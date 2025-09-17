KARTeX sale al mercado; la nueva revolución del entretenimiento inmersivo e inclusivo

(Información remitida por la empresa firmante)

KARTeX sale al mercado: la nueva revolución del entretenimiento inmersivo inclusivo

Madrid, 17 de septiembre de 2025.-

Tras dos años de desarrollo, KARTeX sale oficialmente al mercado como el primer sistema XR multiusuario que transforma el movimiento real en una experiencia compartida e inclusiva. El proyecto nace de la visión de Guillermo Mateos, que ha liderado la creación del sistema durante este tiempo, y se impulsa ahora con la entrada de Pere Pérez como cofundador para liderar su crecimiento y expansión internacional.

Junto a los fundadores, se han sumado como socios estratégicos DeuSens, aportando su capacidad de producción digital e inmersiva con un equipo de más de 40 profesionales. Y Ellipsis, la rama de contenido digital de Stoneweg Places & Experiences, que refuerza la dirección artística y narrativa del proyecto y abre el camino hacia nuevas aplicaciones en el ámbito cultural y artístico.

Una experiencia única para todas las generaciones

KARTeX propone una nueva categoría de entretenimiento familiar: aventuras inmersivas que pueden disfrutar juntos niños, padres y abuelos, sin límites de edad ni de movilidad. Los karts de pedales conectados a mundos virtuales crean un escenario donde la diversión se combina con el aprendizaje y la inclusión. El sistema está diseñado para que personas en silla de ruedas también puedan participar, estableciendo un nuevo estándar de accesibilidad en el sector.

Inclusión, edutainment y franquicia internacional

A diferencia de otras propuestas de ocio inmersivo centradas en la adrenalina, KARTeX apuesta por la inclusión, la educación y la conexión intergeneracional. El sistema no solo ofrece diversión, sino que acerca las experiencias inmersivas al mundo educativo y cultural, convirtiéndolas en aventuras familiares, divertidas y compartidas como no se habían visto hasta ahora. Con un modelo de crecimiento basado en franquicias, la compañía tiene el objetivo de expandirse rápidamente a escala internacional, estableciendo una red de centros donde la innovación, la cultura y la diversión familiar sean protagonistas.

Próximas aperturas y visión global

En las próximas semanas se darán a conocer las primeras localizaciones de KARTeX en España, con centros que marcarán el inicio de una estrategia de expansión que busca llevar esta experiencia a familias de todo el mundo.

Con más de €500.000 invertidos por sus socios fundadores y estratégicos, KARTeX ha hecho posible el desarrollo tecnológico del sistema y la apertura de los primeros centros en España. La empresa ya ha iniciado conversaciones con potenciales partners para su segunda fase de internacionalización, una vez consolidada la tracción inicial en el mercado.

Con la alianza de DeuSens y Stoneweg Places & Experiences, KARTeX no solo entra al mercado, sino que lo hace con la voluntad de redefinir el futuro del entretenimiento inmersivo e impulsar nuevas narrativas culturales y artísticas desde el ecosistema que se construye alrededor de la marca.

Sobre KARTeX

KARTeX es el primer sistema XR multiusuario que combina karts a pedales y mundos virtuales para crear una nueva categoría de entretenimiento inclusivo y familiar. Fundado por los pioneros en experiencias inmersivas Guillermo Mateos y Pere Pérez, y con el apoyo estratégico de DeuSens y Stoneweg Places & Experiences, KARTeX propone aventuras donde niños, padres y abuelos disfrutan juntos de diversión, aprendizaje y emoción. Con vocación internacional y un modelo de crecimiento en franquicia, KARTeX nace para llevar la innovación, la cultura y la diversión compartida a familias de todo el mundo.

