El plan imprescindible para vivir San Isidro y el puente de mayo en Madrid

ESPECTÁCULO WAH - WAH SHOW MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

WAH Show se ha convertido en una de las experiencias más recomendadas de Madrid: más de cinco horas de música en directo, gastronomía internacional y espectáculo en gran formato que ya forman parte del nuevo ocio de la ciudad

Madrid, 11 de mayo de 2026.- Madrid tiene musicales, conciertos, terrazas y planes para todos los gustos. Pero hay experiencias que consiguen ir un paso más allá y convertirse en parte de la identidad de la ciudad. WAH Show es una de ellas.



Desde su llegada a El Espacio WAH en IFEMA Madrid, WAH se ha convertido en uno de los espectáculos más recomendados de la capital y en una de esas experiencias que hay que vivir al menos una vez en la ciudad. Creado y desarrollado en Madrid, el show combina música en directo, gastronomía y una gran puesta en escena en una propuesta inmersiva que refleja la energía, la diversidad y la forma de celebrar que hacen única a Madrid.



Hoy, WAH ya forma parte del nuevo ocio de la ciudad y se posiciona como uno de los planes imprescindibles para disfrutar durante el puente de mayo y San Isidro, tanto para madrileños como para quienes visitan la capital en busca de una experiencia diferente.



'El espectáculo de Madrid del que todo el mundo habla'

WAH no es un espectáculo tradicional. Es una experiencia inmersiva de 5 horas donde cada espacio está pensado para sorprender desde el primer momento.



La experiencia comienza en un gran Food Hall con propuestas gastronómicas internacionales y actuaciones en directo. Además, con motivo de San Isidro y el puente de mayo, WAH incorporará durante esas fechas una selección especial de vermú y gildas, dos de los aperitivos más icónicos y castizos de Madrid.



Continúa con un espectacular show musical protagonizado por más de 40 artistas que reinterpretan grandes himnos de la historia de la música con una puesta en escena de gran formato. Y termina en La Catedral, un espacio donde la música y la celebración continúan hasta el final de la noche.



Todo sucede dentro de un universo propio que ha convertido a WAH en uno de los grandes referentes de ocio y entretenimiento en Madrid.



'El mejor plan para el puente de mayo y San Isidro en Madrid'

Cada año, miles de personas buscan qué hacer en Madrid durante el puente de mayo y San Isidro. Y WAH se posiciona como una de las experiencias más completas para disfrutar de la ciudad de una manera diferente.



Ya sea para una celebración, una escapada en grupo, una cita especial o simplemente para vivir algo fuera de lo habitual, WAH ofrece una propuesta que combina espectáculo, gastronomía y ocio en un único lugar.



'Porque hay muchos planes en Madrid. Pero muy pocos se convierten en una experiencia que realmente recuerdas'.



Información práctica

Funciones de jueves a sábado: 19:30

Sábados matinales: 13:30

Duración aproximada: 5 horas de experiencia.

Las entradas parten de 44 euros, con opciones VIP desde 94 euros. Además, WAH ofrece paquetes personalizados para grupos y celebraciones especiales, con un equipo especializado en eventos.



Entrada disponibles en www.wahshow.com.





Contacto

Emisor: WAH Show Madrid

Nombre contacto: María Fernanda Flores

Descripción contacto: PR Manager en WAH Show Madrid

Teléfono de contacto: 653626467