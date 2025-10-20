Taberna Acuerdo: el sabor castizo conquista Madrid con las Mejores Bravas de 2025 en el Mahou Bravas Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2025.-

Madrid es una ciudad de bares, tapas y tradiciones, pero hay un plato que define mejor que ninguno su espíritu: las patatas bravas. Y este 2025, el título a las Mejores Bravas de Madrid tiene nombre propio: Taberna Acuerdo, un histórico local situado en la calle San Bernardo 98, que acaba de recibir el premio más codiciado del tapeo madrileño tras ganar el Mahou Bravas Fest Madrid 2025 por unanimidad del jurado profesional

Madrid ya tiene unas nuevas reinas del tapeo: las patatas bravas de Taberna Acuerdo, ganadoras del premio a las Mejores Bravas de Madrid 2025 en el prestigioso Mahou Bavas Fest. Este reconocimiento, otorgado por unanimidad del jurado profesional, consolida a esta taberna de Chamberí, situada en la calle San Bernardo 98, como uno de los destinos gastronómicos imprescindibles de la capital.



Desde la entrega del galardón, Taberna Acuerdo se ha convertido en punto de encuentro para foodies, vecinos y curiosos que quieren probar las bravas más famosas de Madrid y fotografiarse junto al trofeo, ya expuesto en su barra.



El secreto de unas bravas con alma madrileña

Las bravas de Taberna Acuerdo son fruto de una receta trabajada durante más de cuatro décadas. Las patatas se cortan a mano y se fríen lentamente para conseguir la textura perfecta: crujientes por fuera y tiernas por dentro. La salsa, completamente casera, se elabora cada día con ingredientes naturales, pimentón y un punto de picante justo que aporta carácter sin enmascarar el sabor. Sus socios Santi, Sergi y Óscar son la tercera generación de Taberna Acuerdo y siguen con la esencia que les enseñaron sus padres y abuelo.



Un premio que celebra la tradición madrileña: 'Bravas Ganadoras 2025'

El Mahou Bravas Fest Madrid 2025 reunió a los principales restaurantes, bares y tabernas de la capital en torno a uno de los platos más emblemáticos de su gastronomía. Su sabor equilibrado, la textura de la patata y la autenticidad de la salsa conquistaron al jurado, que las eligió por unanimidad como las Mejores Bravas de Madrid.



Este galardón, otorgado por expertos gastronómicos y avalado por medios especializados, supone un reconocimiento al trabajo constante de un equipo que lleva más de 40 años sirviendo tapas con el mismo espíritu castizo con el que empezó.



Un rincón imprescindible de Malasaña y Chamberí

Aunque las bravas son las grandes protagonistas, la carta de Taberna Acuerdo ofrece una selección de tapas y raciones que rinden homenaje a la gastronomía tradicional española. Destacan los champiñones con beicon, las croquetas caseras, las tortillas jugosas y los torreznos crujientes.



Taberna Acuerdo: un destino obligado para los amantes del tapeo en Madrid

Con el premio a las Mejores Bravas de Madrid 2025, Taberna Acuerdo no solo se consagra como referente gastronómico, sino también como parte del patrimonio emocional de la ciudad.



Información

Dirección: C/ San Bernardo 98, 28015 Madrid

Teléfono de reservas: 91 445 20 30

Instagram: Taberna Acuerdo

Especialidad: Patatas Bravas premiadas, tapas tradicionales y cañas bien tiradas.







Emisor Taberna Acuerdo

Contacto

Nombre contacto: Santiago Alvarez

Descripción contacto: Taberna Acuerdo / socio

Teléfono de contacto: 914452030



