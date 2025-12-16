El Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn. celebra un fin de semana histórico en West Palm Beach, Florida

Ganadores junto a Kenneth R. Kennerly y J. Michael Prince - U.S. Polo Assn

Miles de corredores de todo el mundo participan en el fin de semana de carreras en el sur de Florida, con Ivan Gabriel Mafla Bolanos de Ecuador como ganador absoluto

Madrid, 16 de diciembre de 2025.-

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), celebró con orgullo un inolvidable fin de semana de carreras como patrocinador principal por primera vez del Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn. 2025.



El fin de semana de competición llenó de energía el centro de West Palm Beach gracias a la participación de más de 6.100 corredores, procedentes de 29 países y 46 estados. La prueba, clasificatoria para el Maratón de Boston, contó con el apoyo de más de 200 voluntarios, incluidos empleados de USPA Global, la compañía que gestiona la marca global multimillonaria U.S. Polo Assn. El Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn. fue retransmitido en directo durante cinco horas por la cadena oficial WPBF 25 (ABC, West Palm Beach).



El Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn. fue ganado por Ivan Gabriel Mafla Bolanos (02:37:56), que completó la prueba en algo más de dos horas y media tras viajar más de 15 horas desde Ecuador para competir. Teresita Granados Solis (03:06:55), llegada desde Costa Rica, fue la primera mujer en cruzar la meta del maratón, logrando su tercera victoria en un maratón y la segunda de 2025.



A lo largo del fin de semana del Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn. 2025, los corredores participaron en las pruebas de 5K, 10K, media maratón, maratón y relevos de maratón, todas ellas disputadas en un recorrido junto al agua. Cada participante recibió una camiseta técnica conmemorativa de U.S. Polo Assn. y una medalla de finalista inspirada en los vibrantes colores de The Palm Beaches. Los primeros 135 corredores en finalizar el maratón también recibieron una gorra especial del Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn., conmemorando el 135.º aniversario de la United States Polo Association.



Sumando aún más al ambiente festivo y centrado en los atletas, U.S. Polo Assn. organizó durante todo el fin de semana una activación interactiva con una pelota de polo junto al escenario de la feria del evento, ofreciendo a visitantes de todas las edades la oportunidad de hacerse fotos con modelos y conectar con la herencia de la marca en un entorno dinámico y divertido.



"El fin de semana del Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn. reflejó todo lo que valoramos como marca global de deporte y estilo de vida: comunidad, deporte, filantropía y trabajo en equipo", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global/U.S. Polo Assn.



"Ver a miles de corredores cruzar la meta, conectar con nuestra marca y disfrutar de nuestra activación inspirada en el polo fue realmente inspirador", añadió.



"U.S. Polo Assn. se enorgullece de apoyar un evento deportivo como el Maratón Palm Beaches, que pone de relieve el espíritu y la fortaleza del condado de Palm Beach, un lugar que tenemos la suerte de llamar hogar y al que personas de todo el mundo vienen a visitar y participar", finalizó.



Los participantes del Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn. volvieron a unirse en apoyo de causas solidarias, recaudando fondos de forma conjunta para Palm Beach Roadrunners, Special Olympics Florida y Quantum House, tres organizaciones que generan un impacto transformador en todo el condado de Palm Beach.



"U.S. Polo Assn. ha sido un socio excepcional para el Maratón Palm Beaches, elevando todos los aspectos de la edición de este año, desde la experiencia del atleta hasta la implicación con la comunidad", señaló Kenneth R. Kennerly, CEO de K2 Sports Ventures, empresa propietaria y gestora del Maratón Palm Beaches.



"Su compromiso con el condado de Palm Beach y su pasión por el deporte y el fitness hicieron de 2025 un año extraordinario para corredores, caminantes y espectadores", concluyó.



RESULTADOS DE LA CARRERA



MARATÓN COMPLETO – PRIMEROS CLASIFICADOS



Categoría masculina



1. Ivan Gabriel Mafla Bolanos, Ecuador – 02:37:56



2. Charles Richardson, Wellington, Florida, EE. UU. – 02:43:16



3. Simon Boudreau, Canadá – 02:43:59



Categoría femenina



1. Teresita Granados Solis, Costa Rica – 03:06:55



2. Eryn Renehan, Palm Beach Gardens, Florida, EE. UU. – 03:19:28



3. Alina Morrison, Palm Beach, Florida, EE. UU. – 03:19:36



MEDIA MARATÓN – PRIMEROS CLASIFICADOS



Categoría masculina



1. Tyler Bernier, Singer Island, Florida, EE. UU. – 01:18:39



2. Duniel Viera, West Palm Beach, Florida, EE. UU. – 01:20:57



3. Matthew Roeder, Berwyn, Illinois, EE. UU. – 01:21:23



Categoría femenina



1. Emily Paradis, Fort Lauderdale, Florida, EE. UU. – 01:23:55



2. Staci Huelat, Wellington, Florida, EE. UU. – 01:26:24



3. Yuliia Moroz, Sunny Isles, Florida, EE. UU. – 01:27:28



U.S. Polo Assn. felicita a todos los corredores, voluntarios, colaboradores y socios que hicieron del Maratón Palm Beaches 2025 un evento de gran éxito. Ya están en marcha los preparativos para el Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn. 2026, que promete aún más emoción a medida que el evento sigue consolidándose como una tradición destacada del sur de Florida.



Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global



U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center (NPC), en Wellington, Florida. Este año, U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA.



Con una presencia global multimillonaria y distribución en todo el mundo a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de venta adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países.



Para más información, uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.



USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos sobre el deporte del polo.



Para más información, globalpolo.com o Global Polo en YouTube.



Sobre el Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn.



El Maratón Palm Beaches de U.S. Polo Assn. es un destacado evento de running de invierno que se celebra anualmente en West Palm Beach y ofrece una amplia variedad de distancias adaptadas a corredores de todos los niveles, incluyendo maratón completo, media maratón, 10K, 5K y relevos de maratón para equipos de cuatro personas.



Con un recorrido 100 % llano y certificado por la USATF, el maratón es clasificatorio para el Maratón de Boston. El trazado escénico permite a los corredores disfrutar del vibrante centro de West Palm Beach mientras recorre la arbolada Flagler Drive, atraviesa barrios históricos y ofrece impresionantes vistas frente al agua. El evento también apoya iniciativas comunitarias y benéficas.



Más información en palmbeachmarathon.com.







