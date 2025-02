"El Gran Reinicio": La primera película española hecha con inteligencia artificial presentada en Berlinale

(Información remitida por la empresa firmante)

El thriller de ciencia ficción dirigido por Daniel H. Torrado ha sido presentado en el European Film Market (EFM) del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale)

Berlín, 27 de febrero de 2025.- "El Gran Reinicio" (The Great Reset) marca un hito en la producción cinematográfica española al ser la primera película creada con inteligencia artificial. Bajo la dirección de Daniel H. Torrado, cineasta con más de 20 años de trayectoria y múltiples premios internacionales, el filme ha sido presentado en el European Film Market (EFM) del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), despertando un gran interés entre distribuidores y profesionales del sector.



Este innovador proyecto no solo explora los límites de la tecnología en el cine, sino que también redefine los procesos de producción, situando a España en la vanguardia del uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual.



Una producción innovadora

A diferencia del cine tradicional, "El Gran Reinicio" ha sido producida sin actores en pantalla ni localizaciones físicas. Todos los escenarios y personajes han sido generados digitalmente mediante inteligencia artificial, utilizando modelos avanzados de síntesis de imagen, animación y postproducción.



Este método de producción no solo reduce significativamente los tiempos y costes de rodaje, sin comprometer la calidad, sino que también permite explorar narrativas visuales imposibles en el cine convencional. Gracias a la inteligencia artificial, se han creado paisajes apocalípticos, hiperrealistas y personajes con interpretaciones detalladas, replicando los matices emocionales de actores reales.



Sin embargo, la creatividad humana sigue siendo el núcleo del proyecto. El guion, la dirección artística y la narrativa han sido diseñados y supervisados en todo momento por un equipo creativo liderado por Torrado. Además, en escenas clave se han utilizado actores reales como referencia para la interpretación y el doblaje, asegurando un resultado expresivo y cinematográficamente potente.



"La inteligencia artificial no sustituye la visión artística ni la creatividad humana. Más bien, actúa como una herramienta que automatiza procesos técnicos y optimiza la producción. Esto permite a los cineastas concentrarse en lo verdaderamente importante: contar historias que emocionen y conecten con el público", señala Torrado.



Sinopsis: Un thriller apocalíptico impulsado por IA

La película se desarrolla en un futuro cercano, donde una inteligencia artificial nacida de la mente de un hacker renegado diseña un plan apocalíptico para destruir a la humanidad con el fin de salvar a la única persona que alguna vez amó: su hija. Enfrentada al caos y los fantasmas de su pasado, la protagonista emprende una carrera contrarreloj para evitar el colapso del mundo.



Con una narrativa intensa y una estética visualmente impactante, "El Gran Reinicio" combina la emoción del thriller con la profundidad de la ciencia ficción, explorando el papel de la IA en el destino de la humanidad.



El tráiler se puede ver en el enlace: https://vimeo.com/1055601367/6ffe81d590



Un hito en la industria del cine español

El proyecto es una producción de las empresas españolas Virtual World Pictures (IA Producciones) y Canary Film Factory, con la colaboración de la productora norteamericana EPC Media. Su innovador enfoque ha despertado el interés de distribuidores y festivales internacionales, consolidándose como un referente del cine generado con IA.



Además de su presentación en Berlín, los productores planean llevar "El Gran Reinicio" a otros festivales clave en 2025, con el objetivo de su estreno mundial antes de fin de año.



Un sistema de producción pionero en la industria

IA Producciones, división tecnológica de Virtual Wolrd Pictures y principal responsable técnico detrás de la película, es pionera en la automatización de la producción audiovisual con inteligencia artificial. Su sistema de producción propio permite crear contenido de alta calidad en menos tiempo y con una reducción significativa de costes, posicionándose como una de las soluciones más avanzadas del sector.



Esta innovadora metodología ya está captando la atención de empresas y creadores de contenido de diversos sectores. En este sentido, IA Producciones está cerrando acuerdos estratégicos para prestar servicios a otras empresas y aplicar su tecnología en diferentes ámbitos, como cine y series, publicidad, videoclips y contenido de redes sociales.



Este modelo democratiza la producción audiovisual, permitiendo a pequeñas y medianas empresas acceder a herramientas avanzadas para desarrollar sus proyectos de forma más eficiente.



Las técnicas desarrolladas por IA Producciones abren la puerta a nuevas formas de narrar historias y explorar formatos innovadores más allá de los modelos tradicionales. Gracias a la inteligencia artificial, es posible experimentar con estructuras narrativas dinámicas, estéticas visuales nunca vistas y formatos adaptados a las nuevas plataformas digitales, revolucionando tanto el cine como la comunicación audiovisual en general.



Esta tecnología no solo optimiza los procesos clásicos, sino que impulsa una nueva era de la producción y el storytelling, donde la creatividad y la innovación se fusionan con el potencial ilimitado de la IA.







