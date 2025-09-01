Las nueve direcciones 'secretas' de Chamberí que recomiendan los recepcionistas de Casa Almagro - Casa Almagor by The Pavilions

Madrid, 1 de septiembre de 2025.- Un hotel no es solo un lugar donde dormir, sino la puerta de entrada a una ciudad a punto de ser explorada. En Casa Almagro by The Pavilions, se sigue al pie de la letra la filosofía de que cada visitante merece descubrir el destino con la mirada y el saber de quienes mejor la conocen. Y por eso, su equipo de recepción ha creado esta guía insider del distrito de Chamberí.

Nombres y direcciones de rincones arquitectónicos, espacios escondidos, cafeterías de ensueño o restaurantes auténticos. En general, una colección de recomendaciones personales diseñadas para un único fin: vivir la experiencia de la capital como un verdadero local.

Nuestro trabajo no termina en entregar una llave —explica Alona Stekhun, jefa de recepción de Casa Almagro—. Nos encanta ser cómplices de cada huésped, diseñar con ellos un mapa de experiencias y ver cómo vuelven al hotel con una sonrisa y una historia que no habrían vivido sin esas recomendaciones.

Para deleitarse con cafés acogedores

Todo itinerario de viaje cuenta con sus paradas obligatorias de café y descanso. Para esos city breaks, el equipo de Casa Almagro tiene claro qué ubicaciones de Chamberí recomendar a sus huéspedes.

Naji Speciality Coffee: A 20 minutos de Casa Almagro, y en pleno cogollo madrileño, se encuentra este espacio poco turístico donde disfrutar de un café de especialidad se convierte en una auténtica experiencia. El latte de pistacho es uno de los best-seller del local. Cardenal Cisneros, 39.

Hey My Coffee: El entorno de la plaza de Alonso Martínez es una parada obligatoria en cualquier recorrido por las calles de Chamberí.Cerca de la boca de metro se encuentra esta pequeña cafetería de ambiente cercano y sofisticado. Santa Engracia, 4.

Tesoros arquitectónicos que descubrir

Aparte de la clásica Puerta de Alcalá, el Palacio Real o la Plaza de Colón, la ciudad guarda otras joyas singulares que no siempre aparecen en las guías turísticas.

Frontón Beti-Jai: Esta maravilla neomudéjar del siglo XIX ha sido restaurada recientemente y se puede visitar gratis previa reserva en https://videoatencion360.esmadrid.com/reserva/. Un edificio poco conocido incluso entre los propios madrileños. Marqués de Riscal, 7.

Casa de las Flores: La arquitectura de la capital destaca por su variedad y riqueza. Cerca de Moncloa se encuentra este icónico edificio de 1931 famoso por su corredor ajardinado central. Hilarión Eslava, 2.

Rincones curiosos y con historia

Madrid esconde secretos por sus calles, que pocos turistas llegan a conocer y no todos los locales tienen el radar.

Andén 0: Conocida por algunos madrileños y prácticamente desconocida para los turistas, la estación de Metro de Chamberí, en desuso, es una de esas visitas que sorprende. Es gratuita, previa reserva en la web, y la visita permite viajar en el tiempo y descubrir una antigua estación de metro abandonada desde los años 60. Plaza de Chamberí.

La cabina de Antonio Mercero: No aparece en casi ninguna guía turística y solo la conocen unos pocos locales; esta clásica cabina de teléfono es un homenaje al director Antonio Mercero y a su conocidísimo cortometraje La cabina, protagonizado por José Luis López Vázquez. Plaza del Conde del Valle de Suchil.

Para deleitarse con sabores castizos

El distrito de Chamberí es una de las mejores zonas de la ciudad para disfrutar de la verdadera gastronomía local, donde restaurantes de Estrella Michelín conviven con las tabernas más tradicionales.

Mercado de Vallehermoso: No es tan popular como los de San Miguel o San Antón, pero cuenta con una de las mejores propuestas gastronómicas de la capital. A media hora del hotel, este mercado es parada obligatoria en toda visita a Madrid. Vallehermoso, 36.

Taberna La Mina: En esta misma dirección desde 1949, representa a la perfección la esencia castiza de la capital. Con las clásicas tapas y mucha historia a su espalda, este bar es uno de los más auténticos de la zona de Chamberí. General Álvarez de Castro, 8.

Saddle: A pocos pasos del hotel Casa Almagro, se encuentra este restaurante con una estrella Michelin y dos soles Repsol que reinterpreta la cocina clásica en un ambiente elegante y sofisticado. Amador de los Ríos, 6.

