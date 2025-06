Entrevista exclusiva con Alex González, CEO de Grupo Padelpoint

(Información remitida por la empresa firmante)

De La Nucía al mundo: El sueño de conquistar 92 países se hace realidad

Madrid, 12 de junio de 2025.-

Nos encontramos con Alex González en las instalaciones de Tienda Padelpoint en La Nucía, el epicentro de lo que hoy se ha convertido en una de las mayores empresas de distribución de material de pádel del mundo. Con más de 22 años de trayectoria, Alex nos recibe con la misma pasión que le llevó a transformar un modesto club de 2 pistas en un imperio global que factura decenas de millones de euros.

Alex, cuando iniciaste este proyecto hace casi 25 años en La Nucía, ¿imaginabas que estarías vendiendo en 92 países del mundo?

La verdad es que cuando empezamos con esas 2 pistas en 2003, jamás hubiéramos imaginado llegar donde estamos hoy. Es emocionante poder decir que hemos alcanzado ese reto de vender en 92 países del mundo a día de hoy. Hemos vivido el crecimiento del pádel en cada momento, y ahora tenemos el privilegio de estar presentes prácticamente en todos los rincones del planeta donde se juega este deporte.

Los números son impresionantes. Hablas de superar los 40 millones de facturación este año, cuando en 2024 facturasteis 25 millones. ¿Cómo se explica este crecimiento exponencial?

Estamos muy felices porque actualmente estamos más que doblando la facturación del año pasado mensualmente. El sector del pádel ha tenido un desarrollo vertiginoso, un crecimiento constante en todo el mundo, y nosotros hemos sabido posicionarnos como intermediarios entre esas grandes marcas que evolucionan y crecen, y estos cada vez más jugadores de pádel que cada vez exigen más. La inversión privada del más alto nivel, incluso grandes fondos de inversión, se están introduciendo en este mundo, y eso impulsa todo el ecosistema.

De la tienda por internet y 5 tiendas en 2024 a 15 puntos de venta actualmente entre España, Italia, Portugal y Marruecos, y el objetivo de superar las 20 franquicias. ¿Cuál es la estrategia de expansión?

La estrategia es clara: queremos estar cerca de esos jugadores de pádel allí donde estén. El pádel no para de crecer en todas las fronteras, incluso en países donde antes no se hubiera imaginado que se iban a volcar por el pádel tan fuertemente. Nuestro modelo de franquicias nos permite ofrecer ese servicio de asesoramiento técnico que es nuestro fuerte, nuestro plus, en cada uno de estos mercados. Cada punto de venta mantiene la esencia de lo que hacemos aquí en La Nucía: el asesoramiento personalizado y la posibilidad de probar el material antes de comprarlo.

Mencionas el asesoramiento técnico como diferencial. En un mercado cada vez más saturado, ¿qué hace especial a Padelpoint?

El consumidor de pádel, el jugador de pádel, exige máximas calidades, exige mejores servicios, exige mucho más que antes. Nosotros trabajamos para estar como intermediarios entre esas grandes marcas y estos jugadores cada vez más exigentes. Ofrecemos asesoramiento técnico online y telefónico 24/7, enviamos más de 600 pedidos al día, trabajamos en esos 92 países... pero siempre manteniendo esa cercanía. El material con el que cuenta un jugador de pádel para jugar hoy es eternamente superior al de hace 30 años, y nuestro trabajo es ayudarles a encontrar exactamente lo que necesitan.

Hablando de la evolución del material, ¿cómo ves la influencia de las figuras del pádel profesional en las ventas? Y aprovecho para preguntarte por una novedad muy importante: el relanzamiento de vuestra propia marca de palas Alacrán.Jugadores como Agustín Tapia, Galán, Lebrón, Paquito, Lamperti o Bela son referentes mundiales del pádel, con gran visibilidad que impulsa el consumo y las ventas. En este contexto, estamos muy orgullosos de haber relanzado nuestra marca de palas de pádel: Alacrán, con 8 nuevos modelos profesionales, destacando la Imperator. Tras casi 25 años de experiencia, hemos creado palas que realmente marcan la diferencia. La evolución del deporte exige marcas a su altura, y nosotros estamos preparados para ello.

De Padelpoint Europa enviando 600 pedidos diarios a conquistar 92 países. ¿Cuáles son los mercados más prometedores para el futuro?

Seguimos viendo países que se están volcando por el pádel fuertemente. Los países nórdicos, Italia, los países del este de Europa... Tenemos a diario jugadores que llegan de Bélgica, de Rusia, Ucrania, Eslovenia, Estonia. El pádel está rompiendo barreras geográficas y culturales. Marruecos ya es una realidad para nosotros, y vemos oportunidades enormes en mercados que hace unos años parecían impensables para este deporte.

El club de La Nucía sigue siendo el corazón de todo. ¿Cómo mantienes esa esencia local mientras conquistas el mundo?

Trabajamos con orgullo en el pádel desde la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía —premiada a nivel nacional e internacional— y en el Club de Pádel Meliá Villaitana. Con el apoyo del ayuntamiento, hemos organizado grandes eventos como cinco World Padel Tour, campeonatos de España y Europa. Nuestra esencia está en estas 13 pistas y en una escuela 100% amateur e integradora, para todas las edades. Además, abriremos próximamente Padelpoint Dénia con 10 pistas más, sumando un total de 30 entre los tres clubs. Aquí nació todo, y aquí seguimos, fieles a nuestros valores.

Mirando hacia el futuro, ¿cuál es el gran sueño de Alex González para Padelpoint?

Nuestro sueño es seguir creciendo junto al pádel. Aunque ya es enorme en España, el deporte sigue expandiéndose con nuevos clubes cada día. Queremos ser referencia mundial en distribución de material, manteniendo siempre la cercanía con el jugador, desde el amateur al profesional. El pádel nos ha dado mucho, y queremos seguir devolviéndoselo al deporte y a su comunidad.

Una última pregunta, Alex. ¿Qué consejo darías a un emprendedor que quiere seguir tus pasos en el mundo del deporte?

Que viva el deporte con pasión, que conozca profundamente su sector, y que nunca pierda de vista al usuario final. Nosotros empezamos siendo jugadores de pádel, entendemos las necesidades porque las hemos vivido. La clave está en mantener esa autenticidad, en seguir aprendiendo, y en no conformarse nunca. El pádel nos ha enseñado que siempre se puede mejorar, siempre se puede crecer, y siempre hay que estar preparados para el siguiente punto.

Datos claves de la entrevista:

Facturación objetivo 2024: Superar los 40 millones de euros

Puntos de venta actuales: 15 (España, Italia, Portugal, Marruecos)

Objetivo de las franquicias: Superar las 20

Países de venta: 92 países mundialmente

Crecimiento mensual: Más del doble respecto al año anterior

Pedidos diarios: Más de 600

Trayectoria: Más de 22 años a pie de pista, desde las 2 pistas iniciales hasta las 30 pistas actuales

Esta entrevista refleja el momento cumbre de una empresa que ha sabido evolucionar desde sus raíces locales hasta convertirse en un referente global del pádel. Alex González mantiene ese equilibrio perfecto entre la ambición empresarial y la pasión deportiva que ha caracterizado su trayectoria.

