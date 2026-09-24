Global Leather Goods impulsa LOVE YOUR BRAND Magazine, una nueva publicación sobre cultura de producto - Global Leather Goods

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2026.-

Antes de que un producto llegue a las manos del cliente, existe un proceso que rara vez resulta visible. Hay conversaciones, bocetos, materiales, decisiones de diseño, procesos industriales y conocimientos acumulados durante generaciones. Contar ese mundo es el propósito de LOVE YOUR BRAND Magazine, una nueva revista impresa en tres idiomas, nacida en Valencia e impulsada por Global Leather Goods.

El proyecto parte de la experiencia acumulada por la compañía durante más de tres décadas vinculada a la fabricación y el desarrollo de producto, pero nace con una vocación editorial propia: mirar más allá de la empresa para dar espacio a diseñadores, fabricantes, artesanos, materiales, marcas y proyectos que habitualmente permanecen detrás del producto final.

La cultura que existe detrás de los productos

LOVE YOUR BRAND Magazine parte de una idea sencilla: los productos no comienzan en la fábrica. El diseño, la selección de materiales, la investigación, el patronaje y el conocimiento de los oficios intervienen mucho antes de iniciar la fabricación.

Por ello, la publicación aborda cuestiones relacionadas con diseño, materiales, artesanía, innovación, sostenibilidad, branding, fabricación y regalo corporativo, desde una perspectiva que combina cultura industrial, conocimiento y nuevas formas de entender el producto.

El primer número, titulado The Beginning, se articula alrededor de una idea que resume el espíritu con el que nace la revista: El valor de hacer las cosas bien.

Entre sus contenidos destaca la conversación con Esteban González, fundador de Crea Pattern, centrada en el patronaje, la tradición marroquinera de Ubrique y la importancia de conservar y transmitir conocimientos esenciales para la industria. La publicación dirige también su mirada hacia la innovación a través de PersiSKIN, un proyecto valenciano que explora nuevas posibilidades para los materiales de origen vegetal.

Materiales, tendencias, restauración, marcas y procesos productivos completan una primera edición concebida para descubrir el universo que existe detrás de los objetos que se utilizan.

Una revista impresa con mirada internacional

La publicación nace en Valencia, pero con una clara vocación internacional. Cada edición de LOVE YOUR BRAND Magazine estará íntegramente disponible en español, inglés y francés, con el objetivo de acercar sus contenidos a fabricantes, diseñadores, marcas, distribuidores y otros profesionales de distintos mercados.

El primer número amplía esa mirada con un recorrido por Milán y algunas de sus principales ferias internacionales, desde las que se observan tendencias relacionadas con materiales, complementos y procesos productivos, mientras que la sección Trend Spot analiza la influencia creciente de la moda y el diseño sobre el regalo corporativo.

La elección del formato impreso también forma parte de su filosofía editorial. Frente a la sucesión constante de contenidos digitales, el proyecto apuesta por una revista concebida para permanecer en una biblioteca, un estudio de diseño, una oficina o una mesa de trabajo y poder recuperarse tiempo después.

Aunque impulsada y editada por Global Leather Goods, LOVE YOUR BRAND Magazine no pretende funcionar como un catálogo de la compañía, sino como un punto de encuentro en torno a la cultura de producto: un espacio donde industria y artesanía, tradición e innovación, materiales y personas puedan contar también su propia historia.

Con esta iniciativa, Global Leather Goods traslada parte del conocimiento adquirido durante más de tres décadas de actividad a un nuevo territorio: contar, compartir y contribuir a preservar la cultura que existe detrás de las cosas que se hacen.

Suscribirse y recibir gratuitamente la primera edición.

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