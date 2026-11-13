70 años de Bonita: 21 datos sobre la historia de su banano - Bonita

(Información remitida por la empresa firmante)

Ecuador, 13 de noviembre de 2026.- Descubrir 21 datos sobre los 70 años de Bonita: cómo nació en 1956, su gran récord de 75 millones de cajas y los 80 años de Noboa Trading.

21 datos que quizá no se conocían sobre la marca Bonita en el marco de sus 70 años de historia

En 1956, un hombre que conocía el banano de cerca tomó una decisión sencilla pero valiente: exportar con su propia marca. Así empezó la historia que hoy se celebra con los 70 años de Bonita, la marca que lleva el banano ecuatoriano a los mercados más exigentes del mundo, caja por caja.

Siete décadas dan para mucho. Hay fechas, cifras y récords, pero también fincas, plantas empacadoras, camiones, barcos refrigerados propios, comercializadoras en el exterior y miles de personas que trabajan arduamente para que cada racimo ecuatoriano llegue fresco a su destino.

Es por esto que hoy te presentamos 20 datos que cuentan su historia. Algunos ya se conocerán; otros, seguro, van a sorprender.

Los orígenes de Bonita, una historia con nombre propio

Bonita nació de una convicción: el banano ecuatoriano merecía llegar al mundo con una identidad propia. Su historia se remonta a sus orígenes, donde comenzaron a escribirse sus primeros capítulos:

Todo empezó con el arroz

Antes del banano hubo exportaciones de arroz desde 1946. Para entonces, la Exportadora Bananera Noboa S.A., comenzó exportando este grano y luego dio el salto al banano, la fruta que marcaría su historia.

Su fundador aprendió el oficio en el campo

Luis Noboa Naranjo conocía el banano de primera mano. Trabajó con Standard Fruit y allí entendió lo que esta tierra podía dar. Esa experiencia fue la escuela de todo lo que vino después.

El primer envío fue de 100 racimos

En 1947 uno de los primeros pasos fue modesto: Luis Noboa Naranjo envió sus primeros 100 racimos de banano a Nueva York: un comienzo pequeño para una operación que, con los años, se contaría en millones de cajas. Y así se construyen las grandes historias: empezando con el pie derecho.

Navegando los ríos ecuatorianos

En 1950, Luis Noboa se dedica a ir en barcazas por los ríos Babahoyo y Guayas a las fincas pequeñas; allí, recoge los racimos para dirigirse hacia el puerto de Guayaquil y comenzar su proceso de exportación.

1956, el año en que nació Bonita

Ese año su fundador decidió apostar por algo propio. Abrió su primera oficina de exportación y nació Bonita como marca. Es la fecha que la marca reconoce como su origen y la que hoy celebra. Esa decisión sigue viva en cada caja que sale del país.

Bonita cruzando el Atlántico un año después

En 1957 llegaron los primeros envíos a Europa. Allí empezaron relaciones comerciales que hoy se cuentan en décadas, y el banano ecuatoriano encontró sus primeros mercados exigentes.

Los hitos que marcaron los 70 años de Bonita

Una marca se mide en años, pero también en cajas y en confianza. Estos son algunos momentos que lo demuestran.

El récord de 1997: 75 millones de cajas

En 1997 la plataforma exportadora detrás de Bonita alcanzó su máximo histórico: 75 millones de cajas en un solo año. Es la mayor escala lograda en la historia de la operación, fruto de la capacidad construida durante décadas. Ese récord marca un antes y un después en la historia de la marca. (Fuente: FAO).

Bonita fue la segunda marca de banano exportado del país

Según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), entre enero y noviembre de 2022 Bonita ocupó el segundo lugar entre las marcas de banano exportado. Tuvo 3,76 % de participación, solo detrás de Dole (10,48 %). Es un lugar ganado envío tras envío.

Su nombre completo es Bonita Premium Bananas

Así se presenta la marca ante compradores de todo el mundo. Hoy se encuentra en distintas líneas de producto, con la misma promesa de calidad de 1956.

Noboa Trading cumple 80 años de trayectoria exportadora

Detrás de Bonita está Noboa Trading, la empresa de Corporación Noboa encargada de comprar y exportar la fruta, que en 2026 celebra 80 años de trayectoria.

80 años de historia exportadora

La operación nació en 1946, sentando las bases del crecimiento internacional de Bonita.

De Exportadora Bananera a Noboa Trading

Fundada en 1946, la empresa adoptó el nombre Noboa Trading en 2008, modernizando su operación para atender mercados internacionales.

Entre las principales exportadoras de Ecuador

En 2022, Noboa Trading ocupó el tercer lugar entre las exportadoras de banano del país, según Acorbanec, con datos de enero a noviembre.

Un ecosistema que nació con Bonita

A partir de Bonita, Corporación Noboa desarrolló una cadena integrada de producción, empaques, logística, transporte marítimo y comercialización internacional.

Del campo al puerto: así se cuida la cadena de valor del banano Bonita

La Corporación Noboa controla toda la cadena de valor del banano, desde la finca hasta los mercados internacionales, garantizando calidad, sostenibilidad y trazabilidad de un producto 100 % ecuatoriano.

Producción en fincas propias y aliadas

Bonita Farms, Agrícolas Noboa y productores aliados suman más de 10.000 hectáreas de producción bananera.

Empaques de fabricación propia

ICE produce las cajas de cartón y Conaplas los insumos plásticos, asegurando la calidad y protección de la fruta.

Logística integrada

Blasti opera el patio de contenedores más grande de Ecuador, mientras Bodalmet gestiona el almacenaje y Traneximp transporta la fruta al puerto.

Transporte marítimo propio

Con barcos refrigerados propios y alianzas con grandes navieras, la Corporación lleva el banano a mercados internacionales, manteniendo el control y la calidad en cada etapa.

Sostenibilidad y personas: lo que sostiene a Bonita

Durante 70 años, Bonita ha construido su éxito sobre el respeto por las personas y el medioambiente, respaldado por estándares internacionales.

1.300 hectáreas de banano orgánico

Bonita Farms cultiva banano orgánico, cuidando el suelo y garantizando una producción sostenible.

Tres certificaciones internacionales

Bonita cuenta con certificaciones Orgánico, Global G.A.P. y Rainforest Alliance, reconocidas en los mercados más exigentes.

Detrás de cada caja hay una familia

Corporación Noboa reúne a más de 7.000 empleados, además de productores y aliados que crecen junto a Bonita.

De Ecuador al mundo

Bonita llega a mercados de América, Europa, Asia, África y Oceanía, llevando con orgullo la calidad del banano ecuatoriano.

Desde 1956, Bonita mantiene su compromiso de ofrecer productos premium, confiables y asequibles, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las familias ecuatorianas.

70 años de historia, una marca con ADN ecuatoriano que genera valor compartido en toda su cadena.

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