El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships avanza en sostenibilidad en SPOBIS – Matchpoint Mallorca

Entrega del diploma durante SPOBIS – Matchpoint Mallorca, - Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships

(Información remitida por la empresa firmante)

El único torneo ATP sobre hierba del sur de Europa recibe un diploma por la medición de su huella de carbono de la mano de GO2 Omnium

Mallorca, 12 de mayo de 2026.- El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships ha sido reconocido con un diploma acreditativo de la medición de su huella de carbono durante SPOBIS – Matchpoint Mallorca, el encuentro internacional de referencia sobre deporte, negocio y tecnología celebrado los días 23 y 24 de abril en el Mallorca Country Club



El reconocimiento fue entregado por GO2 Omnium, empresa especializada en sostenibilidad aplicada a eventos, como prueba del compromiso del torneo con una gestión ambiental responsable basada en la medición y el análisis del impacto generado.



Esta acción supone un nuevo paso dentro de la estrategia de sostenibilidad del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, que desde hace años implementa medidas orientadas a reducir su impacto ambiental, como la prohibición de la venta y el uso de botellas de plástico de un solo uso en todo el recinto del torneo.



Con la medición de la huella de carbono, la organización del torneo establece una base objetiva que permitirá identificar áreas de mejora y aplicar futuras medidas de reducción, avanzando hacia un modelo de evento deportivo cada vez más respetuoso con el entorno.



La entrega del diploma tuvo lugar durante SPOBIS – Matchpoint Mallorca, conferencia profesional de carácter internacional que reunió a cerca de 70 directivos, expertos y representantes del sector deportivo y tecnológico para debatir sobre los retos actuales de la industria, entre ellos la sostenibilidad aplicada a los grandes eventos deportivos. El encuentro contó con el apoyo de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB).



La apuesta del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships por la sostenibilidad refuerza el posicionamiento de Mallorca y de las Illes Balears como destino capaz de acoger eventos deportivos y profesionales de alto valor añadido, alineados con las crecientes exigencias medioambientales y con un impacto positivo en el territorio.

Contacto

Emisor: Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships

Nombre contacto: Lexa Wilms

Descripción contacto: Comunicación Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships

Teléfono de contacto: 640541323