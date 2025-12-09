Totiarán destaca el excelente inicio de temporada en Baqueira Beret y el Valle de Arán

Temporada esquí baqueira - Totiaran

La empresa de alquiler vacacional Totiarán celebra el mejor inicio de temporada de esquí en años

Baqueira, 9 de diciembre.- Baqueira Beret y el Valle de Arán han iniciado la temporada de invierno 2025-2026 con unas condiciones excepcionales que consolidan a la zona como uno de los principales destinos invernales del país. Las intensas nevadas de finales de noviembre, junto con temperaturas que han alcanzado los –15 ºC en cotas altas, han permitido la apertura de más de 70 kilómetros esquiables desde el primer fin de semana operativo, superando las previsiones iniciales.



Los espesores acumulados, situados entre 30 y 40 centímetros en cotas medias y altas, han garantizado una base sólida para el arranque. Las áreas de Baqueira, Beret y Bonaigua ya operan con 17 remontes abiertos y previsión de ampliar progresivamente el dominio esquiable hasta los 173 kilómetros disponibles esta temporada, incluyendo nuevas pistas dirigidas a mejorar la experiencia de usuarios de todos los niveles.



El Valle de Arán afronta también este inicio con expectativas positivas, favorecido por unas condiciones naturales que refuerzan su posición como destino turístico de referencia. La combinación de nieve abundante, infraestructura consolidada y previsiones favorables anticipa una campaña de alto rendimiento para el sector.



Totiarán, empresa especializada en alquiler vacacional en Baqueira y el Valle de Arán, valora positivamente este arranque, que prevé una alta demanda de visitantes. Además de su oferta de alojamientos de calidad y atención profesional, la compañía pone a disposición de sus huéspedes servicios complementarios como gestión de reservas en los mejores restaurantes del valle, llenado de neveras antes de la llegada, limpiezas diarias bajo demanda, un 25% de descuento exclusivo en alquiler de esquís y colaboraciones con empresas locales, incluyendo chef a domicilio, corte de jamón con De Mano del Pecado y servicio de sushi a domicilio.



Con una temporada de nieve previsible hasta mediados de abril de 2026 y un interés creciente por parte de los esquiadores, Baqueira Beret y el Valle de Arán consolidan un año más su relevancia en el turismo invernal nacional.







