Alivia alerta en Navidad: 7 de cada 10 terapias modernas contra el cáncer no están disponibles en España

Barcelona, 23 de diciembre de 2025.-

El Oncoindex muestra que solo el 27% de las 173 terapias oncológicas modernas recomendadas por ESMO se financian sin restricciones en España. El 46% de los tratamientos tienen limitaciones administrativas o de indicación que no se corresponden siempre con criterios médicos. En tumores como estómago, mama o ciertos linfomas, el índice ha empeorado en 2025 pese a los avances científicos

Navidad: época de esperanza, con una realidad incómoda para los pacientes con cáncer

La Navidad suele asociarse a familia, celebración y esperanza. Sin embargo, para miles de pacientes oncológicos en España, estas fiestas llegan con una preocupación añadida: el acceso desigual a tratamientos que la ciencia ya considera estándar.



El Oncoindex, el primer portal en España que mide la financiación pública de terapias oncológicas y hematológicas modernas, revela que el país continúa lejos de los estándares europeos de tratamiento.



Actualmente, de las 173 terapias farmacológicas registradas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en los últimos 15 años y recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO):



• 47 cuentan con financiación completa (sin restricciones),



• 79 se financian con restricciones,



• y 47 no tienen ningún tipo de financiación pública.



En otras palabras, el 72% de las terapias modernas contra el cáncer no están plenamente disponibles para los pacientes del Sistema Nacional de Salud.



"En estas fechas hablamos de ilusión y de regalos, pero para un paciente con cáncer el verdadero regalo es poder acceder, a tiempo, al tratamiento que los expertos ya recomiendan", explica Xavier Pla, responsable de campañas de Fundación Oncológica Alivia. "No estamos hablando de fármacos experimentales, sino de terapias aceptadas en Europa que no siempre llegan a todos los pacientes españoles".



Luces y sombras: avances en hematología, retrocesos en tumores sólidos

El Oncoindex también permite analizar la situación por tipo de cáncer. Por un lado, en 2025 se observan mejoras significativas en algunas enfermedades hematológicas, como la enfermedad de Hodgkin o la leucemia mieloide aguda, donde se han incorporado terapias innovadoras.



Por otro lado, el índice empeora en tumores sólidos frecuentes y de alta mortalidad, como:



• Cáncer de estómago, que cae a 43 puntos (–35,7%),



• Cáncer de mama, que se sitúa en 50 puntos con un descenso cercano al 15%,



• Linfomas no Hodgkin, que bajan hasta 35 puntos (–18,6%).



En estos tumores, España financia completamente algunos fármacos clave, pero mantiene sin financiación o con fuertes restricciones otras terapias ya recomendadas por las guías europeas.



El deseo para 2026: acercarse al 100 en el Oncoindex

El valor del Oncoindex va de 0 a 100. Un país alcanzaría 100 puntos cuando todas las terapias recomendadas por ESMO están financiadas sin limitaciones injustificadas.



"Nuestra petición navideña es sencilla de formular, pero exigente de cumplir", añade Xavier Pla. "Que España acelere la financiación de las terapias que faltan, revise las restricciones que no tienen base clínica y se acerque por fin al 100 en el Oncoindex. Cada punto que ganamos en el índice se traduce en opciones reales para las personas con cáncer".



Sobre Alivia Fundación Oncológica

Alivia Fundación Oncológica tiene como misión movilizar y capacitar a los pacientes con cáncer para que asuman un papel activo en la búsqueda de los mejores tratamientos, proporcionándoles información comprensible, herramientas y apoyo para la toma de decisiones.







