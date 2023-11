Asanec defiende la educación terapéutica como clave para normalizar la vida de los diabéticos

(Información remitida por la empresa firmante)

El 14% de la población española, casi 6.000.000 personas, padece esta enfermedad y se estima que en 2025 alcanzará los 9.000.000 afectados, el 18% de la población

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec) ha defendido este lunes la necesidad de incidir en una correcta educación terapéutica para normalizar la vida de los diabéticos. El objetivo no es otro que "lograr que estas personas convivan con su enfermedad de forma natural a través de la modificación de pequeños hábitos que asuman como necesarios para la salud", ha explicado la responsable del Área de Diabetes de Asanec y miembro de la Unidad de Gestión Clínica de Algeciras Norte del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, Ana Vera.

Vera, en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se celebra este martes, ha indicado que, para ello, "es imprescindible hacer partícipe al diabético sobre todas las decisiones, cuidados y actuaciones referentes a su enfermedad", debido a que "es aquí donde las enfermeras de familia y comunitaria desarrollamos un papel fundamental". En este sentido, la experta de Asanec ha subrayado que "la misión de la enfermera familiar y comunitaria va más allá de la simple instrucción o paternalismo; hacen que la persona con diabetes se sientan el actor principal que es de su vida".

Desde Asanec han recordado que las enfermeras "tenemos la misión de orientar a los pacientes en hábitos saludables: dietéticos, actividad física y conocimientos sobre su tratamiento". "Las enfermeras de familia y comunitaria ejercemos el papel de acompañamiento en las distintas fases de la enfermedad, haciendo entender al paciente qué es lo que le sucede a su organismo y cómo es recomendable adecuar su dieta, ejercicio y toma de antidiabéticos orales y/o administración de la insulina".

En relación a lo anterior, han puntualizado que "llevamos a cabo una importante educación terapéutica bajo la misión de orientar a los pacientes en hábitos saludables: dietéticos, actividad física y conocimientos sobre su tratamiento".

La Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria ha subrayado que, "para las enfermeras el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, es un día importante no solo por dar visibilidad a las personas afectadas, sino también para que las distintas sociedades científicas se unan para frenar esta enemiga silenciosa que es la diabetes".

En España padece esta enfermedad el 14 por ciento de la población, casi 6.000.000 personas, según datos de la Federación Española de Diabetes (FEDE); un dato que no para de crecer, estimándose para 2025 que la diabetes alcance la cifra de 9.000.000 afectados, el 18 por ciento de la población.

De los distintos tipos de diabetes, la del tipo 2 es la más común en el país, cuya elevada incidencia se debe en la mayoría a la práctica de malos hábitos dietéticos y a la falta de ejercicio físico, hábitos no saludables que hoy en día la sociedad adquiere desde edades tempranas.

Por este motivo, desde Asanec han defendido "una mayor educación terapéutica como clave, no solo para normalizar la vida de los diabéticos, sino también a la hora de frenar la escalada de esta patología crónica; una enemiga silenciosa que no duele, no hace ruido, pero sí hace estragos en la salud de quienes la padecen".

Asanec es la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria formada por enfermeras y enfermeros de toda la geografía andaluza que, sin ánimo de lucro, trabajan por y para el desarrollo de la profesión. Asanec, como sociedad científica, persigue la mejora de la calidad asistencial en el ámbito comunitario desde la defensa de la sanidad pública, influyendo y dialogando con las Administraciones. Entre sus fines se encuentra brindar formación e investigación en la práctica de la enfermería para ofrecer cuidados de calidad a la comunidad, así como colaborar con otras sociedades científicas y asociaciones para el mejor desarrollo de la profesión.

Contacto de Prensa:

Arancha Ruiz

600 905 482 / 954 924 937

aruiz@europapress.es

Leopoldo Alonso

722 78 40 41

leopoldoalonso@europapress.es