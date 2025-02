Pablo de la Serna explica cómo y cuándo practicar deporte si se sufre dolor de rodilla

(Información remitida por la empresa firmante)

El dolor de rodilla puede tener causas muy diversas. Y puede creerse, erróneamente, que el deporte no es aconsejable cuando se sufre este tipo de dolor. Pablo de la Serna, doctor en fisioterapia, experto en terapia de calor y colaborador de Angelini Pharma España, explica que "no todos los dolores de rodilla impiden hacer ejercicio, aunque sí se debe saber escoger qué deportes practicar, y cuándo y de qué forma hacerlo"

Barcelona, 5 de febrero de 2025.- Según el doctor en fisioterapeuta Pablo de la Serna, "la rodilla es una articulación compleja que soporta el peso del cuerpo, realiza movimientos repetitivos y su dolor puede afectar a personas de cualquier edad". De hecho, el 83% de los españoles sufre dolor muscular, del cual el 33% es dolor de rodilla[1].



Los problemas musculares y de ligamentos de rodilla son los que "se asocian especialmente a la práctica de deportes y actividades que implican cambios bruscos de dirección", explica De la Serna. Pero también "el desgaste por la sobrecarga o un uso excesivo de la articulación puede provocar dolor". En los casos más extremos, el dolor surge a causa de lesiones traumáticas por un golpe, un giro brusco o una postura que fuerce la rodilla, provocando "desde esguinces y distensiones a fracturas en huesos cercanos a la articulación".



Estas son las principales causas del dolor de rodilla por una práctica indebida o demasiado intensiva de deporte. Pero "evidentemente", explica el fisioterapeuta, "las causas de este tipo de dolor pueden ser muchas otras: desde enfermedades inflamatorias como la artritis, enfermedades degenerativas, problemas en la rótula o el menisco, entre otras".



Cuándo se puede practicar actividad física

En cualquier caso, cuando se sufre dolor de rodilla —sea puntual o crónico— practicar deporte puede ser molesto y poco agradable. Pero dejar de hacer actividad física no siempre mejorará la situación y en muchos casos puede incluso empeorar el estado de salud general. Y es que "mantenernos activos, siempre en función de nuestras posibilidades y condición física, siempre es bueno para la salud, tanto física como emocional", afirma Pablo de la Serna. "Pero es importante tener claro, en función de la causa del dolor de rodilla, cuándo conviene hacer deporte y cuándo no, y también qué tipo de actividad es más recomendable".



"Si la causa del dolor es una lesión de rodilla reciente y se observa inflamación o incluso algún hematoma, sin duda lo primero y más importante es el reposo y la aplicación de frío sobre la zona afectada", explica el doctor en fisioterapia. Pero "una vez superada la inflamación o si la causa del dolor es por artritis no reciente o tensión muscular, la falta de movimiento no solo es innecesaria, sino que puede llegar a ser contraproducente", apunta.



En este último caso, el experto recomienda fisioterapia continuada, ejercicios de rango de movimiento y fortalecimiento muscular y también el uso de parches de calor para el control y alivio del dolor subagudo o crónico y para acelerar la recuperación. "Los parches térmicos son una gran solución para un alivio efectivo, específico y prolongado del dolor de rodilla, a la vez que relajan los músculos y reducen la rigidez". "Además, se adaptan perfectamente a la rodilla para permitir la flexibilidad y la movilidad, por lo que se pueden llevar mientras se practica deporte o en cualquier otra actividad de la vida cotidiana".



Qué tipo de deportes son aconsejables si se sufre dolor de rodilla

En los casos en que el dolor de rodilla ya no está en fase aguda y no existen síntomas de inflamación, "hay gran variedad ejercicios que es aconsejable realizar, ya que nos ayudarán a fortalecer los músculos y a proteger las articulaciones", además de "prevenir el sobrepeso y aumentar nuestro bienestar general", concluye De la Serna.



"Lo más recomendable", añade el experto, es practicar deportes de bajo impacto. Es decir, "aquellos que aumentan el ritmo cardíaco gradualmente y ejercen menos presión sobre las articulaciones, ya que no se descarga el peso de golpe sobre una o varias partes del cuerpo". "Se trata de ejercicios en que los pies están en contacto constantemente con el suelo (u otra superficie) todo el tiempo, y cuyos movimientos son fluidos y, por lo tanto, no son agresivos con las articulaciones".



Por todo ello, si se sufre dolor de rodilla subagudo y sin inflamación se puede optar por deportes como la natación o deportes aeróbicos acuáticos, ya que "el agua reduce la posibilidad de realizar movimientos bruscos y, además, estos deportes no ejercen ningún tipo de presión sobre las rodillas", convirtiéndolos en "ideales para aquellos que han sufrido alguna lesión que les impide practicar otro tipo de ejercicio o personas con artritis", afirma el fisioterapeuta.



Caminar es sin duda la actividad física más sencilla y práctica de realizar. "Se trata un ejercicio de muy bajo impacto que afecta muy poco a las articulaciones", explica De la Serna, que aconseja "caminar por superficies planas, firmes y con poco desnivel para que el impacto sea el mínimo posible". Otros ejercicios de bajo impacto y fáciles de practicar, mejor con la supervisión de profesionales, son el yoga o el pilates, que "ayudan a corregir la postura, a fortalecer el cuerpo y, además, son muy relajantes".



Finalmente, el ciclismo y la elíptica son también deportes aptos para personas con dolor de rodilla. El experto explica que "en el ciclismo, al pedalear se trabajan los tendones de alrededor de la rodilla y los músculos que soportan las articulaciones de esta zona, a la vez que la presión sobre las rodillas es poca o nula". Por otra parte, la fuerza que se ejerce en el aparato de la elíptica "es similar a la que se hace al caminar" y "se puede ir variando, según se desarrolle la fortaleza de las piernas, la velocidad y la inclinación".



