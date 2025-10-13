José Rafael Guzmán regresa a Europa con su gira 'Cositas Bonitas'

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre de 2025.-

El comediante venezolano José Rafael Guzmán, uno de los humoristas más reconocidos de la comedia en español, anuncia su esperado regreso a Europa con la gira “Cositas Bonitas”, que se llevará a cabo en diciembre de 2025 bajo la producción de Abcesar Eventos, empresa referente en la organización de espectáculos de artistas venezolanos en España.

Tras presentarse con gran éxito en Estados Unidos, México y Latinoamérica, Guzmán vuelve al continente europeo para conquistar al público con un show que combina humor ácido, sátira social y anécdotas personales cargadas de ironía y cercanía.

Fechas y recintos confirmados:

Oporto (Portugal) – 3 de diciembre – Multimeios de Espinho

Valencia (España) – 5 de diciembre – Teatro La Rambleta

Alicante (España) – 6 de diciembre – Teatro Colegio Don Bosco Salesianos

Barcelona (España) – 7 de diciembre – Sala Paralel 62

Madrid (España) – 9 de diciembre – Teatro La Latina

Un espectáculo que cruza fronteras

“Cositas Bonitas” es un show que explora, con la mirada mordaz y única de José Rafael, las contradicciones de la vida moderna, las relaciones humanas y las particularidades culturales de nuestras sociedades. Su propuesta conecta con públicos diversos gracias a un estilo fresco, directo y profundamente personal.

Producción a cargo de Abcesar Eventos

La materialización de esta gira en Europa es posible gracias a la labor de Abcesar Eventos by Abcesar Group, productora que se ha consolidado en España como plataforma de referencia para la difusión y promoción de artistas venezolanos. Su experiencia en la gestión y producción de espectáculos internacionales garantiza una experiencia de primer nivel tanto para el artista como para el público asistente.

Jose Rafael cuenta los días para llegar a Europa

Sobre su regreso al continente, José Rafael Guzmán comentó:

“Estoy feliz de volver a Europa con un show que me representa mucho. ‘Cositas Bonitas’ es un viaje por las luces y sombras de la vida, contado desde la comedia, porque incluso en los momentos más duros siempre hay un espacio para reírnos de nosotros mismos. No veo la hora de reencontrarme con el público europeo, que siempre me ha recibido con cariño y complicidad”.

Entradas ya disponibles

Las entradas para todas las funciones ya están disponibles en preventa exclusive en la web de la productora www.abcesareventos.com así como en la web official del artista, y se espera que las localidades se agoten rápidamente, tal como ocurrió en sus más recientes giras internacionales.

Contacto

Emisor: Abcesar Eventos

Contacto: Abcesar Eventos

Email de contacto: Info@abcesareventos.com