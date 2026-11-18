PUBG Mobile flash se lanza a nivel mundial y lleva la experiencia original de PUBG Mobile a más jugadores - MCR AGENCY

(Información remitida por la empresa firmante)

PUBG MOBILE FLASH ya está disponible en todo el mundo desde el 13 de noviembre y ofrece la experiencia original de PUBG MOBILE en una aplicación más ligera, con un tamaño de descarga reducido, partidas clásicas de Battle Royale y la posibilidad de conectarse fácilmente con amigos de ambas aplicaciones.

Ciudad de México, 18 de noviembre - PUBG MOBILE, uno de los juegos móviles más populares del mundo, anuncia el lanzamiento de PUBG MOBILE FLASH, la nueva aplicación ligera oficial que lleva la experiencia de juego original de PUBG MOBILE a más jugadores mediante diversas funciones diseñadas para mejorar la accesibilidad. Tras alcanzar 27 millones de prerregistros, la aplicación ya está disponible a nivel mundial en App Store y Google Play Store.

PUBG MOBILE FLASH ofrece a los jugadores una nueva alternativa oficial para acceder al ecosistema de PUBG MOBILE, con un tamaño de descarga inicial más pequeño, administración flexible de recursos y un rendimiento optimizado para una mayor variedad de dispositivos. Gracias al juego cruzado y a la continuidad de las cuentas entre ambas aplicaciones, PUBG MOBILE FLASH permite conectarse con amigos nuevos y antiguos, así como disfrutar de la experiencia de juego que los usuarios ya conocen.

Con una descarga inicial de 0.96 GB en Android, PUBG MOBILE FLASH permite que los jugadores entren en acción más rápidamente. La aplicación también ofrece un mayor control sobre las descargas y el almacenamiento de los dispositivos. Con Erangel y el modo Battle Royale Clásico incluidos desde el inicio, los jugadores podrán comenzar a jugar de inmediato y descargar contenido adicional según sus preferencias, evitando ocupar espacio de almacenamiento innecesario.

PUBG MOBILE FLASH también se mantendrá sincronizado con PUBG MOBILE, lo que garantizará que los jugadores puedan seguir disfrutando de las principales funciones del juego conforme evolucione. Además, incorpora una interfaz de lobby y una visualización de recursos más limpias y simplificadas para mantener la aplicación ligera.

"Hemos escuchado atentamente los comentarios de los jugadores durante las pruebas beta y continuamos optimizando el rendimiento, el tamaño de la aplicación y la administración de recursos para ofrecerles mayor flexibilidad en la forma en que disfrutan PUBG MOBILE, sin comprometer la experiencia de juego principal", señaló Rick Li, productor de PUBG MOBILE y subdirector general de Quantum Studio, LightSpeed Studios, Tencent Games.

"PUBG MOBILE FLASH ha sido diseñado para estar a la vanguardia de los videojuegos móviles accesibles, reafirmando nuestro compromiso de garantizar que el ecosistema de PUBG MOBILE sea una plataforma inclusiva, capaz de responder a las necesidades cambiantes de una audiencia global", agregó.

"Ampliar el acceso a PUBG MOBILE siempre ha sido una parte importante de nuestra visión a largo plazo y buscamos constantemente nuevas formas de conectar a los jugadores de todo el mundo", comentó Vincent Wang, director general y responsable de Publicación de PUBG MOBILE en Tencent Games.

"Con PUBG MOBILE FLASH, damos un paso más hacia ese objetivo, facilitando que más jugadores disfruten de la experiencia principal de PUBG MOBILE, vuelvan a conectarse con sus amigos y sigan formando parte de nuestra comunidad global. A medida que continuamos creciendo, nuestro enfoque sigue siendo garantizar que más personas puedan experimentar todo aquello que hace especial a PUBG MOBILE", añadió.

"Durante una década, la franquicia PUBG ha reunido a jugadores de todo el mundo, y PUBG MOBILE ha llevado ese legado a millones de usuarios en dispositivos móviles", declaró Taeseok Jang, director de Publicación Global de KRAFTON y PUBG STUDIOS.

"PUBG MOBILE FLASH representa el siguiente capítulo de esta historia. Con un ecosistema móvil compartido, los jugadores pueden reunirse con sus amigos sin importar dónde se encuentren o cómo elijan jugar, y crear recuerdos juntos. En última instancia, eso es lo que representa el espíritu que une a toda la comunidad de PUBG", concluyó.

PUBG MOBILE FLASH también incorpora una serie de optimizaciones de rendimiento y gráficos, diseñadas para ofrecer una experiencia más fluida en una mayor variedad de dispositivos.

El desarrollo continuó durante toda la fase beta de PUBG MOBILE FLASH, con mejoras implementadas desde su lanzamiento inicial hasta su estreno oficial, entre las que destacan:

1-Aumento del 10% en la tasa promedio de fotogramas por segundo (FPS).

2-Mejora del 10% en la estabilidad de la tasa de fotogramas.

3-Reducción del 3% en el consumo de energía.

4-Reducción del 12% en el uso de memoria.

5-Reducción del 15% en el tiempo de visualización de la pantalla de inicio.

6-Reducción del 20% en el tiempo de carga de las partidas.

7-Compatibilidad con dispositivos de al menos 2 GB de RAM, con opciones de rendimiento de 25, 30, 40 y 60 FPS, dependiendo del dispositivo.

PUBG MOBILE FLASH también cuenta con las mismas medidas de seguridad y protección contra trampas que PUBG MOBILE, incluido el sistema de seguridad BANPAN, la detección y aplicación de sanciones en tiempo real, así como el monitoreo continuo de prácticas de juego desleales.

PUBG MOBILE FLASH ya está disponible para descargar a nivel mundial en App Store y Google Play Store.

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