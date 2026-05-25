Changan Automobile anuncia una alianza estratégica global con la Selección Portuguesa de Fútbol - Changan Automobile Deutschland GmbH

(Información remitida por la empresa firmante)

• *Stay in the Game* – Un compromiso compartido con la excelencia, la innovación y la resistencia.

NEWS AKTUELL // Lisboa, 22 de mayo de 2026 – Changan Automobile ha anunciado hoy una alianza estratégica global con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), convirtiéndose en Socio Global Oficial de la Seleccion Nacional. El acto de presentación tuvo lugar en Cidade do Futebol, el corazón del fútbol portugués, y marca un hito significativo en el compromiso a largo plazo de Changan con el mercado europeo.

El evento contó con la presencia de altos representantes de Changan y de la FPF, junto a reconocidas leyendas del fútbol portugués. Entre los momentos destacados figuraron la presentación del film de colaboración de marca *Sounds Like Changan*, la entrega ceremonial del DEEPAL S05 Plug-In Hybrid (PHEV) a la directiva de la FPF y el lanzamiento oficial de un programa de pruebas de conducción de 1.000 km por Europa.

Esta colaboración va más allá del patrocinio tradicional. Refleja una profunda alineación de valores: resiliencia, excelencia y visión a largo plazo. Tanto Changan Automobile como la FPF encarnan la filosofía *Stay in the Game*: mantener la concentración, la constancia y la determinación ante cada reto.

*En el fútbol, mantenerse “in the game” significa compromiso total: con cada entrada, cada segundo de concentración y cada pase preciso*, afirmó Mi Mengdong, vicepresidente de Changan Automobile. *Para Changan, significa inversión continua, innovación incansable y un apoyo firme a nuestros usuarios. La selección portuguesa lleva un siglo definiendo la resiliencia. Changan lleva 45 años demostrando el poder de la visión a largo plazo. Esto no es patrocinio: es auténtica sintonía.*

La ceremonia incluyó un saque de honor simbólico realizado por directivos de Changan y legendarios futbolistas portugueses, dando inicio oficial a la alianza.

Tras el acto, los participantes ondearon conjuntamente la bandera de salida, dando inicio a la iniciativa de pruebas de conducción de larga distancia de Changan por Europa. La ruta unirá Lisboa, Madrid y Turín, mostrando las capacidades PHEV de Changan mediante pruebas en condiciones reales sobre carreteras y climas diversos, incluida la verificación de la autonomía de más de 1.000 km.

Conocida como *La Selección de las Quinas* (en el escudo del equipo figuran los cinco escudetes azules —las quinas— procedentes del escudo de armas de Portugal), la Selección Portuguesa de Fútbol es uno de los equipos más reconocidos del fútbol mundial, con una base de aficionados que supera los 500 millones de seguidores en todo el mundo.

*Esta alianza con Changan Automobile refleja la creciente relevancia internacional del fútbol portugués y los valores que definen a nuestra Federación: ambición, innovación, resiliencia y excelencia. Nos enorgullece unir fuerzas con una marca global que comparte nuestra visión a largo plazo y nuestro compromiso con el desarrollo continuo, tanto dentro como fuera del terreno de juego*, afirma el área Comercial de la FPF.

Mientras Changan Automobile acelera su expansión global en el marco del Vast Ocean Plan, Europa se posiciona como prioridad estratégica. La colaboración con la FPF respaldará la planificación localizada de productos y la vinculación de marca en toda la región.

El foco se sitúa en la avanzada gama de New Energy Vehicles (NEV) de Changan —que incluye el CHANGAN NEVO Q05, los modelos CHANGAN DEEPAL (S05/S07) y los vehículos premium e inteligentes AVATR (el SUV de lujo AVATR 11 y el futurista Gran Coupé de lujo AVATR 12)—, acercando con naturalidad la innovación automovilística de vanguardia a la apasionada comunidad futbolística de Europa.

Sobre la Federación Portuguesa de Fútbol

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) es el organismo rector del fútbol en Portugal, responsable de organizar y desarrollar este deporte en todos sus niveles, incluidas las selecciones y las competiciones nacionales.

Sobre Changan

Changan, uno de los mayores grupos automovilísticos de China, cuenta con 45 años de experiencia en la fabricación de automóviles y tiene su sede en Chongqing. Chongqing Changan Automobile Co, Ltd (Shenzhen Stock Exchange: SZSE 000625) opera 14 centros de fabricación y 40 plantas en todo el mundo, 79 sucursales y filiales, redes de venta y posventa en 118 países y regiones, así como más de 14.000 puntos de venta a escala mundial. La compañía emplea directamente a más de 80.000 personas y sostiene más de un millón de empleos a lo largo de toda su cadena de valor. La cartera de Changan incluye marcas propias, como Changan y Avatr, así como joint ventures como Changan Ford y Changan Mazda. Desde 2001, Changan ha reforzado su presencia europea con un centro de diseño en Turín y un centro de investigación y desarrollo en Birmingham. En diciembre de 2025, Changan superó los 30 millones de unidades en producción y ventas acumuladas. Con el lanzamiento de sus vehículos en Europa, Changan abrió un nuevo capítulo de su expansión internacional en 2025.

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