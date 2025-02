Vicens Vacca publica ZERO, una reflexión múltiple sobre el arte contemporáneo

Una obra iconoclasta y lúcida que llevaba 20 años esperando ver la luz

Madrid, 20 de febrero de 2025.- Vicens Vacca, reconocido por su trayectoria en el arte sonoro y conceptual, lanza ZERO, un libro en catalán que desmonta con humor desballestado, acidez y lucidez el mundo del arte contemporáneo de la que también existe una versión inglesa todavía no publicada. Tras 40 años de experiencia en el sector, Vacca entrega una obra que llevaba dos décadas guardada en un cajón y que, finalmente, irrumpe en el panorama artístico actual con una mirada sin concesiones.

ZERO es la historia de Losartán y Clopidogrel, dos personajes que deambulan por el mundo del arte contemporáneo en busca de su lugar en el mundo. Entre la tragedia y el absurdo, la obra retrata con crudeza y humor carbonizado las luces y sombras de un sistema artístico lleno de contradicciones, donde el éxito y el fracaso conviven en el mismo espacio intangible.

Un libro que confronta, interpela y sorprende

Con un estilo afilado y provocador, ZERO se presenta como un improbable diálogo más verosímil que la realidad. Es una explosión contenida que parte de la nada para volver al origen, una reflexión sobre el arte, la desgracia, la destreza y la lucidez doméstica.

'¿Quién eres en esta historia?'

'¿Qué papel juegas en este mundo artístico?'

'¿Eres Jekyll o Hyde en versión siglo XXI?'

Con un discurso que no deja indiferente, ZERO es una obra que provoca, engancha y atrapa. Un viaje que expone lo que puede pasar en el arte y que, quizás, no gustará.

Dónde conseguir ZERO

El libro se presentará en la llibreria La Gralla de Granollers el día 25 de Febrero a les 7 de la tarde, y ya está disponible para adquirirse a través de librerías en Catalunya

Web del artista: vacca.cc

Contacto

Emisor: Vicens Vacca

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com