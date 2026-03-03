ZTE presenta innovaciones integrales de IA en el MWC Barcelona 2026, creando un futuro inteligente (2)

ZTE presentará sus últimas soluciones en el MWC Barcelona 2026 y destacará la profunda integración de la IA y las TIC a través de cuatro áreas clave: Conectividad con Agentes de IA, Nube de IA, Hogar con IA y Dispositivos Personales Inteligentes.

ZTE revelará ocho logros innovadores que muestran su progreso en innovación.

ZTE participará en los principales foros de la GSMA, compartiendo perspectivas sobre Innovación Corporativa, Infraestructura Inteligente, Connect AI, Tech4ALL y Game Changer.

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnologías de la información y la comunicación, participará en el MWC Barcelona 2026 del 2 al 5 de marzo bajo el lema "Creando un futuro inteligente".

Guiada por la estrategia "Todo en IA, IA para todo", ZTE presentará los últimos logros de su estrategia mejorada "Conectividad + Computación" y colaborará con socios globales para construir un futuro digital abierto, seguro e inclusivo.

El stand de ZTE se encuentra en el 3F30, pabellón 3, Fira Gran Vía, donde la compañía presentará soluciones y productos de vanguardia, destacando la conectividad nativa de IA, una infraestructura de computación inteligente eficiente y baja en carbono, y dispositivos inteligentes innovadores para el hogar y la vida personal.

Cartera de IA de escenario completo en cuatro dominios principales

En la feria de este año, ZTE destacará la profunda integración de la IA y las TIC a través de cuatro áreas principales: Conectividad con Agentes de IA, Nube de IA, Hogar con IA y Dispositivos Personales Inteligentes. Abarcando toda la cadena de valor, desde la infraestructura hasta las aplicaciones, y desde el diseño de la arquitectura hasta la implementación comercial, ZTE presenta un marco integral de soluciones de inteligencia digital de escenario completo.

En cuanto a la Conectividad con Agentes de IA para redes móviles, se aprovecha la arquitectura nativa de IA de ZTE para impulsar continuamente la innovación de productos y soluciones, construir una infraestructura ultraeficiente, ser pionero en el paradigma de red autónoma L4 y abrir nuevas fronteras para la monetización del valor de la Conectividad + IA. En el caso de las redes ópticas, ZTE colabora con los operadores en una clara evolución de tres etapas: desde la fibrización, pasando por las redes totalmente ópticas, hasta las redes ópticas con IA, para impulsar el avance continuo y el éxito empresarial. Este proceso se basa en una construcción optimizada para el coste total de propiedad (TCO) que acelera la fibrización, impulsada por los factores clave de velocidad, experiencia y monetización de servicios para impulsar de forma constante el ARPU en la etapa totalmente óptica, y avanza hacia redes ópticas con IA que ofrecen una base de banda ultraancha, ultradetección y ultrainteligencia, impulsando de forma integral un salto cualitativo en el valor comercial. Además, la solución HI-NET, basada en tecnologías de vanguardia como la banda completa C+L integrada de 1,6 Tbps y la potencia de computación con IA integrada, construye una base de red de alto rendimiento e inteligencia para la era de la inteligencia conectada. Para las redes de campus, ZTE ha lanzado productos innovadores, como la primera pasarela de servicios integrada 5 en 1 50G PON del sector y las pasarelas FTTR de nivel empresarial que integran conectividad óptica, seguridad de vídeo, computación y capacidades de almacenamiento. Estas innovaciones permiten a los operadores evolucionar desde el simple suministro de fibra hasta la entrega de una red inteligente integral, lo que constituye un factor clave para su expansión en el mercado empresarial. Para facilitar las operaciones de operación y mantenimiento de redes complejas y las operaciones orientadas al valor, ZTE ofrece la solución de red autónoma AIR Net, certificada por TMF. Basadas en una arquitectura inteligente abierta y en capas, las soluciones de red autónoma integrales y basadas en agentes ayudan a los operadores a reducir los gastos operativos y aumentar los ingresos. ZTE ya se ha asociado con múltiples operadores para implementar redes autónomas de alto nivel, obteniendo resultados fructíferos.

Nube de IA, como base de la inteligencia digital, es un punto clave en el stand de ZTE. Para centros de datos, la solución Elastic AIDC puede satisfacer la demanda de alta eficiencia y flexibilidad. Su diseño altamente modular permite una implementación rápida, reduciendo el tiempo de construcción en un 40% en comparación con las soluciones tradicionales. Con placa fría, refrigeración por inmersión y el sistema HVDC de 800 V, la eficiencia energética general aumenta un 25%. Además, las baterías de iones de litio de alto voltaje seguras mejoran aún más la eficiencia energética y la seguridad. En cuanto a la infraestructura informática, aprovechando al máximo sus fortalezas en el codiseño de redes informáticas y de software y hardware, ZTE construye infraestructura informática inteligente en todos los escenarios, logrando un TCO óptimo. Centrándose en la infraestructura digital e inteligente empresarial, ZTE construye un agente de IA Co-Claw de nivel empresarial, seguro y completo, que se integra en todo el proceso de trabajo administrativo, investigación y desarrollo, y operaciones, mejorando así la eficiencia empresarial. En pos del desarrollo sostenible, ZTE ha implementado múltiples aplicaciones digitales e inteligentes innovadoras en educación y salud, con el objetivo de lograr la equidad de recursos y los beneficios inclusivos de la IA. Más allá de la infraestructura, ZTE ha establecido un sólido ecosistema informático y diversas aplicaciones. Con presencia en más de 160 países y regiones, ZTE cuenta con una amplia experiencia global, experiencia en servicios localizados y sólidas capacidades de entrega. Aprovechando al máximo estas fortalezas, ZTE aspira a construir un ecosistema informático global próspero y alcanzar el éxito compartido con socios y clientes.

En el dominio de Hogar con IA, ZTE mantiene una posición de liderazgo en el mercado de terminales para hogares inteligentes, con envíos anuales que superan los 100 millones de unidades, y también ocupa el primer puesto a nivel mundial en envíos de CPE, IP STB, terminales Wi-Fi 7, así como productos FWA y MBB. En la era de la IA, la compañía está construyendo una arquitectura de nueva generación con "Conectividad como base, Pantalla como medio e IA como núcleo", con el objetivo de crear una experiencia de vida de calidad donde "Pantallas en movimiento, servicios al alcance de la mano". Para ello, ZTE ha lanzado varias innovaciones pioneras en la industria, entre ellas: el primer CPE Wi-Fi 8 para uso comercial, que allana el camino para la conectividad 10G real; la primera pantalla inteligente impulsada por IA con "Doble cerebro, doble pantalla y conectividad completa"; la primera línea de PC en la nube impulsada por IA que abarca todos los tamaños de pantalla, estableciendo un nuevo punto de referencia para los medios multipantalla; la primera plataforma de gestión integrada de terminal y nube que permite una orquestación inteligente de extremo a extremo y una mejora integral desde la conectividad hasta la inteligencia basada en escenarios.

Como pionero en teléfonos nativos con IA, ZTE lidera la innovación y la adopción comercial de tecnología de IA de vanguardia con su enfoque "Innovación + Acción". Redefine el paradigma de la interacción persona-dispositivo mediante la integración profunda de la IA en hardware, software y ecosistema, transformando la IA de una simple herramienta en un socio agente y simbiótico que te comprende y crece contigo. En el ámbito de los videojuegos y los deportes electrónicos, ZTE está evolucionando de "Nacido para ganar" a "Gana más juegos". Con los smartphones para juegos de la serie REDMAGIC y nubia Neo como base, la compañía está construyendo la marca tecnológica que mejor se adapta al estilo de vida de los jóvenes. En cuanto a FWA y MBB, sus dispositivos 5G FWA y MBB han ocupado el primer puesto en cuota de mercado mundial durante cinco años consecutivos, ofreciendo conectividad ecológica, con inteligencia artificial y segura en entornos personales, vehículos y domésticos, impulsados por la estrategia "5G para todos".

Se revelan ocho logros revolucionarios que demuestran el progreso en innovación

Durante el evento, ZTE revelará ocho logros revolucionarios clave que abarcan la evolución de la red, la infraestructura de computación inteligente, las plataformas de agentes de IA y las innovaciones en terminales. Estos avances subrayan los continuos avances de la compañía en I+D independiente de tecnologías clave, la optimización de la arquitectura de sistemas y la comercialización a gran escala, lo que supone un sólido apoyo para la transformación digital e inteligente de la industria.

AIR MAX: Una pila de IA de 10 bloques impulsa una arquitectura de capacidad de tres niveles (infraestructura nativa de IA, operaciones autónomas L4, motor de monetización), lo que impulsa la tecnología, la eficiencia y los modelos comerciales para remodelar las redes móviles en un paradigma de "IA sirve a IA".

Una pila de IA de 10 bloques impulsa una arquitectura de capacidad de tres niveles (infraestructura nativa de IA, operaciones autónomas L4, motor de monetización), lo que impulsa la tecnología, la eficiencia y los modelos comerciales para remodelar las redes móviles en un paradigma de "IA sirve a IA". GigaMIMO: Se presenta el primer prototipo 6G del mundo con más de 2000 elementos de antena en la banda U6G, impulsado por algoritmos de IA, que ofrece un aumento de capacidad 10 veces superior al 5G Advanced. El prototipo GigaMIMO 6G se exhibirá in situ y se demostrará el primer servicio inmersivo de la industria impulsado por IA en la banda U6G, redefiniendo un nuevo paradigma para la interacción humano-agente.

Se presenta el primer prototipo 6G del mundo con más de 2000 elementos de antena en la banda U6G, impulsado por algoritmos de IA, que ofrece un aumento de capacidad 10 veces superior al 5G Advanced. El prototipo GigaMIMO 6G se exhibirá in situ y se demostrará el primer servicio inmersivo de la industria impulsado por IA en la banda U6G, redefiniendo un nuevo paradigma para la interacción humano-agente. 200G PON: Lanza el primer prototipo 200G-PON en modo ráfaga multi-ONU de la industria, que logra una transmisión ascendente en ráfaga multi-ONU a velocidades de hasta 200 Gbps.

Lanza el primer prototipo 200G-PON en modo ráfaga multi-ONU de la industria, que logra una transmisión ascendente en ráfaga multi-ONU a velocidades de hasta 200 Gbps. SuperPOD: Adopta una innovadora arquitectura de intercambio eléctrico ortogonal con diseño de cable cero, compatible de forma flexible con múltiples GPU; un solo rack admite hasta 128 GPU, lo que permite una red convergente de escalamiento vertical/horizontal con expansión flexible.

Adopta una innovadora arquitectura de intercambio eléctrico ortogonal con diseño de cable cero, compatible de forma flexible con múltiples GPU; un solo rack admite hasta 128 GPU, lo que permite una red convergente de escalamiento vertical/horizontal con expansión flexible. Co-Sight AI Agent Studio: Al crear agentes inteligentes de grado industrial precisos, confiables y seguros, Co-Sight ha ocupado constantemente el primer puesto en las evaluaciones GAIA y HLE.

Al crear agentes inteligentes de grado industrial precisos, confiables y seguros, Co-Sight ha ocupado constantemente el primer puesto en las evaluaciones GAIA y HLE. Wi-Fi 8: El primero de la industria en lanzar una solución Wi-Fi 8 Mesh, que ofrece conectividad ultraestable y de alta velocidad.

El primero de la industria en lanzar una solución Wi-Fi 8 Mesh, que ofrece conectividad ultraestable y de alta velocidad. AI Mid-Screen: El primero del mundo en lanzar la pantalla central con IA con "Conectividad inteligente de dominio completo, doble cerebro y doble pantalla", integra profundamente entretenimiento, comunicación, seguridad y control inteligente en todos los escenarios.

El primero del mundo en lanzar la pantalla central con IA con "Conectividad inteligente de dominio completo, doble cerebro y doble pantalla", integra profundamente entretenimiento, comunicación, seguridad y control inteligente en todos los escenarios. AI Native Phone Pioneer: nubia M153 con Doubao AI Assistant ofrece una experiencia innovadora de ejecución fluida de tareas entre aplicaciones. Este dispositivo se lanzó en China el pasado diciembre.

Durante el MWC Barcelona 2026, ZTE también organizará varias actividades clave, como el lanzamiento de nuevas especies de IA, el lanzamiento de los nuevos productos nubia NEO y REDMAGIC, el evento de lanzamiento de AIR MAX para la Red del Futuro y múltiples eventos conjuntos de lanzamiento para clientes, presentando una serie de productos innovadores a la industria. Además, ZTE participará en los principales foros temáticos organizados por la GSMA, donde compartirá las últimas perspectivas y casos prácticos sobre temas clave como Innovación Corporativa, Infraestructura Inteligente, Connect AI, Tech4ALL y Game Changer. ZTE colaborará con operadores globales, socios de la industria y líderes de opinión para impulsar la innovación inteligente en todos los sectores.

A medida que la IA y las TIC convergen, la conectividad y las capacidades informáticas continúan evolucionando juntas. Las fronteras entre el mundo físico y el digital se difuminan, dando paso a una nueva era de inteligencia artificial impulsada por algoritmos y colaboración inteligente. Del 2 al 5 de marzo, únase a ZTE para presenciar la aceleración del progreso y crear un futuro inteligente.

Para obtener más información, visite el stand de ZTE (3F30, pabellón 3, Fira Gran Via) en el MWC Barcelona 2026 o explore: https://www.zte.com.cn/global/about/exhi...

