10.º aniversario de Geekvape: a toda velocidad hacia la excelencia en Nürburgring

(Información remitida por la empresa firmante)

Con motivo de su décimo aniversario, Geekvape no solo celebró su trayectoria, sino que reafirmó su identidad con un evento cargado de adrenalina, tecnología y conexión global

Madrid, 2 de julio de 2025.-

Para conmemorar su décimo aniversario, Geekvape pisó el acelerador con estilo durante un evento inolvidable de dos días: G-Tour Nürburgring 2025, celebrado los días 21 y 22 de junio. En colaboración con el emblemático equipo de carreras Porsche, Geekvape invitó a sus socios globales al legendario circuito de Nürburgring, en Alemania, para vivir una celebración cargada de adrenalina, velocidad, precisión e innovación.



Pero no se trató solo de una competición automovilística; fue también una contundente manifestación del espíritu de marca de Geekvape. Al igual que en el automovilismo, en Geekvape se apuesta por superar los límites, dominar cada detalle y rendir bajo presión. La empresa persigue la excelencia en el diseño y el funcionamiento con la misma pasión con la que un equipo de carreras se lanza hacia la línea de meta.



El escenario supremo del automovilismo

El Nürburgring—conocido también como el "Infierno Verde"—es uno de los circuitos más exigentes y emblemáticos del mundo. Con más de 20 kilómetros de longitud y 154 curvas, representa una auténtica prueba de habilidad, resistencia y rendimiento mecánico.



El gran protagonista del evento fue Scherer PHX (también conocido como Scherer Sport PHX), un equipo profesional alemán de automovilismo GT. Con victorias en competiciones de alto nivel como la Nürburgring Endurance Series (NLS), la GT World Challenge Europe y el ADAC GT Masters, Scherer PHX se ha consolidado como una de las escuderías de referencia en el mundo del motor. Sus triunfos en las 24 Horas de Nürburgring en 2022 y 2024 reflejan a la perfección lo que significa liderar con precisión y potencia: valores que conectan profundamente con la filosofía de Geekvape.



Presentación de producto Geekvape: donde la innovación se encuentra con la pasión

En paralelo a la emoción sobre el asfalto, Geekvape organizó una exclusiva presentación de producto en la que se dieron a conocer dos de sus más recientes innovaciones: el totalmente renovado Legend 5 y el elegante Wenax Q 2.



Legend 5: un dispositivo inspirado en el circuito

El Legend 5 toma su inspiración directamente del Nürburgring—tanto del trazado como de las potentes máquinas que lo conquistan. Con una sólida estructura metálica en forma de C y detalles grabados con láser, cada elemento del dispositivo refleja la máxima expresión de la ingeniería de precisión. Diseñado para ofrecer rendimiento, seguridad y estilo, no es solo un vapeador—es toda una declaración de intenciones.



Wenax Q 2: pequeño, elegante y diseñado para brillar

El Wenax Q 2 está pensado para destacar. Su diseño estilizado combina metal, película IML y suave cuero PU, ofreciendo una apariencia premium y una sensación cómoda en la mano. Disponible en nueve opciones de color, resulta especialmente atractivo para quienes buscan funcionalidad sin renunciar al estilo. Es simple, fiable y está cuidadosamente diseñado para el uso diario.



Geek Bar: innovación y calidad a la vista

Durante el evento, Geek Bar también presentó sus productos más recientes—including Geek Bar UP10000, la serie Vision y Geek Bar Spark—reafirmando el compromiso de la marca con la innovación y la calidad. Con una presencia cada vez mayor en el mercado europeo, Geek Bar continúa consolidando su posición gracias a alianzas estratégicas y un enfoque constante en el cumplimiento normativo y la experiencia del consumidor.



Celebrando 10 años de Geekvape

Al celebrar su décimo aniversario, Geekvape marca este hito con una serie de eventos a nivel mundial—y el encuentro en Nürburgring ha sido solo el comienzo. Como punto de partida de la campaña del décimo aniversario, el G-Tour Nürburgring marcó el tono de un año lleno de innovación, emoción y conexión global. Se avecinan muchas más experiencias inolvidables—Geekvape seguirá llevando el espíritu de la marca a nuevos rincones del mundo.



Una inmersión en la cultura del motor

Como parte de la experiencia G-Tour Nürburgring, Geekvape organizó una visita exclusiva al Museo Automovilístico Nürburgring Erlebnis-Welt, ofreciendo a sus socios internacionales un recorrido completamente inmersivo por el corazón de la cultura automovilística. La visita brindó la oportunidad única de admirar de cerca una excepcional colección de vehículos legendarios—cada uno representando un hito en la historia del automovilismo y la excelencia en ingeniería. Desde la evolución de los coches de carreras más emblemáticos hasta el legado perdurable de las grandes marcas del motor, cada exposición narraba una historia de innovación, resistencia y rendimiento.



Lo que hizo esta experiencia aún más excepcional fue la interacción directa con pilotos y equipos de competición de talla mundial. Los socios participaron en enriquecedores intercambios con corredores profesionales, obteniendo valiosos conocimientos sobre la mentalidad, las estrategias y las tecnologías que definen el automovilismo de alto nivel. Fue una poderosa fusión de velocidad y espíritu—un momento en el que la herencia se unió a la potencia, y donde se pudo sentir el alma de las carreras.



G-Tour: un símbolo de fortaleza industrial

De cara al futuro, G-Tour se ha consolidado como un símbolo representativo de la fortaleza industrial de la marca Geekvape. Desde su lanzamiento, ha ofrecido experiencias únicas e inmersivas. En 2024, G-Tour causó gran impacto con la inauguración del Museo del Vapeo en China, un espacio que integra tecnología, cultura y diseño. En 2025, alcanzó un nuevo punto álgido en el Nürburgring, reuniendo a socios internacionales en uno de los escenarios más prestigiosos del automovilismo mundial.



Cada parada del G-Tour representa un viaje singular—redefiniendo la forma en que la marca conecta con audiencias globales.



Mientras entra en su segunda década, Geekvape reafirma su compromiso con la innovación constante, la expansión de su influencia global y la entrega de productos y experiencias de alto rendimiento. Ya sea en los circuitos de competición o en la vida cotidiana, la búsqueda de la excelencia y el rendimiento sin concesiones sigue siendo el sello distintivo de la marca.



Por una nueva década—más rápida, más inteligente y más fuerte que nunca.



Contacto

Nombre contacto: Hillary Jiang

Descripción contacto: Geekvape

Teléfono de contacto: 7026738779