BillionToOne anuncia innovadora prueba COVID-19 con capacidad para más de 1 millón de pruebas diarias

Ya hay disponibilidad del ensayo de prueba único de la compañía de diagnósticos de precisión que facilita más de 1 millón de pruebas de COVID-19 por día sólo en los EE.UU, y de millones más en el mundo, utilizando un protocolo único con un rendimiento 30 veces mayor a las actuales tecnologías

La compañía de diagnósticos de precisión BillionToOne anunció hoy un desarrollo significativo en la lucha contra la pandemia COVID-19. BillionToOne crea un novedoso protocolo de prueba COVID-19 altamente preciso y de bajo costo, facilitando el uso potencial de más de 1 millón de de pruebas por día solo en los Estados Unidos.



"Todos hemos visto el impacto que ha tenido esta pandemia en todos los aspectos de nuestra vida diaria", dijo el Dr. Oguzhan Atay, CEO de BillionToOne. "Desde la pérdida de vidas hasta los daños económicos y la carga en el sistema de salud, el coronavirus ha dado un duro golpe al país. Nos honra estar en la primera línea de esta lucha contra la pandemia, y estamos seguros de que esta tecnología única ayudará a salvar vidas y a detener la propagación del virus".



De acuerdo a los principales profesionales de la salud, se necesitan pruebas exhaustivas, más de diez veces la capacidad actual, para detener la propagación del coronavirus en el mundo. En este momento, los métodos actuales de PCR cuantitativa (qPCR) no admiten el volumen de prueba necesario para una respuesta rápida de COVID-19. Además, el aumento extremo de la demanda de los mismos reactivos e instrumentos ha causado múltiples cuellos de botella en la cadena de suministro.



Mediante el uso del algoritmo patentado qSanger ™ y de algoritmos de aprendizaje automático patentados, el ensayo COVID-19 de BillionToOne aprovecha la capacidad de secuenciación Sanger de rendimiento 30 veces mayor (1536 muestras en qSanger a la vez frente a 48 muestras en qPCR a la vez). La tecnología qSanger ™ desbloquea cada instrumento Sanger para realizar automáticamente 3.840 pruebas por día, y hay cientos de instrumentos disponibles solo del Proyecto Genoma Humano, desbloqueando millones de capacidad de prueba por día en todo el mundo.



La prueba BillionToOne COVID-19 utiliza diferentes instrumentos y productos químicos con respecto a las pruebas COVID-19 existentes, lo que permite a los laboratorios contar con un nuevo conjunto de capacidad no utilizada. Su sistema secuencia el genoma del virus, lo que hace que la prueba sea extremadamente sensible y específica, a la par o mejor que otras pruebas COVID-19 disponibles. Además, la prueba se puede adoptar fácilmente en cualquier laboratorio con secuenciadores Sanger, con un entrenamiento mínimo.



"Nuestra misión aquí en BillionToOne es eliminar el miedo a lo desconocido haciendo que el diagnóstico molecular potente esté disponible para todos. Creemos que nuestra prueba COVID-19 puede contribuir en gran medida a eliminar las incógnitas de la respuesta a la crisis COVID-19", dijo Dr.Oguzhan.



BillionToOne, con sede en Menlo Park, California, es una compañía de diagnóstico de precisión con la misión de hacer que el diagnóstico molecular sea más preciso, eficiente y accesible para todos. La plataforma de contador molecular QCT pendiente de patente de la compañía es la única plataforma tecnológica que puede contar con precisión las moléculas de ADN al nivel de conteo único.



Si se quiere saber más contactar: Laboratorios: covid19@billiontoone.com Medios: media@billiontoone.com







