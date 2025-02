La U.S. Polo Assn. renueva como socio oficial de la equipación para la Dubai Polo Gold Cup 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

El torneo se celebró del 5 al 22 de febrero en Al Habtoor Polo Club en Dubai, Emiratos Árabes Unidos

West Palm Beach, 26 de febrero de 2025.- U.S. Polo Assn., la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), se enorgullece de haber sido el patrocinador oficial de la Dubai Polo Gold Cup 2025 por segundo año consecutivo. El prestigioso torneo tuvo lugar en el icónico Al Habtoor Polo Club en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU), del 5 al 22 de febrero de 2025.



En colaboración con Aydinli Group, marca asociada de la U.S. Polo Assn. en Oriente Medio, la marca clásica de inspiración deportiva proporcionó camisetas de alto rendimiento para varios equipos, ropa de marca para todo el personal de las instalaciones y regalos para los finalistas. Durante el divertido Divot Stomp del partido, los espectadores también disfrutaron de un regalo especial de gorras de la marca U.S. Polo Assn.



La Dubai Polo Gold Cup fue un torneo inolvidable de dos semanas que terminó con un intenso partido final entre dos equipos fuertes, el UAE Polo Team y Jehangiri Polo. Al final, el UAE Polo Team se impuso con un resultado final de 9-8, y su nombre quedará grabado en el trofeo de la Gold Cup. El evento ofreció una mezcla del mejor polo de los EAU, junto con espectáculos musicales internacionales, cocina internacional y experiencias comerciales únicas a los miles de aficionados que asistieron.



"U.S. Polo Assn. está encantada de asociarse una vez más con la Dubai Polo Gold Cup como patrocinador oficial de vestimenta en esta sede principal del polo en los EAU", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, que gestiona la multimillonaria marca U.S. Polo Assn. "Dubái y la región de los EAU son mercados clave para nuestra marca inspirada en el deporte, y nos sentimos honrados de participar en este icónico evento mostrando U.S. Polo Assn. tanto a los aficionados al deporte como a los consumidores".



La Dubai Polo Gold Cup fue fundada en 2009 por Su Alteza el Jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicegobernante de Dubai, y desde entonces se ha convertido en una piedra angular del calendario internacional de polo, comparable a los grandes eventos de Argentina, España, Reino Unido y Estados Unidos.



"Nos sentimos honrados de representar a U.S. Polo Assn. en los EAU, y la Dubai Polo Gold Cup es el evento perfecto para alinear nuestra auténtica marca deportiva con el prestigioso deporte del polo en Dubai", dijo Seref Safa, Presidente del Consejo de Aydinli Group, el socio de U.S. Polo Assn. en Oriente Medio. S. Polo Assn. "Cada año, este evento muestra algunos de los mejores equipos de polo y ponis del mundo, proporcionando una mezcla de deportividad y estilo para todos los asistentes, haciendo de este un evento de alto perfil en Dubai que nadie se puede perder".



Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes de polo y jugadores de polo de Norteamérica, fundada en 1890. Con una presencia global multimillonaria y una distribución mundial a través de más de 1.100 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos y Star Sports en la India retransmiten ahora varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo accesible este apasionante deporte a millones de aficionados de todo el mundo por primera vez.



U.S. Polo Assn. ha sido nombrada constantemente uno de los principales licenciatarios deportivos globales del mundo junto con la NFL, la NBA y la MLB, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y digital. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros muchos medios de comunicación destacados de todo el mundo.



Más información: uspoloassnglobal.com y seguir en @uspoloassn.



USPA Global es una filial de la USPA y gestiona la marca global y multimillonaria U.S. Polo Assn. A través de su filial Global Polo Entertainment (GPE), USPA Global también gestiona Global Polo TV, que ofrece contenidos deportivos y de estilo de vida.



Sobre Aydinli Group

Aydinli Group es el socio en Oriente Medio y Europa del Este de la marca mundial y multimillonaria U.S. Polo Assn. Aydinli Group adopta el principio de servicio de calidad y valores universales, fabrica productos respetuosos con el medio ambiente y presta un servicio de primera clase orientado al cliente. Con más de 690 tiendas, 300 de ellas en el extranjero, y más de 7.500 empleados, es uno de los mayores minoristas de ropa de la región. Aydinli Group, que opera en casi 50 países con U.S. Polo Assn., en 10 países con Pierre Cardin y en 8 países con Cacharel, tiene derechos de licencia en 55 países en total.



