Marlona propone una Navidad gourmet con la elegancia del té Matcha y la tradición chocolatera de Vilafranca

Con su receta histórica de los años 40, los bombones Marlona se reivindican como el detalle imprescindible en las mesas navideñas y el regalo ideal para compartir.





Vilafranca del Penedès, 11 de diciembre de 2025.- En estas fechas marcadas por la búsqueda del detalle perfecto y los sabores que reconfortan, Marlona presenta una propuesta que equilibra la nostalgia navideña con la vanguardia gastronómica. Esta Navidad, la firma invita a redescubrir el bombón artesanal fusionando su receta histórica del Penedès con el ingrediente tendencia de la temporada: el té Matcha.

Marlona rompe con los clásicos navideños tradicionales introduciendo matices sorprendentes a través de su línea especializada. La marca aprovecha las propiedades aromáticas del té para combinarlas con el mejor chocolate. ¿El resultado? Tres creaciones específicas dentro de su colección Tea Chocolates, ideales para quienes buscan algo diferente para acompañar la sobremesa tras las grandes comilonas familiares:

Bombones de Té Matcha: la esencia pura del té verde japonés en formato bombón.

la esencia pura del té verde japonés en formato bombón. Matcha & Bergamota: una combinación cítrica y floral que aporta frescura al paladar.

una combinación cítrica y floral que aporta frescura al paladar. Dark Matcha: la unión profunda del chocolate negro con el té, para los amantes de los sabores intensos.

Además de esta línea específica, Marlona ha integrado este ingrediente en su producto estrella para crear las Almond Matcha (almendras caramelizadas con praliné al Matcha) y las tabletas de Matcha & Almond White Chocolate, una muestra de que la innovación puede convivir con los formatos clásicos.

Marlona Classic: un legado familiar para regalar

Si bien la innovación es clave, está claro que la Navidad es tiempo de tradición. Por ello, el corazón de Marlona sigue latiendo en sus Classic, unos bombones únicos elaborados con su receta originaria de Vilafranca del Penedès creada en los años 40 del siglo pasado.

Lejos de la producción industrial, estos bombones se elaboran artesanalmente caramelizando la almendra y recubriéndola de un praliné de frutos secos. Presentados en estuches de diseño cuidado —como sus icónicas cajas en forma de diamante o los formatos para compartir—, se convierten en un auténtico regalo gourmet.

La gama abarca desde el tradicional Praliné de Almendra hasta sabores cálidos muy apropiados para un invierno de sabor tradicional, como caramelo a la sal, café o crema catalana.

La propuesta de Marlona se completa con otras opciones que encajan a la perfección con el espíritu festivo, como la Desserts Collection, una gama de bombones inspirados en otros postres clásicos que triunfan en cualquier fecha, como el Tiramisú o el Red Velvet. A ellos se suma también Love & Chocolate, una propuesta delicada que combina chocolate, fresas y yogur, el detalle dulce ideal para sorprender a amigos y seres queridos.

Un producto exclusivo para momentos especiales

Marlona se posiciona como un producto gourmet, pensado para elevar la categoría del regalo navideño. Sus productos no se encuentran en el lineal del supermercado, sino en tiendas especializadas y espacios delicatessen, lo que otorga un valor añadido de exclusividad a quien lo recibe.

Detrás de cada caja de Marlona hay una historia de arraigo. Con sede en Vilafranca del Penedès, localidad de gran tradición gastronómica, Sherpa Ibérica mantiene viva una forma de hacer basada en la calidad y el respeto al origen. Por ello, regalar Marlona esta Navidad es regalar un pedazo de historia local, artesanía y sabor auténtico.

Marlona es la marca principal de Sherpa Ibérica, empresa con sede en Vilafranca del Penedès (Barcelona) dedicada a la elaboración artesanal de alta confitería. Su especialidad son los bombones de almendra caramelizada con praliné de frutos secos, elaborados a partir de una receta histórica y única de la zona creada en los años 40. La marca combina la preservación de este legado culinario local con la adaptación a las nuevas tendencias, ofreciendo un producto gourmet que rinde homenaje a la historia y cultura del Penedès.

