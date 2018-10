COMUNICADO: Nova oficina de Finanfácil a Sant Feliu de Llobregat

Actualizado 26/01/2007 14:10:18 CET

L'empresa tarragonina, dedicada a la intermediació financera, té 26 establiments a Catalunya.

TARRAGONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Finanfácil, empresa consultora especialitzada en intermediació financera amb vint-i-sis establiments a Catalunya, ha obert una nova delegació a Sant Feliu de Llobregat. En concret, el nou establiment està situat al número 56 del carrer Josep Ricard. Finanfácil augmenta així la seva presència a Barcelona, on està present a localitats com Manresa, Granollers, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Terrassa, Igualada, Mataró, Mollet del Vallès, Sabadell, Santa Coloma, Sant Cugat, Viladecans, El Prat de Llobregat, Badalona i Vilanova i la Geltrú.

La nova oficina a Sant Feliu forma part del projecte d'expansió que Finanfácil va començar l'any 2005, a través de franquícies. Davant l'actual proliferació d'empreses dedicades a la intermediació financera, Finanfácil destaca com una de las pioneres del sector, amb una xarxa de més de 170 delegacions a tot l'Estat i la garantia de ser un dels pocs "brokers financers" que treballa sota col·legiació professional.

Finanfácil dirigeix la seva oferta de productes i serveis als joves amb dificultats per accedir a un habitatge, persones amb problemes de endeutament i immigrants, entre d'altres col·lectius. L'empresa està especialitzada en proporcionar productes financers alternatius a la banca tradicional, com son l'agrupació de préstecs en un sol rebut, finançament de l'habitatge que inclou les despeses i el contingut, hipoteques especials per a estrangers o joves i 'hipoteques pont' -un tipus de crèdit especial que permet adquirir un segon habitatge sense haver venut prèviament el primer-, entre d'altres.

Des de la companyia destaquen que el principal objectiu dels seus serveis és "aconseguir per als clients, a partir d'un estudi personalitzat, el préstec o el producte financer que millor s'adapti a les nostres necessitats". El servei que realitza Finanfácil també destaca per la seva rapidesa "ja que es tracte d'agilitzar tots els tràmits amb els bancs".

Pel que fa a atenció a empreses, Finanfácil ofereix tot tipus de serveis personalitzats de 'descompte de paper' referit a lletres i pagarés, així com hipoteques de naus i locals fins al 100% del valor, dirigits principalment a petites empreses, autònoms i emprenedors.

Sobre Finanfácil:.

Finanfácil, Consultora Financera, neix per la necessitat que ha planteja la nova situació dels mercats financers, de tremenda competitivitat, de rapidesa i professionalitat, que requereix serveis més especialitzats i que atén a la nova demanda de rigidesa, amb serveis més amplis i dirigit a capes socials i econòmiques diverses.

Amb un equip de professionals titulats i amb registre en l'Associació Nacional d'Assessors d'Inversió i Finançament, ofereix al mercat financer una flexibilitat i serietat necessària i demandada, i alhora dóna resposta a qualsevol necessitat financera, reunificació de préstecs i d'inversió. Compta amb mesures i infraestructura que garanteix l'adequada confidencialitat i discreció, així com la garantia d'èxit, amb convenis signats amb les principals entitats de finançament, el que permet uns nivells de negociació i preus inaccessibles als particulars i empreses.

L'ensenya compta actualment amb 30 oficines pròpies i més de 140 franquícies operatives en tota Espanya, així com 50 en fase d'obertura. Per a finals de 2007, Finanfácil espera tenir 220 centres operatius. Recentment, l'empresa ha iniciat la seva expansió internacional amb la concessió d'una màster franquícia a Portugal. A través d'aquest acord de col·laboració la consultora financera espera en els pròxims mesos les seves primeres franquícies en el país veí i arribar a almenys 100 oficines en el termini de dos anys.

EMISOR: Finanfácil.

Para más información:.

Finanfácil.

Diana Gozalbo - 977249910.

prensa@finanfacil.com.

Europa Press Comunicación.

Patricia Cano - 913592600.

patriciacano@europapress.es.