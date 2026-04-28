Barcelona se consolida como destino europeo de cirugía estética; el papel del aumento de pecho - Clinica Belba

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 28 de abril de 2026.- Barcelona continúa reforzando su posicionamiento como uno de los principales destinos europeos en cirugía estética, impulsada por la calidad de sus centros médicos, la especialización de sus profesionales y el creciente interés de pacientes tanto nacionales como internacionales. Entre los procedimientos más demandados, el aumento de pecho destaca por su evolución en los últimos años hacia técnicas más avanzadas, seguras y orientadas a resultados naturales. Este cambio responde a un perfil de paciente cada vez más informado, que prioriza la personalización del tratamiento y el seguimiento médico frente a decisiones basadas únicamente en el precio. En este contexto, algunas clínicas de la ciudad están apostando por un modelo distinto dentro del sector. Es el caso de Clínica Belba, fundada por los doctores Mike Dewever y Felix Chavarría, que han desarrollado un enfoque centrado en la cirugía mamaria personalizada.

Lejos de modelos estandarizados, este equipo de cirujanos plásticos con una planificación individualizada en cada paciente, adaptando la técnica quirúrgica a sus características físicas y expectativas, con el objetivo de lograr resultados armónicos y naturales.

“El aumento de pecho ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy las pacientes buscan naturalidad, seguridad y un acompañamiento médico completo durante todo el proceso”, señalan desde el equipo médico de Clínica Belba.

Este enfoque se apoya en un modelo de atención integral que acompaña al paciente desde la primera consulta hasta el seguimiento postoperatorio, permitiendo un mayor control clínico y una experiencia más cuidada durante todo el proceso quirúrgico.

Además, el equipo desarrolla su actividad en entornos hospitalarios de alto nivel como Grupo Teknon, lo que refuerza los estándares médicos y de seguridad asociados a este tipo de intervenciones.

Según datos internos del sector, el aumento de pecho sigue siendo una de las cirugías más solicitadas en Europa, con una creciente tendencia hacia procedimientos menos invasivos y resultados más naturales, especialmente en ciudades como Barcelona, donde la combinación de especialización médica y oferta hospitalaria de calidad está impulsando su crecimiento.

Este cambio de tendencia está consolidando un modelo de cirugía estética más exigente, donde factores como la experiencia del equipo médico, la personalización del tratamiento y el seguimiento postoperatorio están ganando protagonismo frente a enfoques más orientados al volumen.

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