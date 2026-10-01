El coleccionismo de entretenimiento llega a la San Diego Comic-Con Málaga de la mano de Topps

Stand de Topps en la SDCC Málaga - EQUIPO TOPPS

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 1 al 4 de octubre, el stand de Topps combinará producto, aprendizaje y entretenimiento para acercar el mundo de las trading cards tanto a coleccionistas habituales como a fans de Disney, Marvel y deporte que todavía no han entrado en este universo

Sorteos, aperturas de packs y sesiones con creadores permitirán descubrir de forma práctica cómo se vive hoy el coleccionismo y por qué se ha convertido en una experiencia cada vez más ligada al entretenimiento y la comunidad.

Málaga, 1 de octubre de 2026.

Málaga, 1 de cotubre de 2026. - Topps y Fanatics Collectibles estarán presentes del 1 al 4 de octubre en San Diego Comic-Con Málaga, que celebra su segunda edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) tras reunir a más de 96.000 asistentes de 20 nacionalidades en su estreno en 2025. Con una previsión cercana a los 100.000 visitantes para esta edición, Topps aprovechará una de las grandes citas internacionales de la cultura pop para acercar a nuevos públicos el universo de las trading cards, mostrando cómo el coleccionismo conecta hoy deporte, entretenimiento, comunidad y nuevas formas de vivir los grandes fandoms.

La participación de Topps llega además en un momento de crecimiento del coleccionismo de cartas en Europa. El mercado europeo de trading cards generó unos 5.811 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca a un ritmo anual del 7,5% hasta 2033. Entre los motores de ese crecimiento están precisamente las cartas vinculadas a grandes franquicias de entretenimiento, las comunidades digitales y formatos como los live breaks, que están ampliando el hobby más allá del coleccionismo deportivo.

Con más de 75 años de historia, Topps está presente hoy en algunos de los mayores territorios del deporte y el entretenimiento mundial, con licencias como NBA, MLB, NFL, competiciones de clubes UEFA, Premier League, Formula 1, WWE y Disney. Su presencia en Málaga servirá para mostrar especialmente esta dimensión de entretenimiento y anticipar un calendario de próximos lanzamientos.

Comic-Con supone un escenario natural para acercarse también a fans de universos como Disney, Marvel o Star Wars, incluidos aquellos que ya coleccionan figuras, pins u otros objetos vinculados a sus personajes favoritos, pero que todavía no han entrado en el mundo de las trading cards.

Un espacio para aprender a coleccionar

El stand de Topps se ha planteado con un fuerte componente educativo y experiencial. Junto a la exposición de distintas colecciones, los visitantes podrán entender mejor las bases del hobby: cómo empezar una colección, qué tipos de cartas existen, qué elementos diferencian unas piezas de otras o por qué algunas despiertan especial interés entre los aficionados. Para facilitar ese descubrimiento, el espacio combinará displays de producto, pantallas y contenido educativo, además de una guía destinada a explicar el universo del coleccionismo de entretenimiento de una manera sencilla y visual. El propio planteamiento del stand reserva un área específica para contenidos educativos y para la presentación del portfolio de Topps.

La experiencia no se limitará a presentar el producto. Durante los cuatro días del evento, Topps desarrollará diferentes dinámicas pensadas para que los asistentes puedan experimentar el hobby en primera persona.

El stand acogerá diferentes sorteos de packs y productos de colecciones vinculadas a Disney, Marvel y el universo deportivo, de hecho, uno de ellos será una Box "Star Wars Chrome". También habrá sesiones con creadores de contenido especializados, que realizarán aperturas y card breaks en directo desde el stand. Entre algunos de los asistentes, se espera a Javier Olivares (La botella de kandor) grabará el recorrido por la feria y se hará eco en sus redes de la jornada en la feria.

De los grandes deportes a los universos del entretenimiento

La propuesta que Topps llevará a Málaga parte de una idea sencilla: coleccionar es también una forma de entretenimiento. La búsqueda de una carta concreta, la emoción de descubrir una variante inesperada, el intercambio con otros aficionados o la participación en una apertura en directo forman parte de una experiencia que va mucho más allá de completar una colección.

Por ello, quiere utilizar San Diego Comic-Con Málaga como una oportunidad para hablar a los fans de las cartas en general, independientemente de que lleguen al stand como coleccionistas experimentados o simplemente atraídos por alguno de sus universos favoritos. Además, la amplitud del universo de la marca la hace conectar con perfiles muy diferentes: desde aficionados al fútbol o al deporte americano hasta seguidores de grandes franquicias de cine, personajes y cultura pop.

Su presencia en la feria coincide además con un calendario especialmente activo para el portfolio de entretenimiento de la compañía, con futuros lanzamientos vinculados a Disney, Marvel y Star Wars. Entre los productos incluidos actualmente en la planificación se encuentran Topps Disney Mint NYCC, Topps Marvel Neon, Topps Disney Vault, Topps Disney Mint, Topps Marvel Studio Chrome y Topps Star Wars Masterworks.

La marca busca combinar producto, innovación, storytelling y participación para despertar el interés por el coleccionismo y profundizar en la relación de los fans con las propiedades que ya forman parte de sus intereses.

Topps estará presente en San Diego Comic-Con Málaga del 1 al 4 de octubre, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Durante las cuatro jornadas, todos los asistentes interesados podrán visitar el espacio de la compañía, descubrir sus colecciones, participar en las diferentes dinámicas previstas y seguir parte de los contenidos generados desde el stand a través de los canales sociales de la marca.





