ZOE publica un libro blanco sobre el desarrollo de VPP y almacenamiento de energía en Europa

SHANGHÁI, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Storage, proveedor líder de primer nivel de BloombergNEF en soluciones integradas de almacenamiento de energía (ESS), publicó el Libro Blanco sobre el Desarrollo de Centrales Eléctricas Virtuales (VPP)y Almacenamiento de Energía en Europa. Este libro blanco proporciona una hoja de ruta estratégica para las empresas mediante el análisis de los cambios estructurales en el mercado energético europeo y el aprovechamiento de la experiencia global de ZOE en proyectos ESS para revelar sinergias entre las VPP y el almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I).

El libro blanco de ZOE ofrece perspectivas clave para la colaboración en la industria y cómo superar las barreras técnicas, de cumplimiento normativo y del ecosistema para alcanzar el éxito global.

La transición energética europea impulsa el auge de las VPP

La transición a las redes inteligentes en Europa se está acelerando debido a la creciente demanda de energía, la expansión de las renovables y las necesidades de seguridad energética. Entre los catalizadores políticos se incluyen las reformas del diseño del mercado eléctrico de la UE y los estándares de flexibilidad de la demanda. La función de Parte Comercial Virtual (VTP) del Reino Unido (Reglamento P415) permite a los agregadores acceder a los mercados mayoristas, lo que genera valor para los recursos de flexibilidad detrás del contador (BTM). Se proyecta que el mercado de flexibilidad BTM del Reino Unido alcance los 580 millones de euros para 2025 y más de 2.500 millones de euros para 2035.

Perspectivas clave: Apilamiento de triple valor y transformación del ecosistema

1. Innovación en los Mecanismos de MercadoLa función de las VTP rompe los monopolios de las empresas de servicios públicos, permitiendo que el almacenamiento C&I y los recursos energéticos distribuidos (DER) logren una acumulación de múltiples ingresos: arbitraje mayorista, servicios auxiliares (p. ej., regulación de frecuencia). Las políticas impulsadas por la competencia aceleran la descarbonización y la transformación de las empresas de servicios públicos tradicionales.

2. Rol Clave del Almacenamiento de Energía C&ILa flexibilidad de la BTM es fundamental para las VPP, pero requiere arbitrajemultimercado para compensar los costes. Los agregadores maximizan la rentabilidad de los activos mediante el despacho optimizado con IA en plataformas VPP.

3. Desafíos de Adaptación TécnicaLas VPP europeas exigen el cumplimiento de estándares como OpenADR, interoperabilidad multimercado y algoritmos de pronóstico de alta precisión.

"El mercado europeo de VPP monetiza los recursos de flexibilidad", afirmó Hu Kai, director de tecnología de ZOE Digital Energy. "Nuestro objetivo es convertir el almacenamiento de una 'unidad de coste' a un 'centro de beneficios' mediante tecnología integral".

Expansión europea de ZOE: Sinergia entre VPP y almacenamientoZOE ha implementado proyectos de almacenamiento a gran escala en toda Europa. Su motor de despacho de IA y la plataforma Z EMS demuestran sólidas sinergias entre el almacenamiento de energía y las soluciones digitales en diversos escenarios de mercado.

Únase a nuestro seminario web con PV MagazineObtenga más información en el seminario web en directo de ZOE con PV Magazine el 29 de septiembre. Expertos analizarán las principales conclusiones del Libro Blanco de ZOE VPP, debatirán las soluciones ESS digitales multiescenario, el futuro de los ESS digitales y responderán a preguntas en tiempo real.

La inscripción a este seminario web de PV Magazine es gratuita.

Registro para el seminario web: https://www.bigmarker.com/pv-magazine-events/pv-magazine-webinar-virtual-power-plants-rising-europe-s-digital-energy-storage-shift?utm_bmcr_source=partner

Descargue el libro blanco completo aquí: https://www.wjx.cn/vm/eUesstA.aspx#

