La Logroñesa recupera el sabor de la navidad con su Mazapán de Soto - La Logroñesa

Madrid, 5 de diciembre de 2025.-

Se acercan los días más especiales del año y, con ellos, los sabores que solo la Navidad sabe despertar. Entre todos los clásicos que regresan a las mesas, hay uno que nunca pasa de moda: el Mazapán de Soto. Un dulce arraigado a la tradición gastronómica, elaborado con mimo, paciencia y una receta que ha sabido mantenerse fiel a su esencia generación tras generación.

Si todavía no se ha hecho el pedido en la tienda online de La Logroñesa, estás justo a tiempo. Estas son las últimas fechas para asegurarte de que tu bandeja navideña cuente con uno de los bocados más esperados del invierno. Porque no hay celebración completa sin esa textura que se deshace en la boca y sin ese sabor inconfundible que evoca a familia, hogar y tradición.

Además, apostar por Mazapán de Soto no es solo elegir un dulce: es apoyar la artesanía local, los ingredientes de primera categoría y un legado gastronómico único que forma parte de nuestra identidad.

Un legado de tradición y calidad

Uno de los pilares fundamentales de La Logroñesa es el compromiso con la calidad y la tradición en todo lo que hacemos. Desde los primeros pasos de la empresa, se ha priorizado el uso de técnicas y métodos de producción tradicionales, con carácter, que son preservados de generación en generación y que dotan al producto de una calidad y exclusividad única.

Entre los productos más emblemáticos y característicos de La Logroñesa se encuentran:

Mazapán de Montoro: el producto que dio alas a este proyecto. Un tierno y jugoso mazapán de tipo Soto, elaborado a partir de seleccionadas almendras nacionales. Un bocado que sabe a “Navidad en familia”.

Turrón: un clásico de nuestras navidades. Un turrón de elaboración 100% artesana, compuesto por ingredientes naturales, suave y delicioso, el gran protagonista en estas fiestas.

Bombón de Mazapán: un formato irresistible para nuestro amado mazapán. La fusión de un irresistible bombón, con la calidad y presencia del mazapán de Montoro. Innovación y tradición en miniatura.

Un amplio catálogo con lo mejor de nuestra tierra, unos productos que cruzan fronteras y llegan a hogares internacionales para reavivar valores como la familia y la tradición. Estos productos son el aliciente a una conversación pendiente, a un reencuentro esperado, forman parte de recuerdos, e intensifican el sabor dulce y entrañable de cualquier celebración.

Mazapán de Soto, el regalo perfecto en Navidad

Si se busca un detalle especial estas fiestas, el Mazapán de Soto es un acierto seguro. Las elegantes cajas de Mazapán de Montoro se convierten en un obsequio ideal para reuniones, eventos o como detalle navideño para los allegados. Su presentación cuidada y todo el simbolismo cultural que acompaña a este dulce hacen que cada caja transmita calidez, historia y espíritu navideño.

Este clásico destaca por su elaboración artesanal y por mantenerse fiel a una receta tradicional con más de 70 años de trayectoria. En boca, el Mazapán de Soto se diferencia por su sabor equilibrado, textura blanda y muy jugosa. Para disfrutarlo al máximo, puedes acompañarlo de bebidas que potencien su sabor:

Café o té aromático: una combinación clásica perfecta para la sobremesa.

Vinos dulces o semidulces: realzan la almendra y equilibran la dulzura natural del mazapán.

Cava o champán: sus burbujas refrescan el paladar y crean un contraste suave y festivo.

Contar con el auténtico Mazapán de Soto en tus celebraciones es apostar por una auténtica experiencia gastronómica navideña.

