Madrid, 12 de febrero

Cada noche, a las 3 de la madrugada, miles de jóvenes envían mensajes desesperados buscando ayuda: "No puedo más". Esta creciente ola de consultas nocturnas refleja el impacto de la presión social, el estrés y la soledad, especialmente entre los más jóvenes. Plataformas como Mente Sana están respondiendo a esta necesidad urgente, ofreciendo apoyo psicológico accesible en los momentos más oscuros de la noche.

“Nos escriben de madrugada diciendo que no pueden más”

Son las 3:17 de la madrugada. La mayoría de las luces están apagadas. Las ciudades duermen. Los móviles, no. En una pantalla aparece un mensaje corto, casi sin puntuación:

“No puedo más”; “Necesito hablar con alguien ahora”; “Me da miedo quedarme solo con mis pensamientos”.

No hay nombre. No hay foto. No hay contexto. Solo una sensación: urgencia. Lo peor… No es un caso aislado. Plataformas de psicología online como Mente Sana, líder en psicología online en España, reciben cada semana decenas de mensajes similares escritos en plena noche, cuando el ruido del día desaparece y solo quedan los pensamientos.

“Lo más duro no es leer el mensaje,” explica Alejandro Pérez, CEO de Mente Sana, “es pensar cuánto tiempo ha tenido que aguantar esa persona antes de escribir.”

Según datos internos de la plataforma, en el último año las consultas fuera del horario habitual han aumentado de forma significativa, especialmente entre jóvenes de entre 18 y 30 años. Las horas más frecuentes se concentran entre la una y las cuatro de la madrugada.

“Es cuando se apaga el ruido del día,” señala Pérez. “Ya no hay trabajo, no hay amigos, no hay redes. Solo queda el silencio con uno mismo.” Y ahí, muchas veces, aparecen los pensamientos que durante el día se consiguen esconder o evitar.

Las historias se repiten. Los mensajes cambian. Pero el fondo... es el mismo: “Siento que decepciono a todos”; “No tengo fuerzas para seguir”; “No quiero preocupar a nadie”; “Me siento un fracaso.”

Para muchos usuarios, esa conversación nocturna es la primera vez que hablan con un profesional de salud mental. Nunca antes habían ido a terapia. Nunca antes habían pedido ayuda. Ese momento suele marcar un antes y un después, no porque todo se solucione de golpe, sino porque por primera vez, dejan de sentirse tan solos.

¿El problema es el dinero?

Uno de los factores más repetidos por los usuarios que buscan ayuda psicológica es el acceso. Durante años, la terapia ha sido vista como algo caro, lejano o reservado solo para aquellos que "están muy mal". Sin embargo, la digitalización ha transformado parte de este panorama, permitiendo que miles de personas puedan acceder a la terapia desde la comodidad de su hogar, sin necesidad de desplazamientos ni largas listas de espera.

“La salud mental no debería ser un privilegio,” afirma Alejandro Pérez, CEO de Mente Sana. “Debería ser tan normal como ir al médico cuando te duele algo.”

Por ello, desde Mente Sana insisten en ofrecer una primera sesión por 9 euros y precios accesibles, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables. Esta accesibilidad está permitiendo que más personas puedan recibir el apoyo que necesitan sin que el costo sea una barrera.

Un problema colectivo, no individual

Los expertos coinciden en que lo que llega a plataformas como Mente Sana es solo la punta del iceberg. Estrés laboral, precariedad, redes sociales, presión social, soledad, incertidumbre económica y cambios constantes… Todo suma.

“La gente piensa que le pasa algo raro,” dice Pérez. “Y en realidad le está pasando lo mismo que a miles más.”

Hablar sobre salud mental sigue costando, pero cada vez menos. A medida que la conciencia sobre la importancia de la salud emocional crece, más personas se sienten cómodas al pedir ayuda, rompiendo el silencio que antes les impedía buscar apoyo.

Pedir ayuda también es valentía

Quizá lo más importante sea cambiar el relato. No es debilidad. No es fracaso. No es exagerar... Es cuidarse. “Cada vez que alguien escribe a las tres de la mañana,” concluye Pérez, CEO de Mente Sana, “está haciendo algo muy valiente: elegir seguir intentándolo.”

Y a veces, ese simple acto de pedir ayuda es suficiente para empezar el camino hacia el bienestar.

