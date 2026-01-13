Asturian Ways, uniendo senderismo y cultura popular

Escapada al Prestoso Fest - Asturian Ways

(Información remitida por la empresa firmante)

Asturian Ways, pionera en unir senderismo y cultura alternativa: cuando la montaña conduce a la fiesta

Gijón, 13 de enero.- En un momento en el que el turismo busca diferenciarse, huir de la masificación y ofrecer experiencias con sentido, una empresa asturiana ha decidido abrir camino con una propuesta tan sencilla como innovadora: caminar de día y celebrar de noche. Asturian Ways se ha convertido en una referencia pionera al diseñar escapadas que combinan senderismo guiado en entornos naturales con la asistencia a festivales de música y eventos culturales alternativos en entornos rurales, una fórmula poco habitual en el panorama turístico español y que encuentra su mejor ejemplo en el ciclo de escapadas De Folixa en Folixa.



Un nuevo modo de entender las escapadas

Asturian Ways no es una empresa turística al uso. Nacida en Asturias y profundamente ligada al territorio, la compañía trabaja desde sus inicios con una idea clara: el viaje no debe limitarse a ver paisajes, sino a vivirlos. Esa filosofía se traduce en rutas de senderismo con guías profesionales, grupos reducidos, alojamientos rurales y una apuesta decidida por el turismo sostenible.



https://asturianways.com/



Pero con De Folixa en Folixa, la empresa da un paso más allá y rompe una frontera que durante años ha separado el turismo de naturaleza del turismo cultural.



La propuesta es clara y novedosa: aprovechar fines de semana y festivales locales para crear escapadas que alternen rutas de montaña, paseos por bosques y valles, y la participación en celebraciones culturales singulares, muchas de ellas alejadas de los grandes circuitos comerciales. No se trata de conciertos multitudinarios ni de eventos masificados, sino de festivales rurales, encuentros culturales y fiestas populares con identidad propia, integrados en el ritmo del viaje.



De la senda al escenario

Las escapadas De Folixa en Folixa están pensadas para un público que busca algo más que kilómetros recorridos. El senderismo sigue siendo un pilar central —rutas de nivel moderado, bien planificadas y adaptadas al grupo—, pero el objetivo no es únicamente deportivo. Tras la caminata, llega la recompensa: la folixa, esa palabra tan asturiana que resume fiesta, encuentro y celebración colectiva.



Uno de los ejemplos más representativos es la escapada vinculada a la Festa dos Frailes, en el occidente asturiano. Durante un fin de semana, los participantes se alojan en una casa de aldea, recorren senderos de naturaleza en el entorno espectacular de los Oscos y, al caer la tarde, se sumergen en un festival donde conviven teatro de calle, humor, música y cultura popular. El contraste no es casual: las rutas por la naturaleza y la ligereza de la fiesta se complementan y enriquecen mutuamente.



Hasta la fecha, sus propuestas ya les han llevado a festivales en Galicia, Burgos, León, Cantabria, Euskadi, etc. y continuamente surgen nuevas propuestas. Los únicos límites son la agenda y las ganas de este público distinto y conocer nuevas propuestas.



Este planteamiento rompe con la idea clásica de escapada "activa" o "cultural" y propone una experiencia híbrida, más cercana a la forma en que los propios habitantes del territorio viven su entorno: trabajo y ocio, naturaleza y cultura, silencio y música.



Un carácter pionero

Aunque hoy se habla mucho de experiencias integrales, Asturian Ways fue de las primeras empresas en Asturias —y de las pocas en el norte de España— en sistematizar esta combinación de senderismo y festivales alternativos dentro de un producto turístico estructurado, seguro y legalmente regulado. No es una actividad improvisada ni una simple recomendación, sino una escapada diseñada con la misma profesionalidad que una ruta de montaña o un viaje organizado.



El carácter pionero de la iniciativa reside también en su enfoque cultural. En lugar de recurrir a eventos conocidos o fácilmente comercializables, De Folixa en Folixa pone el foco en celebraciones pequeñas, con fuerte arraigo local, que a menudo pasan desapercibidas para el visitante convencional. De este modo, el viajero no solo consume cultura, sino que participa en ella, compartiendo espacios y tiempos con la comunidad anfitriona.



https://asturianways.com/escapadas/de-folixa-en-folixa/



Turismo sostenible y con identidad

Esta forma de viajar encaja plenamente en el modelo de turismo sostenible que defiende Asturian Ways. Las escapadas se organizan para grupos reducidos, lo que minimiza el impacto ambiental y social, y se apoyan en alojamientos rurales y servicios locales. La asistencia a festivales y fiestas populares contribuye, además, a dinamizar zonas rurales y a reforzar la viabilidad de eventos culturales que dependen en gran medida del apoyo comunitario.



Lejos de imponer un programa rígido, la empresa apuesta por la flexibilidad y la adaptación al grupo, manteniendo siempre como hilo conductor el respeto por el entorno natural y humano. El resultado es un turismo más pausado, menos invasivo y mucho más cercano a la realidad del territorio.



De hecho, Asturian Ways es de las pocas empresas de su sector que está certificada con sello de sostenibilidad Biosphere y con la Q de Calidad Turística.



Una tendencia con futuro

En un contexto en el que el turismo se replantea sus modelos, propuestas como De Folixa en Folixa apuntan a una tendencia con recorrido: viajes que mezclan actividad física, cultura y convivencia, alejados de los grandes flujos turísticos y centrados en la experiencia compartida. Asturian Ways ha sabido leer esa demanda antes que muchos otros y convertirla en un producto coherente con su filosofía.



Más que una simple escapada, De Folixa en Folixa es una declaración de intenciones: la de entender el viaje como una suma de paisajes, sonidos, encuentros y celebraciones. Y en ese camino, Asturian Ways se consolida como empresa pionera en demostrar que la montaña también puede llevar a la fiesta, y que la fiesta, cuando nace del territorio, es otra forma de conocerlo.



https://asturianways.com/escapadas/de-folixa-en-folixa/







Contacto

Nombre contacto: JUAN MIGUEL PIEDEHIERRO GUTIERREZ

Descripción contacto: ASTURIAN WAYS

Teléfono de contacto: 698934077

