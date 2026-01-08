Estreno en España de Obayifo Project; el espíritu del desierto que no sabe morir - Moon Entertainment s.l.

Madrid, 8 de enero de 2026.-

Obayifo Project: el espíritu del desierto que no sabe morir. La película mexicana que nació parcialmente en el desierto de Almería y que, tras un recorrido insólito por India, México y YouTube, llega ahora a los cines españoles.

España — Estreno 2026.

Surgida cinematográficamente en el desierto de Almería, Obayifo Project es una película tan inquietante como su propia historia: cada vez que parece terminar, vuelve.

Tras su estreno mundial en la India donde alcanzó el número uno durante tres semanas en la plataforma OTTplus, su sorprendente éxito en YouTube entre los estrenos mexicanos de 2024 y más de un mes en salas mexicanas, llega ahora a los cines españoles de la mano de Moon Entertainment. Un itinerario inusual que la ha ido empujando, paso a paso, hacia las salas españolas.

La película ha sido preseleccionada a los Premios Ariel 2025, llevó a su director a la Comic-Con de San Diego y obtuvo para Sergio María el premio a Mejor Actor en Etrerum, el festival multisede más pujante a nivel mundial.

Una mirada radical: la cámara también es personaje

Dirigida por el cineasta español Paco Arasanz, Obayifo Project se construye alrededor de un ritual africano real y utiliza el lenguaje del found-footage para implicar al espectador desde dentro del relato.

Sinopsis:

En 2003, un grupo de cineastas ghaneses intentó rodar su propia versión de La bruja de Blair invocando a un obayifo, la bruja-vampiro de la tradición ashanti. Lo que empezó como cine terminó en tragedia. Veinte años después, tres cineastas latinos deciden repetir el experimento… y registrarlo todo (Sergio María, María Monroy y Luciano Ciaglia). En su camino contratan a un chamán africano para invocar al Obayifo (Siberou Saar) y con el receptor elegido para abrir el canal con el otro lado (Favour David Iyawe). La película cuenta con la colaboración de Lord Berko y supone el último trabajo de Silvestre Manuel González, muy apreciado en Almería.

Realismo sin concesiones

Obayifo Project busca transmitir la realidad sin embellecerla. La cámara se coloca donde incomoda, el encuadre renuncia al preciosismo y el montaje evita cualquier tentación de artificio.

Ese realismo extremo generó críticas iniciales por su aparente falta de estética. Sin embargo, es justamente esa radicalidad la que ha diferenciado la película pantalla a pantalla dentro del saturado universo del found-footage, donde hoy se percibe como una propuesta distinta, incómoda y novedosa.

Real es real.

El paisaje como presencia

Rodada en parte en el desierto de Tabernas y en los invernaderos almerienses, la película convierte el territorio en atmósfera narrativa: no son decorados, condicionan la respiración de la historia.

Ritual real, respeto cultural

El proyecto se apoya en una investigación sobre rituales africanos vinculados a protección e invocación. Con la participación del actor Siberou Saar descendiente de una familia de chamanes en Senegal, se integraron elementos rituales reales trabajados desde el respeto cultural y la creación cinematográfica.

Un equipo multicultural

Con un reparto y equipo profundamente internacionales Sergio María y María Monroy (España), Favour David Iyawe (Nigeria), Lord Berko (Ghana), Luciano Ciaglia (Argentina) y Siberou Saar (Senegal), con la dirección de fotografía del italiano Antonio Marenco, Obayifo Project se apoya en una estética cercana al falso documental para explorar la fricción entre ritual, paisaje y cámara.

Para reforzar esta apuesta por lo físico y lo orgánico, el monstruo central de Obayifo Project fue diseñado y creado por el especialista en efectos especiales y maquillaje protésico Pedro de Diego, con participación en algunas de las sagas más míticas del terror y la ciencia ficción contemporáneas, como Terminator: Dark Fate, Beyond Re‑Animator, The Walking Dead: Daryl Dixon y la serie La Casa de Papel.

Malas noticias para el pragmatismo realista: lo inexplicable sigue ahí fuera.

Ficha técnica

Título: Obayifo Project

Dirección: Paco Arasanz

Nacionalidad: México

Género: Terror / Found-Footage

Duración: 71 minutos

Año: 2024

Distribución en España: Moon Entertainment

Estas son las primeras salas confirmadas, con nuevas fechas por anunciar:

Fecha de estreno: 9 de enero

- Bormujos – Al-Andalus (Sevilla)

- Sevilla – Cines Los Arcos

- Valladolid – Cines Broadway

- Valencia – ABC Park

- Valencia – Gran Turia

- Sagunto – Alucine

- Valencia – Cines ABC El Saler

- Gandía – Cines ABC

- Elche – Cines ABC

- Málaga – Cines La Rosaleda

