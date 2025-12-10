Qué vino servir en cada momento de la cena navideña: los 10 mejores según expertos

Los mejores vinos para Navidad según los expertos de Noticias del Vino - TERESA NAVARRO ORTEGA

Madrid, 10 de diciembre de 2025.

Las celebraciones de Navidad vuelven a colocar el vino en el centro de la mesa española. Este Top 10, elegido por los periodistas y enólogos Teresa Navarro Ortega y Víctor Escudero Arranz para noticiasdelvino.com, propone etiquetas disponibles en el mercado nacional, con buena relación calidad-precio y un encaje claro en cada fase del menú.

La selección combina espumosos atlánticos, blancos mediterráneos y tintos de guarda, ordenados para acompañar desde el aperitivo hasta el último brindis. No es una clasificación absoluta, sino una herramienta práctica para planificar las comidas y cenas de fin de año. Las referencias se han catado durante el año y cubren estilos y denominaciones de origen diversas. “España lleva años demostrando que un vino tinto puede ser de clase mundial sin dejar de ser accesible”, señala Víctor Escudero.

Aperitivos y brindis: frescura y burbuja

Nilva Original 2024 (Sierras de Málaga) abre como blanco seco de Moscatel de Alejandría 100 % de cepas viejas en albariza. Amarillo pajizo, nariz floral y frutal; en boca, volumen y densidad con un toque salino que refuerza su perfil de vino de costa. Marida con mariscos, pescados blancos, carpaccios o tartares. Servicio a 7 ºC.

Vent de Gregal (Moscatel joven mediterráneo) se elabora con mosto flor y fermenta a 14 ºC para preservar su perfil aromático. Es la copa de bienvenida para entrantes fríos y frituras ligeras. 8–9 ºC. “Vent de Gregal, un vino blanco que ha logrado conquistar a jurados y consumidores”, escribe Teresa Navarro.

Entrantes con técnica: blancos de peso medio

Loco 2022 (Méntrida) es un blanco de Garnacha blanca de altura, con fruta de hueso, toques herbales y fondo mineral. La acidez integrada y el final largo lo hacen versátil con aves asadas, pescados al horno o verduras con salsas cremosas. Su carácter mediterráneo-continental lo sitúa en el punto medio entre frescura y peso en boca.

La Carmina Albariño 2024 (Rías Baixas, Condado de Tea) procede de viñedos de rendimiento limitado. Frutas tropicales y cítricos; en boca, sabroso y seco. Ideal para arroces, paellas, tempuras, gyozas o tatakis ligeros. “Para el consumidor, el mensaje es claro: no se trata solo de un nombre clásico… sino de una bodega que hoy marca tendencia”, recuerda Escudero al explicar por qué ciertos estilos conectan en la mesa.

Platos principales de carne: tintos versátiles y con nervio

Pruno 2022 (Ribera del Duero) combina Tinto Fino con pequeñas proporciones de Cabernet Sauvignon y Merlot, con unos diez meses de barrica. Fruta roja y negra, especias dulces y tanino amable. Comodín para carnes, arroces de montaña, guisos y quesos curados.

Para el momento central de los asados, Finca Vega Real Viñedo 1950 2021 (Ribera del Duero) aporta la elegancia de la Tinta del país procedente de viñas muy viejas, con fruta fresca (grosella, mora y ciruela), ligeras notas tostadas y un tanino dulce y goloso. Perfecto con carnes asadas, arroces de carne y quesos curados. 16 ºC.

Tamaral Crianza 2022 (Ribera del Duero), de viñedos en ladera a unos 820 m, muestra capa alta, regaliz y notas torrefactas integradas. En boca, untuoso y potente, con final largo; la estructura sostiene salsas y jugos sin perder frescura.

MO&GAR Vendimia Seleccionada 2022 (Ribera del Duero) procede de viñedos de más de 20 años y cría 12 meses en barrica. Fruta roja madura, especias y tanino dulce; ideal para carnes rojas, caza y guisos. Servicio a 16–18 ºC y decantación si hay posos.

Terruños con carácter: Toro y Rioja para cerrar

Ademán Valdearanda (Toro) es Tinta de Toro 100 %, con unos 12 meses de roble francés. Fruta madura, tostados y especias; en boca, sedoso y largo. Marida con cordero y lechazo asado, brasas y quesos curados.

Castillo de Mendoza Gran Reserva 2018 (Rioja) es Tempranillo 100 % de viñedos viejos ecológicos, maloláctica en barrica nueva y 36 meses de crianza más afinado largo en botella. Frutos rojos y negros, violetas y especias; en boca, elegante y poderoso, con final muy largo. Es la botella pensada para una gran ocasión o como regalo para aficionados que valoran la guarda. “La clave del éxito está en la relación entre lo que ofrece en copa y lo que cuesta”, subraya Escudero al hablar de etiquetas que elevan la mesa navideña.

Cómo montar el menú: orden, temperaturas y casos

Para un aperitivo de mariscos fríos, conservas finas y frituras ligeras, Vent de Gregal y Nilva Original 2024 aportan frescura aromática y final seco. Con ostras o bogavante, Mar de Frades Brut Nature suma cremosidad y realza yodo y salinidad. En mesas numerosas, dos cubiteras amplias mantienen el ritmo de servicio.

En mesas con arroces, paellas de verduras, tempuras o gyozas, La Carmina Albariño 2024 equilibra aceites y salsas ligeras. Si el primer plato sube de peso, Loco 2022 responde con textura y fondo mineral. El salto de frescura a estructura debe ser progresivo, sin cambios bruscos de estilo. “No se trata solo de puntuaciones, sino de consistencia y experiencia para el comensal”, insiste Escudero.

Servicio y conservación: pequeñas decisiones que suman

Blancos de aperitivo, 7–9 ºC; espumoso, 8–10 ºC; tintos, 16–18 ºC. Mejor enfriar 30–40 minutos en cubitera con agua y hielo. Abrir tintos con antelación y decantar si hay posos. Una copa adecuada —tulipa para espumosos, cáliz medio para blancos y copa borgoña o bordeaux para tintos— mejora la percepción aromática sin complicar el servicio. “Las parcelas que miran al litoral y reciben la brisa marina… son consideradas auténticos jardines de moscatel”, recuerda Navarro para entender el brillo de ciertos blancos de aperitivo.

Este Top 10 de vinos navideño es, ante todo, una hoja de ruta para servir el vino a favor de la cocina y del ritmo de la mesa. Del Moscatel salino de Manilva al gran reserva riojano de guarda, cada botella ocupa un lugar y propone un momento distinto. El hilo conductor: elegir el vino por su función en el menú y no por inercia. La guía completa forma parte de la cobertura de noticiasdelvino.com.