El Open Menorca ATP Challenger 100 activa la venta de entradas y calienta motores para su segunda edición - Open Menorca

(Información remitida por la empresa firmante)

El único torneo ATP en Baleares durante la temporada de tierra batida se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril en Ciutadella.

Menorca, 22 de enero de 2026. – El II Open Menorca ATP Challenger 100 ha iniciado la venta de entradas para su próxima edición, que tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril en el Club Tenis Ciutadella. El torneo, único en su categoría en Baleares sobre tierra batida, invita al público a disfrutar de una semana de tenis profesional en un entorno natural privilegiado y con una oferta pensada para todos los públicos.

Las entradas ya están disponibles en www.openmenorca.com, con precios desde 10 euros por jornada. También se pueden adquirir abonos para toda la semana desde 95 euros, ideales para los aficionados que no quieren perderse nada. Además, quienes busquen una vivencia más exclusiva pueden optar por la entrada VIP, que ofrece acceso preferente, hospitalidad y servicios premium durante el torneo.

Los dos primeros días de competición (domingo 29 y lunes 30 de marzo) serán de acceso gratuito, aunque será necesario reservar previamente la invitación online.

“Queremos que el Open Menorca sea una experiencia abierta, accesible y que conecte con la esencia de la isla. Es más que un torneo: es una celebración del tenis y del estilo de vida menorquín”, afirma Toni Capó, director general de BioSport, entidad promotora del evento.

Más espacio, más experiencia

El Club Tenis Ciutadella está ultimando una importante remodelación de sus instalaciones para acoger esta nueva edición. Las gradas de la pista central y las zonas comunes han sido ampliadas para ofrecer mayor capacidad y una experiencia de público más cómoda y envolvente, con especial atención a quienes viajen a la isla expresamente para disfrutar del evento.

Donde nacen los campeones

El Open Menorca forma parte del circuito ATP Challenger Tour, donde compiten las futuras estrellas del tenis mundial. Antes de conquistar títulos de Grand Slam, figuras como Rafael Nadal, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner dieron sus primeros pasos en torneos de esta categoría. Ciutadella se convierte así en una ventana directa al talento emergente del tenis profesional.

Menorca, epicentro del tenis en primavera

La primera edición del torneo, celebrada en 2025, fue todo un éxito: más de 1,7 millones de espectadores en televisión, seguimiento internacional y aforo completo durante toda la semana. Ahora, con más ambición y mejor infraestructura, el Open Menorca reafirma su apuesta por convertir la isla en un destino de referencia para el tenis y el turismo deportivo.

Mucho más que tenis

Además del espectáculo deportivo, el torneo ofrece una experiencia completa que combina deporte, naturaleza, gastronomía local y hospitalidad menorquina. Una semana para disfrutar del mejor tenis, tanto si se es aficionado como si se busca una escapada diferente en una de las islas más especiales del Mediterráneo.

Contacto

Emisor: Open Menorca

Contacto: Open Menorca

Número de contacto: 629484916