BAT pide que se incentive a los fumadores adultos a cambiar a alternativas sin humo

Las recomendaciones de BAT están diseñadas para acelerar el progreso hacia la consecución de un país libre de humo, al tiempo que protegen a los consumidores y evitan el acceso a los jóvenes

Madrid, 30 de mayo 2024 – La prevalencia de fumadores entre los adultos en España es del 19,8% (2020) y se ha reducido un 17,6% (4 puntos porcentuales) desde 2011, situándose en torno a la EU 27 [1]. Sin embargo, dado que la OMS insta a los países a reducir el consumo de tabaco en un 30% para 2025, es necesario intensificar los esfuerzos para lograr este objetivo.

Más de mil millones de personas en todo el mundo continúan fumando a pesar de los graves riesgos. Según diversos estudios de crecimiento poblacional, se podría lograr una reducción significativa en las muertes prematuras, si los fumadores cambiaran exclusivamente a alternativas de riesgo reducido*.

Javier Álvarez Ballespín, director general de BAT Iberia afirma que: “la migración de los fumadores hacia estas alternativas de menor riesgo es crucial tanto para los países que buscan reducir sus tasas de tabaquismo, como para la salud pública global en general”.

Los países que reconocen el potencial de la reducción de daños de los productos sin humo y apoyan su uso para fumadores adultos han experimentado un rápido descenso del tabaquismo. Reino Unido, Estados Unidos y Japón están reportando sus tasas de tabaquismo más bajas y Suecia está camino de declararse libre de humo este año, 16 años antes del objetivo para la UE en 2040. Esto se debe en gran parte a la amplia concienciación, disponibilidad y uso de alternativas sin humo, como los productos de vapeo.

“Existen creencias erróneas generalizadas sobre el riesgo de los productos sin humo en comparación con fumar. Esto desalienta a muchos fumadores a que no cambien a productos de menor riesgo. La ciencia es clara: los productos de tabaco sin humo y la nicotina bien gestionados tienen un perfil de riesgo considerablemente menor que fumar. Son los tóxicos liberados por la combustión del tabaco los que causan el daño asociado con fumar,” agregó el Dr. James Murphy, director de Investigación y Ciencia de BAT.



El propósito de BAT es crear Un Mañana Mejor™ construyendo un Mundo sin Humo. Este compromiso se demuestra mediante la ambición de alcanzar el 50% de sus ingresos a nivel mundial con los productos sin combustión en el año 2035.

BAT invierte más de £300 millones al año en el desarrollo de productos de tabaco sin humo y nicotina, que se venden en más de 75 mercados a nivel mundial.

* Basado en el peso de la evidencia y suponiendo un abandono completo del hábito de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.

Sobre BAT

BAT es una empresa líder en bienes de consumo multicategoría con el propósito de construir Un Mañana Mejor (A Better Tomorrow™) reduciendo el impacto de su negocio en la salud ofreciendo una mayor variedad de productos de menor riesgo para los consumidores adultos.

La empresa sigue teniendo claro que los cigarrillos combustibles plantean graves riesgos para la salud y que la única forma de evitarlos es no empezar o dejar de fumar. BAT anima a quienes, de otro modo, seguirían fumando a cambiar por completo a alternativas científicamente fundamentadas y de riesgo reducido*†. Para lograr esto, BAT se está transformando en un negocio de productos de consumo multicategoría verdaderamente centrado en el consumidor.

La ambición de BAT es tener 50 millones de consumidores de sus productos no combustibles para 2030 y generar £5 mil millones de libras esterlinas en ingresos por nuevas categorías para 2025. BAT ha establecido objetivos ESG exigentes que incluyen lograr la neutralidad de carbono para los Alcances 1 y 2 para 2030, eliminar los plásticos innecesarios de un solo uso y hacer que todos los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025.

BAT emplea a más de 50.000 personas. El Grupo BAT generó unos ingresos de 27,650 millones de libras esterlinas en 2022 y un beneficio operativo de 10,500 millones de libras esterlinas.

La cartera estratégica de la compañía está compuesta por sus marcas globales de cigarrillos y una gama cada vez mayor de productos de tabaco y nicotina de nueva categoría de riesgo reducido*† y productos de tabaco tradicionales no combustibles. Estos incluyen vapor, productos para calentar tabaco, productos orales modernos, incluidas bolsas de nicotina sin tabaco, así como productos orales tradicionales como el snus y el rapé húmedo. En el primer semestre de 2023, tuvimos 24 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, un aumento de 1,5 millones con respecto a todo el año 2022.

* Basado en el peso de la evidencia y suponiendo un abandono completo del hábito de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.

† Nuestro producto de vapor Vuse (incluidos Alto, Solo, Ciro y Vibe) y ciertos productos, incluidos Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, que se venden en los EE. UU., están sujetos a la regulación de la FDA y no se aceptarán declaraciones de riesgo reducido. sobre estos productos sin autorización de la agencia.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado contiene ciertas afirmaciones de carácter provisional, entre las que se incluyen afirmaciones "provisionales" realizadas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones se realizan a menudo, pero no siempre, mediante el uso de palabras o frases como "creer", "prever", "podría", "podría", "debería", "pretender", "planear", "potencial", "predecir", "hará", "esperar", "estimar", "proyectar", "posicionarse", "estrategia", "perspectiva", "objetivo" y expresiones similares. Entre ellas se incluyen las declaraciones relativas a nuestra ambición de clientes, los objetivos de ingresos de Nuevas Categorías y nuestros objetivos ESG.

Todas estas declaraciones provisionales implican estimaciones y suposiciones que están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores. Se considera que las expectativas reflejadas en este comunicado son razonables, pero pueden verse afectadas por una amplia gama de variables que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los actualmente previstos. Puede encontrar una revisión de las razones por las que los resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de las expectativas reveladas o implícitas en las declaraciones provisionales consultando la información contenida bajo los títulos "Declaración cautelar" y "Principales riesgos del Grupo" en el Informe Anual 2023 y el Formulario 20-F de British American Tobacco p.l.c. (BAT).

Puede encontrarse información adicional sobre estos y otros factores en los documentos presentados por BAT ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos ("SEC"), incluidos el Informe Anual en el Formulario 20-F y los Informes Actuales en el Formulario 6-K, que pueden obtenerse gratuitamente en la página web de la SEC, http://www.sec.gov y los Informes Anuales de BAT, que pueden obtenerse gratuitamente en la página web de BAT www.bat.com.

Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros y las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Las declaraciones provisionales reflejan el conocimiento y la información disponible en la fecha de preparación de este comunicado y BAT no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones provisionales, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en dichas declaraciones provisionales.

[1] INE. Encuesta Nacional de Salud y Encuesta Europea de Salud

