implican juicios sobre las condiciones económicas futuras, el panorama competitivo, la dinámica del mercado y las decisiones comerciales, muchas de las cuales son inherentemente difíciles de predecir con precisión y están, en gran medida, fuera del control de la compañía. Además, estas declaraciones están sujetas a numerosos riesgos, incertidumbres y otras variables, conocidos y desconocidos, que podrían diferir significativamente de los resultados reales de la compañía respecto a los descritos en cualquier declaración prospectiva. Estos factores incluyen, entre otros, la variación de las condiciones económicas, la presión competitiva, los cambios regulatorios y otros riesgos que puedan incluirse en los informes anuales y otros documentos que la compañía presenta periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Debido a estos y otros riesgos, incertidumbres y suposiciones, no se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Asimismo, estas declaraciones se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y, salvo que lo exija la ley, la compañía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva por ningún motivo.

Acerca de Zeta Network Group

Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) es una empresa de infraestructura digital y tecnología financiera que cotiza en la bolsa estadounidense, pionera en la convergencia de las finanzas tradicionales y la economía de activos digitales. El grupo está desarrollando una plataforma de finanzas institucionales centrada en Bitcoin que integra la gestión de tesorería de activos digitales, la agregación de liquidez de Bitcoin y operaciones de minería sostenible de Bitcoin, todo ello dentro del marco regulado del Nasdaq.

Liderada por un equipo global de expertos en finanzas y tecnología, Zeta Network está redefiniendo las finanzas digitales institucionales al fusionar la gobernanza y la transparencia de una empresa pública con la innovación y la escalabilidad de la cadena de bloques para crear un puente de confianza entre los mercados de capitales y las finanzas descentralizadas.

Si desea más información visite ir.thezetanetwork.com.

