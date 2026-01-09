Vallsur se llena de adrenalina con una espectacular exhibición de Freestyle Motocross

Exhibición de Freestyle Motocross en Vallsur (año 2025) - VALLSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

· El sábado 10 de enero los pilotos internacionales Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas protagonizarán un espectacular show de saltos y acrobacias

· La exposición de ‘motocicletas clásicas y Huellas de la Dana’ podrá visitarse en Vallsur hasta el 15 de enero y cuenta con 26 piezas únicas fabricadas entre los años 40 y 80

Valladolid, 9 de enero de 2026.- La emoción y la adrenalina tomarán Vallsur el próximo sábado 10 de enero con motivo de Pingüinos 2026 gracias a una espectacular exhibición de Freestyle Motocross que reunirá a algunos de los mejores pilotos del panorama nacional e internacional.

A partir de las 18:00 horas, el parking exterior de Vallsur se transformará en el escenario de un show único en el que Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas desplegarán todo su talento con saltos imposibles, acrobacias aéreas y trucos de alto nivel, ofreciendo al público una experiencia cargada de emoción y pura adrenalina.

Esta exhibición será uno de los grandes atractivos de la programación especial con la que Vallsur se suma, un año más, a Pingüinos, la concentración invernal de motociclistas más grande de Europa, consolidándose como punto de encuentro para los amantes del motor durante los primeros días del año.

Además del Freestyle Motocross, hasta el 15 de enero se podrá disfrutar de la exposición de motos clásicas y antiguas, compuesta por 26 piezas únicas fabricadas entre los años 40 y 80, que permiten recorrer la evolución histórica del motociclismo a través de modelos icónicos y cuidadosamente restaurados.

La edición 2026 incluye también un homenaje especial a los afectados por la DANA de Valencia, con la exhibición de dos motocicletas Vespa dañadas durante las inundaciones, cedidas por el Museo de la Moto de Esguevillas de Esgueva y por particulares, como símbolo de recuerdo y solidaridad.

Programación Pingüinos 2026 en Vallsur

· Exhibición FMX Freestyle

- Fecha: Sábado, 10 de enero.

- Horario: 18:00 horas.

- Lugar: Párking exterior de Vallsur.

- Gratuito

· Exposición de ‘motocicletas clásicas y Huellas de la Dana’

- Fecha: Del 2 al 15 de enero

- Horario: De 10 a 11 horas.

- Lugar: Centro Comercial Vallsur (Plaza Simancas)

- Gratuito

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

Para más información o gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE VALLSUR:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR - silviamullor@europapress.es